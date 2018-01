LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA: Dzeko resta alla Roma! Ibrahimovic verso l’America?

Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un'altra giornata di trattative del calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali.













15.56 JULIO CESAR – Ufficiale, l’ex portiere dell’Inter a 38 anni torna in Brasile. Giocherà nel Flamengo dopo l’addio in estate al Benfica

15.48 INTER – I nerazzurri preparano lo sprint finale per Javier Pastore. Il ds Ausilio sarebbe pronto a mettere sul piatto 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, vincolato però alla qualificazione in Champions League

15.42 ROMA – La permanenza di Dzeko allontana l’arrivo di Gerard Deulofeu che, secondo Premium Sport, sarebbe ad un passo dal trasferimento dal Barcellona al Watford, per mettersi alla prova in Premier League

15.33 LIVERPOOL – Secondo i tabloid britannici, l’attaccante inglese Daniel Sturridge sarebbe ad un passo dal trasferimento al Newcastle di Benitez

15.22 BARCELLONA – Gerard Pique firma il rinnovo con i Blaugrana fino al 2022. Per lui una clausola mostruosa da 500 milioni di euro

📄🖊 It’s official – @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!

🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 gennaio 2018

15.14 PASTORE – Unai Emery, coach del PSG, commenta il possibile addio del trequartista argentino: “Sarei felice se rimanesse con noi, magari lui pensa di dover giocare di più per ambire al Mondiale”

15.06 IBRAHIMOVIC – Il fuoriclasse svedese, secondo ESPN, sarebbe sempre più vicino all’accordo con i Los Angeles Galaxy. Rientrato a novembre dall’infortunio, Ibra finora è sceso in campo solo 7 volte in questa stagione

14.55 CAGLIARI-CHIEVO – Le due società, secondo gianlucadimarzio.com, starebbero lavorando ad uno scambio dell’ultim’ora: Niccolò Giannetti passerebbe al Chievo, Nicola Rigoni sarebbe pronto a trasferirsi al Cagliari

14.46 BORUSSIA DORTMUND – Secondo la Bild, potrebbe essere Michy Batshuayi, attaccante in uscita dal Chelsea, il sostituto di Pierre Emerick Aubameyang, ormai proiettato verso l’Arsenal

14.38 ROMA – Il ds Monchi cerca rinforzi per il reparto arretrato. Secondo i media francesi, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Nordi Mukiele, classe 1997, difensore centrale del Montpellier conteso anche dal Chelsea

14.31 SAMPDORIA – Niente da fare per il trasferimento in blucerchiato di Emanuele Giaccherini. La Samp ha deciso di non acquistare nessuno fino al termine della finestra di mercato. E su Giaccherini torna in pole il Chievo

14.24 MILAN – Gabriel Paletta potrebbe lasciare il club rossonero già a gennaio. Secondo gianlucadimarzio.com, il calciatore sarebbe nel mirino del Fenerbahçe, club turco che aveva già provato ad acquistare ad agosto il difensore italo-argentino

14.17 JUVENTUS – Ai microfoni di Rmc Sports, Marotta frena sul possibile arrivo di Emre Can a giugno: “Faremo di tutto per prenderlo. La trattativa è ben avviata ma non è ancora conclusa”. Il centorcampista tedesco in estate andrà in scadenza di contratto col Liverpool

14.08 ROMA – Può ritenersi ormai sfumato il trasferimento di Edin Dzeko al Chelsea. Il club londinese ritiene esosa la richiesta della Roma ed ora sembra aver virato su Olivier Giroud, in uscita dasll’Arsenal con l’arrivo ormai imminente di Pierre Emerick Aubameyang

13.58 NEWCASTLE – Dopo essere stato accostato a lungo ad Inter e Roma, Daniel Sturridge è stato richiesto dai bianconeri in prestito

13.55 CAGLIARI – Ormai ad un passo Luca Rigoni. Il centrocampista del Genoa, infatti, sembra aver scelto Cagliari come prossima destinazione. Lo rivela TMW

13.50 BORUSSIA DORTMUND – Potrebbe essere Anthony Modeste (attaccante francese classe 1988 del Tianjin) il sostituto di Pierre-Emerick Aubameyang

13.42 ROMA – FRENATA DECISA NELLA TRATTATIVA PER EDIN DZEKO AL CHELSEA. Secondo Sky Sport, infatti, sono ritenute eccessive le richieste del giocatore nei confronti del club londinese

13.35 BARCELLONA – Dopo tante voci attorno ai loro nomi, Aleix Vidal e Gerard Deulofeu sono ancora in blaugrana. Sarà così fino alla conclusione del mercato? Roma e Napoli rimangono alla finestra

#FCB | Sigue la incertidumbre sobre el futuro de Aleix Vidal y Deulofeu https://t.co/W8oI8Rt1LP pic.twitter.com/F9Gy4vCQc8 — Diario SPORT (@sport) January 29, 2018

13.28 BARCELLONA – Rescinde il centrocampista camerunese classe 1996 Wilfrid Kaptoum e si accasa al Betis Siviglia

#FCB | Kaptoum rescinde con el Barça y se va al Betis https://t.co/7gxmvZTgu6 pic.twitter.com/rrACX8GxtE — Diario SPORT (@sport) January 29, 2018

13.24 AVELLINO – Arriva il difensore Santiago Morero dalla Juve Stabia. Lo riporta Alfredo Pedullà

13.21 BOLOGNA – I rossoblù lavorano sul futuro e pensano concretamente ad un ritorno. Manolo Gabbiadini, infatti, è sulla via del ritorno sotto le due torri. Lo riporta TMW

13.13 WEST HAM – Hammers sempre alla disperata ricerca di un attaccante. Si parla in queste ore di Fedor Smelov del Krasnodar. Per l’acquisto del capitano della Russia sarebbe già partita un’offerta da 16 milioni di euro. Lo riporta Sky Sports Uk

13.09 NOVARA – Rinforzo di spessore per l’attacco dei piemontesi. Arriva, infatti, George Puscas punta rumena classe 1996 in arrivo dal Benevento

13.05 GENOA – Completate le visite mediche da Oscar Hiljemark (1992) che, a questo punto, torna ad essere un centrocampista del Genoa. Per lo svedese si chiude, dunque, il prestito in Grecia al Panathinaikos

12.57 INTER – Uno degli obiettivi di questa sessione di mercato sembra allontanarsi. Nico Gaitan, attaccante argentino dell’Atletico Madrid, infatti, sembra in direzione Zenit Sanpietroburgo. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport

12.49 NAPOLI – Emanuele Giaccherini sembrava ormai indirizzato verso la Sampdoria ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il ChievoVerona non ha mollato la presa. Siamo al braccio di ferro

12.42 CELTIC GLASGOW – Manca poco per la firma (in prestito) di Charly Musonda del Chelsea. La punta belga classe 1996 è già arrivato a Glasgow per le visite mediche

BREAKING: @ChelseaFC forward Charly Musonda arrives in Glasgow ahead of proposed move to @CelticFC. #SSN pic.twitter.com/WjJqlV51jt — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2018

12.34 BRIGHTON&HOVE – Gli inglesi rifirmano l’attaccante agentino classe 1986 Leonardo Ulloha in prestito dal Leiecester

12.26 BORUSSIA DORTMUND – Ulteriori sviluppi sul caso Aubameyang. Come riportano dall’Inghilterra, infatti, spiegano che l’attaccante classe 1989 non si starebbe allenando con la squadra giallonera per una indisposizione. Potrebbero esserci novità?

BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang not attending @BVB team bus attack court hearing today due to illness. #SSN pic.twitter.com/yD91dournE — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2018

12.17 MANCHESTER UNITED – David De Gea non vuole lasciare l’Old Trafford. Avvicinato più volte al Real Madrid, il portiere spagnolo spiega che non vuole lasciare l’Inghilterra

De Gea no da muestras de querer moverse del United https://t.co/mVu4jt3ZyN — AS (@diarioas) January 29, 2018

12.09 DEPORTIVO LA CORUNA – Gli spagnoli acquistano il danese Michael Krohn-Dehli ala classe 1983 del Siviglia

11.57 NAPOLI – Il Sassuolo non molla Matteo Politano. I neroverdi, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere, non vogliono privarsi del loro attaccante. Il Napoli ci proverà fino in fondo, ma il muro eretto dagli emiliani sembra difficile da abbattere

11.50 INTER – Ci sarebbero anche i nerazzurri nella corsa al brasiliano Arthur (c., 1996) sul quale, tuttavia, il Barcellona sembra in vantaggio. Dalla Spagna parlano di inserimento dei nerazzurri assieme al PSG

11.41 ROMA – Proseguono i discorsi con il Chelsea attorno ad Edin Dzeko, mentre per quanto riguarda Emerson Palmieri tutto sembra fatto. Affare da 24 milioni per il terzino sinistro

11.33 GENOA – I Grifoni cercano un innesto a centrocampo e, secondo il Secolo XIX, avrebbero pensato a Hernanes (ex Lazio e Juventus). La trattativa, tuttavia, è quasi impossibile

11.25 MANCHESTER UNITED – Dalla Germania arriva una voce clamorosa: Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando all’addio con i Red Devils per approdare nella MLS con i LA Galaxy, sin da subito

11.17 OLBIA – I sardi inseriscono il giovane centrocampista Andrea Vallocchia in prestito dalla Sambenedettese. Lo riporta Gianluca Di Marzio

11.08 INTER – Il procuratore di Javier Pastore a Sky Sport fa il punto della situazione sulla trattativa tra i nerazzurri e l’argentino: “Il giocatore non è in vendita e sta benissimo a Parigi. Se il club, poi, deciderà di cederlo, prenderemo in considerazione altre offerte. Di sicuro il club non farà nulla per opporsi ad una scelta che farebbe felice il giocatore”.

10.57 READING – Tommy Eplphick (d., 1987) è in arrivo in prestito dall’Aston Villa.

Sky sources: Tommy Elphick to join @ReadingFC on loan from @AVFCOfficial until the end of the season. #SSN pic.twitter.com/asyQqMiiYs — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2018

10.48 TERAMO – Potrebbe salutare Teramo l’attaccante Riccardo Barbuti. Sul giocatore, secondo TuttoC, ci sono Virtus Francavilla, SudTirol e Albinoleffe

10.41 ATLETICO MADRID – Augusto Fernandez, centrocampista classe 1985 sta per sbarcare in Cina, precisamente al Beijing Renhe per 4,5 milioni di euro.

#FICHAJES | Augusto pasa hoy el examen médico por el Beijing Renhe https://t.co/FZ8Ve2FvYV — AS (@diarioas) January 29, 2018

10.33 RENNES – Diafra Sakho ha passato le visite mediche con i francesi e sta dunque per salutare il West Ham per una cifra di circa 10 milioni di euro

BREAKING: Sky sources: @WestHamUtd’s Diafra Sakho has passed his medical with Rennes ahead of deal worth up to £8m. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2018

10.25 WEST BROMWICH ALBION – Il WBA ci sta provando seriamente per Troy Deeney del Watford. Per l’attaccante inglese classe 1988 avrebbe offerto circa 20 milioni di euro

BREAKING: Sky sources: @WBA make approach to sign Troy Deeney from @WatfordFC & prepared to pay £16m. #SSN pic.twitter.com/jydMyDkFe1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2018

10.17 CRYSTAL PALACE – Il Lille ha respinto una offerta di 3 milioni di euro per il prestito di Ibrahim Amadou, centrocampista classe 1993 di origine camerunese

BREAKING: Sky sources: Lille reject £2m loan fee offer for Ibrahim Amadou from @CPFC. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2018

10.09 BORUSSIMA DORTMUND – Potrebbe essere inserito anche l’attacante francese Olivier Giroud nella trattativa per Aubameyang. Lo riportano i quotidiani inglesi

10.01 WEST HAM – Torna in Europa il nostro Graziano Pellè? L’ex attaccante della nazioanale è nel mirino degli Hammers che vorrebbero acquistarlo dallo Shandong Luneng

Sky sources: @WestHamUtd in talks to sign former @SouthamptonFC striker Graziano Pelle from Chinese side Shandong Luneng. #SSN pic.twitter.com/X4fK5OXQdD — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2018

9.57 LEICESTER – Ahmed Musa lascia il Leicester e si trasferisce al CSKA Mosca: domani le visite mediche.

9.48 PALERMO – Riparte la trattativa tra Brescia e Palermo per Embalo: 2 milioni più percentuale sulla eventuale rivendita futura l’offerta del club di Cellino.

9.36 PERUGIA – Rinforzo importante per il Perugia, che dalla Roma ha preso in prestito l’esterno basso classe ’97 Abdullahi Nura

9.23 GENOA – Il Genoa riabbracia Oscar Hiljemark, che rientra dopo il prestito al Panathinaikos. Firma per i rissoblu anche il classe 1992 Jawad El Yamiq, in arrivo dal Raja Casablanca.

9.12 ARSENAL – Secondo Sky Sports, l’accordo tra Arsenal e Borussia Dortmund è ad un passo dall’essere raggiunto. 60 milioni di euro la base dell’operazione che potrebbe portare il talento gabonese da Arsene Wenger.

9.03 Cairo blinda Adem Ljajic: “Non andrà via, presto avrà altre occasioni”, ha detto il presidente del Torino.

8.52 DORTMUND – Duvan Zapata ha parlato del suo futuro. “Le voci di un interessamento del Dortmund per me? Fanno piacere, ma io sono concentrato qui con la Samp. A giugno si vedrà, nel calcio non si sa mai”, ha detto il doriano a Premium Sport.

8.41 ROMA – In attesa di chiarire la questione Dzeko, a Roma l’infortunio di Schick sta facendo fare alcune valutazioni ai dirigenti giallorossi in chiave mercato. In particolare, Monchi starebbe sondando il terreno per alcuni attaccanti che potrebbero venire a Roma con la formula del prestito. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Batshuayi, ma nelle ultime ore è spuntata anche l’idea Zaza.

8.32 CSKA MOSCA – Ahmed Musa torna in Russia. L’attaccante nigeriano lascia infatti il Leicester per ritornare in prestito al CSKA Mosca, squadra dalla quale venne acquistato nel 2016 proprio dalle Foxes. Domani sono in programma le visite mediche a Londra.

8.24 SAMPDORIA – Massimo Ferrero allontana Giaccherini. “Se arrivasse ora un calciatore sarebbe una mancanza di rispetto a questo gruppo meraviglioso che va in campo – ha spiegato il presidente della Samp -. Arriva Giaccherini? Penso di no. Abbiamo cambi valorosi e il mister è contento così”.

8.12 INTER – Molto attiva l’Inter che, dopo Lisandro Lopez e Rafinha, sta provando a prendere anche Pastore. “Non dipende da noi, ma dal PSG”, ha detto Ausilio. Che conferma Brozovic e parla anche di Sturridge: “Se arriva? Più no che sì”.

8.04 NAPOLI – . C’è grande attesa, quindi, per gli ultimissimi affari. Il Napoli insiste per Politano, è lui l’obiettivo per l’attacco: offerta da 16 milioni più bonus ed il prestito per 18 mesi di Adam Ounas. Si lavora per trovare l’accordo, col Sassuolo alla ricerca di un sostituto: piacciono D’Alessandro e Caprari. Lo rivela gianlucadimarzio.com

