LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA: Politano vicino al Napoli, l’Inter vuole blindare Skriniar, Pazzini in Spagna?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del calciomercato invernale!













15.55 FIORENTINA – Movimenti a centrocampo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i viola potrebbero cedere Carlos Sanchez, che ha richieste in Spagna, e sostituirlo con Bryan Dabo

15.44 PESCARA – José Machin, centrocampista classe ’96 di proprietà della Roma, è vicino all’arrivo in biancoblu, stando a TMW

15.35 INTER – Unai Emery ha parlato di mercato e di Javier Pastore a BeIN Sport France. “È vero che il mercato è aperto e qualcosa può succedere. Io però ho parlato con Antero Henrique prima del match col Montpellier, e mi ha detto che per il momento non ci sono novità su di lui. So che ieri Javier ha parlato, ma anche io ho espresso la mia opinione al calciatore: sono contento di lui, è un giocatore importante. La decisione è sua e del club, la mia idea la conosce”

15.19 GENOA – Anche Pietro Pellegri è a Marassi, per salutare gli oramai ex compagni dopo il passaggio al Monaco

15.06 ROMA – Patrick Schick salterà la gara di stasera per un problema muscolare. L’infortunio, stando a Gianluca Di Marzio, potrebbe far saltare l’affare Dzeko…

14.50 ROMA – Prosegue ad oltranza la trattativa tra Roma e Chelsea per Dzeko. Secondo quanto riporta The Express, il bosniaco non sarebbe così convinto di trasferirsi a Londra

14.39 GENOA – In tribuna per la partita contro l’Udinese si rivede Oscar Hiljemark, centrocampista svedese appena rientrato dal prestito al Panathinaikos

14.26 GENOA – Il ds del Genoa Giorgio Perinetti ha commentato l’addio di Pellegri ai microfoni di Mediaset Premium: “Non bisogna rassegnarsi ma capire qual è il momento del nostro calcio. Il Genoa non può trattenere un giocatore fortissimo del suo vivaio ma Milan, Inter, Juve e Napoli hanno problemi a prenderselo. L’operazione dimostra due cose: che abbiamo giovani bravi e che il sistema deve riequilibrarsi per impedire che questi abbandonino l’Italia”

14.14 PERUGIA – Oulai Kouan rinnoverà con il Perugia fino al 2022. Lo rivela in esclusiva TMW

14.01 SHAKTHAR DONETSK – Il centrocampista Fred è ambito da diversi top club, al momento sembra che le due squadre di Manchester sembrano le più vicine al giocatore

13.53 GENOA – Colpo in prospettiva: preso il classe 2000 Antonio Candela dallo Spezia

13.41 PERUGIA – Accordo raggiunto con la Roma per l’esterno Abdullahi Nura, che eta cercato anche dal Foggia

13.27 MANCHESTER CITY – Clamorosa indiscrezione del Mirror: i Citizens sarebbero pronti ad una clamorosa offerta per Hazard del Chelsea, si parla addirittura di 170 milioni

13.15 LIVERPOOL – Forte interesse per Luan del Gremio. Il giovane talento brasiliano potrebbe trasferirsi in Inghilterra per una cifra attorno ai 20 milioni

13.06 CHELSEA – Il sostituto di Conte potrebbe essere Luis Enrique, che può vantare la grande esperienza internazionale, essendessendo stato alennatore del Barcellona

12.54 NEWCASTLE – Rafa Benitez chiede rinforzi. Il tecnico spagnolo vuole almeno un portiere e un attaccante di qualità, altrimenti sarà addio a fine stagione

12.41 STOCCARDA – Ufficiale l’esonero del tecnico Hannes Wolf.

12.28 SPAL – Alcuni osservatori del Marsiglia sono a Ferrara per seguire Vicari, su cui vorrebbe puntare il club francese

12.08 NAPOLI – Il Manchester United prova l’assalto a Jorginho. Secondo i media inglesi ci sarebbero già stati i primi contatti tra i due club

11.59 LAZIO – La Lazio è già al lavoro con Jorge Mendes per riscattare il portoghese. Come riporta Premium Sport, la società biancoceleste sta lavorando per il riscatto anticipato del Valencia, programmato a 10 milioni di euro

11.47 LEVANTE – Il Verona è a un passo anche dalla cessione di Giampaolo Pazzini. Il Levante ha già trovato un principio di accordo con il club e sta ora cercando di convincere il giocatore.

11.38 VERONA – Il Verona è vicino all’addio di Bruno Zuculini. Il centrocampista è a un passo dal River Plate che ha offerto 3 milioni di euro. La metà andrà al Manchester City.

11.27 PSG – Dal centro sportivo di Saint-Germain-en-Laye, Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto nel corso della trasmissione di BeIN Sport France ‘Dimanche Ligue 1′. Tra i temi trattati – riporta fcinternews – anche quello relativo alla situazione di Javier Pastore, che ieri si è esposto pubblicamente aprendo all’ipotesi di una partenza verso l’Inter: “E’ vero che il mercato è aperto e qualcosa può succedere. Io però ho parlato con Antero Henrique prima del match col Montpellier, e mi ha detto che per il momento non ci sono novità su di lui. So che ieri Javier ha parlato, ma anche io ho espresso la mia opinione al calciatore: sono contento di lui, è un giocatore importante. La decisione è sua e del club, la mia idea la conosce”.

11.04 CAGLIARI – Nuova pretendente per Luca Rigoni. Secondo quanto riporta i quotidiani oggi in edicola anche il Cagliari sarebbe interessato per il centrocampista del Genoa

10.36 JUVENTUS – I bianconeri strizzano l’occhio a Carrasco dell’Atletico Madrid. Visto l’infortunio perdurante di Cuadrado la necessità di investire sulle corsie laterali potrebbe essere necessario.

10.28 NAPOLI – Continua il corteggiamento di Chievo e Samp per Emanuele Giaccherini. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, i gialloblu avrebbero offerto un contratto fino al 2020 e il passaggio gratuito dal Napoli.

10.14 TORINO – Potrebbe esserci anche Joel Obi nella lista dei partenti per il Torino. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domani il Benfica potrebbe fare un’offerta per il giocatore, corteggiato anche dal Deportivo.

10.02 INTER – L’Inter vuole blindare Skriniar già finito nel mirino delle big d’Europa. Il centrale nerazzurro piace infatti a Barcellona, Manchester City e Real Madrid che a giugno potrebbero partire una vera e propria asta per il giocatore slovacco. Tuttavia, l’Inter, ome scrive La Gazzetta Sportiva, reputa il calciatore 22enne incedibile e lavora per rinnovargli il contratto, rivendendo al rialzo il suo ingaggio. L’incontro è previsto a febbraio, ma non si parlerà di una clausola rescissoria.

9.47 TORINO – Squadra che vince non si cambia, anche quando pareggia. Walter Mazzarri sfida un’antica legge del calcio e allo stesso tempo ufficializza il caso Ljajic, destinato ancora alla panchina dopo il pieno recupero e le voci di mercato che coinvolgono il numero 10 granata, spiega La Stampa.

9.24 PALERMO – Si riducono anche le possibilità di vedere in maglia rosanero Emanuele Calaiò poiché è sempre più probabile la possibile permanenza al Palermo di Carlos Embalo. Nonostante il pressing di Brescia, Novara e Pescara, come riportato da Calciomercato.it, il jolly guineano a meno di colpi di scena resterà in Sicilia almeno fino a giugno.

9.13 BORUSSIA DORTMUND – Futuro tutto da decifrare per Pierre-Emerick Aubameyang, che nei giorni scorsi sembrava in procinto di accasarsi all’Arsenal per circa 60 milioni. Ma nelle scorse ore, il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato alla stampa tedesca in questi termini: “Aubameyang? L’offerta dell’Arsenal non è stata sufficiente. Abbiamo sempre detto che il trasferimento avverrà qualora determinati parametri dovessero essere soddisfatti. E ora non li abbiamo raggiunti”. Lo rivela Alfredo Pedullà.

9.02 GENOA – ll Monaco ieri ha annunciato l’arrivo di Pietro Pellegri. Proprio all’ex gioiellino del Genoa è dedicata l’apertura della pagina sportiva dell’edizione odierna de Il Secolo XIX: “Firma d’oro”.

8.59 SASSUOLO – “Politano ci ha espresso il desiderio di andare al Napoli”: lo ha detto il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali. Tutto in progress. Perché domani la Juve conoscerà l’entità dell’infortunio che sta tenendo fuori Cuadrado.

8.48 CAGLIARI – Ecco definito il futuro di Nehuen Paz: l’argentino andrà al Montreal. Come appreso dal giornalista Fabrizio Roma di SkySport, per volontà del presidente Saputo dunque il futuro del giocatore sarà oltreoceano e non al Lanus (club che aveva i documenti del trasferimento ormai pronti da giorni).

8.36 SPAL – l tecnico della Spal, Leonardo Semplici, sta aspettando novità sul possibile ritorno a Ferrara di Kevin Bonifazi dal Torino, uno dei protagonisti della promozione in Serie A: “Lo conosciamo bene e sarebbe un innesto utile”

8.25 ARSENAL – Il ds del Borussia Dortmund Michael Zorc ha aggiornato la trattativa per Aubameyang all’Arsenal: “Abbiamo sempre detto che il trasferimento avverrà qualora determinati parametri dovessero essere soddisfatti. L’offerta dell’Arsenal non è stata abbastanza buona”, ha detto.

8.13 CAGLIARI – Gregory Van der Wiel non ha preso parte alla trasferta del Cagliari a Crotone e il suo addio ai rossoblù è imminente. Ufficialmente indisponibile, secondo quanto riporta MLSSoccerItalia.com il terzino olandese nei prossimi giorni volerà in Canada per finalizzare l’accordo con il Toronto FC, squadra campione in carica in MLS in cui gioca Giovinco.

8.04 PSG – “Neymar resterà al Psg al 2000% la prossima stagione”. Lo ha detto il presidente del Psg Al-Khelaifi dopo il poker al Montpellier, allontanando ancora una volta le voci sul Real Madrid. “Chiedo ai media di fermare le polemiche, non vanno per bene per noi e per voi”.

Foto: pagina facebook Matteo Politano