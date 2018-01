Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2018 – Kristoffersen in testa dopo la prima manche, Hirscher a oltre un secondo! Gross sesto

Henrik Kristoffersen è al comando dello slalom di Kitzbuehel dopo la prima manche. Il norvegese si rende protagonista di una prova eccezionale e guarda tutti dall’alto verso il basso in attesa delle manche decisiva che scatterà alle ore 13.30. Sulle nevi austriache, teatro della mitica discesa libera sulla Streif disputata nella giornata di ieri, lo scandinavo è riuscito a fare la differenza nella parte alta del tracciato e poi è stato particolarmente rapido nel finale tenendo una linea filante.

Kristoffersen, dopo aver perso sempre nelle ultime cinque gare da uno scatenato Marcel Hirscher, ha finalmente fatto la differenza ma il vantaggio su Michael Matt è di soli 10 centesimi. Il padrone di casa è stato davvero eccezionale e ha mandato in visibilio il pubblico di casa che invece non può gioire con Hirscher. Il dominatore della specialità insegue il sesto trionfo consecutivo ma a sorpresa è terzo ad addirittura 1.05 dal leader: dovrà realizzare una rimonta pazzesca nella seconda manche per poter proseguire il proprio filotto di primi posti.

Alle spalle del Re troviamo lo svizzero Daniel Yule (a 1.23), il norvegese Leif Kristian Haugen (a 1.69) e il nostro Stefano Gross: l’azzurro paga ben 1.70 di ritardo, è sesto e la scalata verso il podio sembra impossibile, l’obiettivo più concreto è quello della top 5 a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ottimo ottavo lo svizzero Ramon Zenhaeusern (a 1.78) partito col pettorale 20, subito alle spalle del norvegese Foss-Solevaag (settimo a 1.72).

Prestazione sottotono da parte degli svedesi Andre Myhrer (nono a 1.92) e Matthias Hargin (15esimo a 2.18), soltanto 17esimo un deludente Manfred Moelgg (a 2.35), il francese Alexis Pinturault e il russo Alexander Khoroshilov non hanno terminato la prova. Tommaso Sala col pettorale 41 si qualifica alla seconda manche (29esimo a 3.21), eliminati invece Federico Liberatore (34esimo a 3.47), Fabian Bacher (37esimo a 3.55) e Riccardo Tonetti (45esimo a 4.17). Patrick Thaler chiude con 3.81 di distacco e non si qualifica alla seconda manche. Giuliano Razzoli è uscito nell’ultimo tratto.