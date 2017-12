Sci alpino, City Event Oslo 2018: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Quattro azzurri al via

Il 2018 dello sci alpino inizierà col botto. In programma ad Oslo c’è il City Event sulla leggendaria collina Holmenkollen. La FIS ha comunicato oggi i partecipanti, 16 uomini e 16 donne: alla gara hanno accesso i primi 12 della graduatoria dello slalom ed i migliori 4 della generale. Il via è previsto alle 16.05: si gareggerà su due piste, la rossa e la blu, entrambe con 18 porte e 1 salto. Mikaela Shiffrin e Linus Strasser sono i campioni in carica, vincitori nel City Event dello scorso anno a Stoccolma.

Saranno quattro gli azzurri in gara, due uomini e due donne. Irene Curtoni ci riprova dopo l’ottimo terzo conquistato nel parallelo di Courchevel, così come Chiara Costazza torna in gara dopo l’ottima gara, pur non conclusa nella seconda manche, di Lienz. Tra gli uomini, invece, saranno Manfred Moelgg e Stefano Gross a difendere i colori dell’Italia.

La startlist e l’elenco dei partecipanti al City Event di Oslo

DONNE

1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Petra Vlhova (SVK)

3. Wendy Holdener (SUI)

4. Frida Hansdotter (SWE)

5. Bernadette Schild (AUT)

6. Nina Haver-Loeseth (NOR)

7. Melanie Meillard (SUI)

8. Lena Duerr (GER)

9. Denise Feierabend (SUI)

10. Ana Bucik (SLO)

11. Maren Skjoeld (NOR)

12. Chiara Costazza (ITA)

13. Irene Curtoni (ITA)

14. Katharina Truppe (AUT)

15. Marina Wallner (GER)

16. Anna Swenn Larsson (SWE)

UOMINI

1. Marcel Hirscher (AUT)

2. Henrik Kristoffersen (NOR)

3. Manfred Moelgg (ITA)

4. Michael Matt (AUT)

5. Stefano Gross (ITA)

6. Andre Myhrer (SWE)

7. Fritz Dopfer (GER)

8. Alexander Khoroshilov (RUS)

9. Dave Ryding (GBR)

10. Daniel Yule (SUI)

11. Mattias Hargin (SWE)

12. Luca Aerni (SUI)

13. Alexis Pinturault (FRA)

14. Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

15. Linus Strasser (GER)

16. Kjetil Jansrud (NOR)













Foto: Facciotti – Pentaphoto/FISI