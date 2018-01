Sci Alpino, Schladming ai piedi di Marcel Hirscher. L’austriaco eguaglia le vittorie di Hermann Maier. Quinto Manfred Moelgg

Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Schladming, in Austria, fornendo l’ennesima prova di forza fra i pali stretti e riprendendosi lo scettro dopo che Henrik Kristoffersen era riuscito a batterlo per la prima volta a Kitzbuehel. Davanti a una cornice di pubblico meravigliosa – ben cinquantamila persone a bordo e a fondo pista – l’austriaco ha sfoderato due manche fantastiche, chiudendo con 20 centesimi di vantaggio su Henrik Kristoffersen la prima e aumentando il vantaggio a 39 centesimi al termine della seconda. Per Hirscher è la nona vittoria stagionale (eguagliato il suo record personale) e la 54ma in Coppa del Mondo, un numero mostruoso che gli consente di eguagliare il suo connazionale Hermann Maier.

Da segnalare, però, c’è un episodio molto negativo: il pubblico austriaco ha accompagnato la discesa di Kristoffersen lanciando palle di neve nei confronti del norvegese, vincitore a Schladming nelle ultime due occasioni. All’arrivo, Kristoffersen si è giustamente lamentato dell’episodio, ma si è complimentato con Hirscher riconoscendo che il campione austriaco aveva comunque sciato meglio. I due dominatori dello slalom hanno anche oggi fatto un altro mestiere: se sono solo 39 i centesimi che separano l’austriaco e il norvegese, bisogna aumentare il gap a 2″13 per scendere in terza posizione, dove si piazza Daniel Yule, al secondo podio consecutivo dopo quello di Kitzbuehel. Tre sono le posizioni rimontate dal giovane svizzero, capace di stare davanti allo svedese André Myhrer per soli cinque centesimi.

Quinto è il nostro Manfred Moelgg, che era quarto dopo la prima manche. Stefano Gross, invece, è sceso fino alla settima posizione, dopo aver concluso la prima manche sul terzo gradino del podio virtuale. Entrambi gli azzurri hanno commesso diversi errori nella seconda manche, sciando per larghi tratti con il busto all’indietro, senza riuscire a fare velocità come invece hanno fatto Myhrer e Yule. Oggi c’è un rammarico particolare: sembrava davvero la giornata giusta per tornare sul podio, esattamente nell’ultima gara prima dei Giochi Olimpici. Purtroppo, l’appuntamento è ancora una volta rimandato.

La top ten, infine, è completata dal francese Clement Noel, capace di confezionare il secondo miglior tempo di manche e di chiudere al sesto posto (miglior risultato in carriera), risalendo ben undici posizioni. Dietro a Gross c’è Manuel Feller, anch’egli molto impreciso nella seconda manche, mentre nono e decimo sono rispettivamente Victor Muffat-Jeandet e Jonathan Nordbotten.

Foto: Facebook Marcel Hirscher