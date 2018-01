Pallanuoto, A1 2018: Pro Recco e AN Brescia vincono negli anticipi della 12ma giornata

Tornano a sfidarsi a distanza, dopo lo scontro diretto di qualche giorno fa, Pro Recco e AN Brescia, prima e terza forza del campionato italiano di pallanuoto. Sono andati in scena oggi gli anticipi della dodicesima giornata di A1, con entrambe le squadre vincitrici senza particolari problemi. La Pro Recco resta a punteggio pieno battendo per 9-2 in casa la Pallanuoto Trieste, i lombardi di Sandro Bovo riescono ad imporsi in trasferta sulla SS Lazio per 10-5, agguantando così, momentaneamente, la seconda piazza (una partita in meno per la Sport Management in acqua domani).

PRO RECCO – PALLANUOTO TRIESTE 9-2

PRO RECCO N e PN: Tempesti, Pelliccia, Mandic 2, Bruni, Molina Rios, Bodegas 2, Alesiani, Caliogna 1, Figari 2, Filipovic 2, Aicardi, Gitto, Massaro. All. Vujasinovic

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Petronio, Ferreccio, Giorgi, Diomei, Gogov, Mladossich 1, Vico, Spadoni, Blazevic, Mezzarobba, Persegatti. All.

Arbitri: Rovida e Guarracino

Parziali 2-0, 2-0, 3-1, 2-1

Spettatori 100 circa. Massaro in porta per Recco. Blazevic (T) uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Recco 5/10, Trieste 0/2.

SS LAZIO NUOTO – AN BRESCIA 5-10

SS LAZIO NUOTO: Correggia, Tulli, Colosimo, Spione 1, Biancolilla, Sebastiani, Giorgi 2, Cannella, Leporale 1, Vitale 1, Maddaluno, Ferrante, Mariani. All. Sebastianutti

AN BRESCIA: Del Lungo, Presciutti 1, Guidi 2, Paskovic 1, Muslim 1, Nora 1, Presciutti 1, Bertoli 1, Janovic 2, Vukcevic, Morretti. All. Bovo

Arbitri: Alfi e Zedda

Parziali 0-3, 1-1, 1-3, 3-3

Spettatori 300 circa. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Lazio 2/7, Brescia 4/9.













Foto: Renzo Brico

