Sci alpino, City Event Oslo 2018: Hirscher e Shiffrin favoriti, i norvegesi sognano in casa. L’Italia vuole provarci

Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si apre da Oslo. Sarà la storica collina di Holmenkollen ad ospitare un City Event. Si gareggia domani in notturna per uno spettacolo assolutamente garantito e saranno davvero presenti i migliori dello slalom mondiale. Infatti alla gara hanno accesso i primi 12 della graduatoria dello slalom ed i migliori 4 della generale.

Tra gli uomini fari puntati sul grande duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il campione austriaco vanta due vittorie nei City Event (Mosca 2013 e Stoccolma 2016), mentre il norvegese avrà dalla sua tutto il pubblico e proverà a salire finalmente sul gradino più alto del podio in una stagione che lo ha visto chiudere per ben cinque volte al secondo posto.

City Event, dunque parallelo e c’è una nazione che ha grandissimi interpreti in questa specialità. Si tratta della Svezia: non ci sarà Matts Olsson che ha vinto il gigante parallelo dell’Alta Badia, ma saranno presenti Andre Myhrer e Mattias Hargin, assolutamente tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Lo scorso anno vinse a sorpresa il tedesco Linus Strasser, anche domani in gara, e sono davvero tanti i possibili outsider, senza dimenticare un certo Alexis Pinturault, fresco vincitore della combinata di Bormio.

In campo femminile la super favorita è ovviamente Mikaela Shiffrin. L’americana ha vinto il parallelo di Courchevel, ma proprio in quella occasione ha dovuto lottare fino all’ultimo centimetro contro Petra Vlhova. La slovacca sembra essere la grande rivale della leader della classifica generale, anche per via della sua ottima attitudine in questo tipo di competizione. Altre possibili protagoniste sono la svizzera Wendy Holdener e la svedese Frida Hansdotter, ma attenzione anche alle sorprese che possono arrivare dalle padrone di casa: Nina Haver Loseth e soprattutto Maren Skjoeld, quarta in quel di Courchevel

Saranno quattro gli azzurri al via. Nell’ultimo parallelo di Courchevel è arrivato il sorprendente podio di Irene Curtoni, bravissima a concludere al terzo posto. Insieme a lei nella gara femminile ci sarà anche Chiara Costazza, quinta nel City Event di Stoccolma lo scorso gennaio e reduce da un’uscita nello slalom di Lienz quando stava comunque andando molo bene ed era in corsa per un buon piazzamento. In campo maschile ci saranno Stefano Gross e Manfred Moelgg, entrambi ancora alla ricerca del primo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Soprattutto il primo può davvero dire la sua in questa gara, visto che nel 2016 è riuscito a salire sul podio in parallelo sempre a Stoccolma.

Questa la startlist completa del City Event di Oslo













Foto: Facciotti – Pentaphoto/FISI