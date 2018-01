LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2018 in DIRETTA: SOFIA GOGGIA VICINA ALLA VITTORIA! Lindsey Vonn è dietro!

Buongiorno a tutti e benvenuti alla Diretta Live della discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane.

La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia sembra infatti l’avversaria più autorevole per provare ad impensierire la fuoriclasse d’Oltreoceano, mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini tenteranno nuovamente di far saltare il banco. Tra le straniere, attenzione alla svizzera Lara Gut ed a Tina Weirather (Liechtenstein).

Si comincia alle 10.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale.













La startlist e i pettorali di partenza

CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

11.17 Già 98 centesimi di ritardo per la Gauthier.

11.16 La tedesca Weidle si inserisce al nono posto e fa scalare di una posizione la Schnarf. Ora la francese Gauthier.

11.12 Stuffer 13ma a 1″92. Sempre nona Johanna Schnarf.

11.12 Appena arrivano le curve, il discorso cambia. Stuffer in ritardo di 1″48, ma può puntare alla top10!

11.11 Mezzo secondo di vantaggio per Stuffer nella parte altaaaaaaaaaaaaaa!!!

11.10 3″17 di ritardo per Nufer. Tocca all’italiana Verena Stuffer.

11.09 Finiscono lontanissime le svizzere Haehlen e Suter. Ora un’altra elvetica, Priska Nufer.

11.07 Con questo risultato Sofia Goggia sarebbe in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa con 269 punti, 49 in più rispetto a Mikaela Shiffrin.

11.05 Tippler chiude 19ma perdendo tantissimo nel finale.

11.03 L’americana McKennis non fa paura. E’ decima a 1″82. Ora l’austriaca Tippler, altra atleta in crescita.

11.01 Tra le prossime a partire, attenzione alla francese Gauthier con il n.29, atleta in crescita esponenziale.

11.01 Dopo le prime 20, Sofia Goggia è prima con 47 centesimi su Lindsey Vonn e 84 su Mikaela Shiffrin. Nona Johanna Schnarf, 14ma Nadia Fanchini, fuori Federica Brignone.

11.00 L’austriaca Siebenhofer è quarta a 1″84.

10.56 QUARTA! Lara Gut si ferma a 93 centesimi da Sofia Goggia, che ormai ha vinto!

10.54 Ross 12ma a 2″04.

10.52 Veith è nona a 1″85. Tocca all’americana Ross, poi la svizzera Lara Gut, ultimo scoglio tra Sofia Goggia e la quarta vittoria in carriera.

10.51 Partita l’austriaca Anna Veith.

10.50 Schnarf perde troppo nella seconda parte del tracciato ed è ottava a 1″64.

10.50 Purtroppo sale a 1″02 il ritardo, il podio sfuma.

10.50 Solo 13 centesimi di ritardo al terzo intermedio! Deve crederci!

10.49 8 centesimi di vantaggio per Johanna al primo intermedio. 27 al secondo! Pazzesca!

10.49 Vediamo se Johanna Schnarf si inventa un numero….

10.48 Malissimo Weirather, chiude 11ma a 2″10. Sempre prima Sofia Goggia davanti a Vonn e Shiffrin.

10.47 Già 86 centesimi di ritardo per Weirather.

10.46 Mowinckel chiude quinta a 1″09. La gara non è finita, ora c’è Tina Weirather del Liechtenstein. Poi occhio ancora a Veith e Gut.

10.44 In pista la norvegese Mowinckel.

10.43 Lindsey Vonn è seconda a 47 centesimi! Sofia Goggia vede la vittoria…

10.43 33 centesimi di ritardo!

10.43 Perde tantissimo, ora solo 0.1 di vantaggio4, poi commette un grave errore!

10.42 Vonn pazzesca nella parte alta, ha 58 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia!

10.41 1″13 di ritardo per la Wiles, è quarta. Ora si decide la gara. In pista l’americana Lindsey Vonn

10.40 23 centesimi di vantaggio per la Wiles al secondo intermedio. Poi perde tutto nella parte tecnica e si ritrova a 0.61.

10.39 Venier è quarta a 1″25. E’ il turno dell’americana Wiles. Nadia Fanchini è sesta a 2″04 da Goggia.

10.38 Sofia Goggia ha fatto davvero la differenza nella parte più tecnica della pista.

10.37 Mikaela Shiffrin è seconda a 84 centesimi da Sofia Goggia. Può sperare nel podio, che a questo punto diamo quasi certo per l’azzurra. Ora l’austriaca Venier.

10.36 74 centesimi di ritardo al quarto rilevamento!

10.35 Un decimo di vantaggio per Shiffrin al primo intermedio. Poi un centesimo di ritardo al secondo.

10.34 2″02 il ritardo della Huetter, è quarta. Ora Mikaela Shiffrin, pericolosissima anche in discesa.

10.34 Già un secondo per la Huetter. La sensazione è che anche oggi Sofia Goggia abbia fatto qualcosa di magico…

10.34 Al secondo l’austriaca paga 0.39.

10.33 6 centesimi di vantaggio per la Huetter al primo intermedio.

10.32 2″26 il distacco della Cook. Ora un banco di prova fondamentale per la Goggia. Prima l’austriaca Huetter, poi Mikaela Shiffrin. Qui capiremo molte cose.

10.31 L’americana Cook ha già 3 decimi di ritardo rispetto all’azzurra.

10.30 GOGGIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! SUBLIMEEEEEEEEEEE!!! E’ prima con 99 centesimi sulla Schmidhofer! Non sono mancati gli errori per la bergamasca, che ha però sempre lasciato correre gli sci! E’ di sicuro da podio, vedremo se qualcuna riuscirà a batterla!

10.30 Vantaggio che sale a 0.62!

10.29 9 centesimi di vantaggio per Sofia.

10.27 Grande discesa per Nicole Schmidhofer. Rifila 1″02 alla svizzera Flury! Vediamo come risponderà Sofia Goggia.

10.26 E’ il momento dell’austriaca Nicole Schmidhofer, poi Sofia Goggia.

10.26 Nadia Fanchini recupera tantissimo nella parte più tecnica, passa in vantaggio di 14 centesimi, poi chiude seconda a 0.03! L’azzurra ha perso troppo nei tratti di scorrimento.

10.24 Errore nella parte alta per Nadia, in ritardo di 42 centesimi rispetto alla Flury. Distacco che sale a 0.86 al secondo rilevamento.

10.24 Partita Nadia Fanchini.

10.22 NOOOOOO!!! Fuori anche Federica Brignone! Salto di porta per l’azzurra, uscita nello stesso punto dove hanno sbagliato Gisin e Scheyer! Un trabocchetto nella parte alta che le atlete non hanno ancora capito! Peccato! Vediamo se ci riuscirà Nadia Fanchini!

10.20 Subito fuori anche l’elvetica Gisin. Ora Federica Brignone e Nadia Fanchini!

10.19 1’38″46 per la svizzera Flury. Tocca alla connazionale Michelle Gisin.

10.17 Partita la Flury.

10.15 E’ durata meno di 15 secondi la gara dell’austriaca Scheyer. E’ già fuori. Ora due svizzera, Jasmine Flury e Michelle Gisin.

10.15 Partita la gara!

10.14 La prima a partire sarà l’austriaca Scheyer.

10.11 Attenzione alle americane oggi. Mikaela Shiffrin torna a cimentarsi nella velocità: avrà il pettorale n.10. Lindsey Vonn partirà con il 13.

10.08 La neve è molto soffice. Bisognerà accarezzarla, senza calcare troppo con gli spigoli.

10.05 Le azzurre avranno i primi numeri. 4 Federica Brignone, 5 Nadia Fanchini, 7 Sofia Goggia. Capiremo subito che giornata ci attende…

10.00 Buongiorno a tutti. Bel tempo a Cortina, ci attende una gara avvincente…

Foto: Pier Colombo