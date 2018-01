LIVE Sci alpino, City Event Oslo 2018 in DIRETTA: l’anno comincia con un parallelo! Stefano Gross e Chiara Costazza per la sorpresa!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del City Event di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’anno solare incomincia nella capitale norvegese, spettacolo assicurato sulla collina di Holmenkollen, Capodanno davvero con i botti con un bel parallelo in città che divertirà tutti gli appassionati, scontri diretti tra grandi campioni che vorranno farsi strada nel tabellone a eliminazione diretta verso la finale.

L’Italia si affiderà soprattutto a Stefano Gross e Chiara Costazza per stupire, i grandi favoriti per la favorita saranno soprattutto Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher ma attenzione anche a Petra Vlhova, Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del City Event di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.05. Buon divertimento a tutti.

(foto Pier Colombo)