LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA: Napoli, stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore, Paletta via dal Milan

È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali.













13.00 NAPOLI – Secondo Sky Sport il club partenopeo avrebbe raggiunto l’accordo definitivo con Matteo Politano. Ora servirà trovare anche l’accordo con il Sassuolo, ma c’è comunque ottimismo sulla chiusura dell’affare in giornata

12.48 GENOA – In caso di cessione di Rigoni, il club ligure potrebbe andare all’assalto di Guido Pizarro del Siviglia per rinforzare il centrocampo

12.40 EMPOLI – Arriva Gabriel in prestito dal Milan. Il portiere brasiliano andrà a sostituire l’infortunato Provedel e ha accettato la riduzione dello stipendio pur di tornare a giocare

12.32 ROMA – Emerson Palmieri ha lasciato da pochi minuti il centro sportivo di Trigoria con destinazione Londra, dove firmerà il contratto con il Chelsea

12.27 SASSUOLO – Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Cisco dal Padova. Il giocatore rimarrà però in prestito al Padova fino al termine della stagione e in caso di promozione in Serie B per un’ulteriore anno

12.15 CHELSEA – Visto che le trattative per Dzeko e Giroud si stanno complicando, i Blues potrebbero puntare su Fernando Llorente del Tottenham per rinforzare l’attacco

12.06 VERONA – Ufficiale la cessione di Bruno Zuculini, centrocampista classe ’93, al River Plate. Il giocatore firma un contratto fino al 2022

11.57 MILAN – Il Milan in giornata dovrebbe concedere la risoluzione del contratto a Gabriel Paletta, destinato al Fenerbahce. Lo rivela tuttomercatoweb.

11.53 TORINO – Prosegue la trattativa tra Torino e Bologna per il trasferimento di Godfred Donsah in granata. Secondo quanto riportato da La Stampa oggi in edicola l’accordo sarà trovato sulla base di 8 milioni di euro ma nonostate Urbano Cairo abbia le risorse per chiudere la trattativa vorrebbe prima monetizzare con la cessione di uno tra Acquah, Obi e Valdifiori.

11.44 CHELSEA – Eden Hazard è da tempo nel mirino del Manchester City ma il Telegraphoggi in edicola racconta di come il Chelsea sia pronto a rinunciare a qualsiasi offerta della squadra di Guardiola per l’esterno belga. Anche se i Citizens dovessero arrivare a offrire 200 milioni di sterline Abramovich rimanderebbe infatti la proposta al mittente.

11.36 FIORENTINA – Secondo tuttomercatoweb addio sempre più lontano per Carlos Sanchez alla Fiorentina. Il centrocampista colombiano non sembra essere così vicino alla partenza visto che sono arrivate soltanto offerte per il prestito ma il club gigliato vorrebbe cederlo solo a titolo definito o in alternativa trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

11.27 FOGGIA – Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andries Noppert. Portiere, olandese, nato a Heerenveen il 7 Aprile 1994, Noppert, un gigante con i suoi 203 centimetri di altezza, proviene dal Nac Breda, società militante nell’Eredivisie olandese. Il neo portiere rossonero ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione al Foggia per 2 anni.

11.12 CROTONE – Romero Aristoteles in uscita dal Crotone. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb sul giocatore c’è l’interessamento del Rijeka che potrebbe dunque portarlo in Croazia nelle prossime ore.

11.04 ATALANTA – L’Atalanta ci ha visto lungo su Bryan Cristante e ha puntato su di lui dopo l’addio al Milan e l’esperienza al Benfica. Ora vale almeno 25 milioni. La Juve lo segue da tempo e anche l’Inter ha sondato il terreno. Il centrocampista dal gol facile, però, con un’intervista al Corriere della Sera, ha allontano i due club italiani: “La mia estate di mercato dipenderà dai prossimi cinque mesi con l’Atalanta, ma non escludo la Premier League un giorno: mi piace e mi pare adatta alle mie qualità tecniche e fisiche. Per ora vado in campo, a lavorare come sempre. Poi chissà”.

10.58 SASSUOLO – Come riporta sportmediaset il Sassuolo si sarebbe messo sulle tracce di Babacar. L’attaccante viola è un obiettivo reale e il suo arrivo potrebbe liberare Politano per Napoli o Juve.

10.52 ROMA – Secondo sportmediaset la Roma cerca un esterno dopo la cessione di Emerson, ma anche perché seguirlo Bruno Peres. Il nome giusto è quello di Aleix Vidal: la trattativa con il Barcellona è avviata da giorni sulla base di un prestito con riscatto (condizionato) a 10 milioni. Nel caso saltasse tutto, l’alternativa è Diego Laxalt, che il Genoa perderebbe a giugno a parametro zero.

10.46 NAPOLI – Il Napoli punta tutto su Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola gli azzurri si preparano all’affondo proprio mentre la Juventus molla il giocatore. Il Sassuolo adesso vacilla e l’esterno ha fatto la sua scelta: vuole andare in Campania.

10.37 BRESCIA – Sfumato l’arrivo di Fabrizio Paghera dall’Avellino il Brescia continua a cercare un centrocampista per rinforzare la rosa a disposizione di Boscaglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione resta sempre viva la pista che porta al classe ’84 Andrea Orlandi del Novara, già allenato dal tecnico nella sua esperienza in Piemonte.

10.21 CAGLIARI – Il futuro di Paolo Pancrazio Faragò potrebbe essere ancora a lungo al Cagliari. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb il giocatore e il club sardo stanno infatti discutendo per un possibile rinnovo fino al 2021 e presto potrebbe arrivare la firma sul prolungamento del contratto dell’esterno.

10.08 ROMA – Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb Roma e Hellas Verona negli ultimi giorni si sarebbero fatte avanti per il centrocampista Emanuele Ndoj, classe ’96, del Brescia. Il presidente dei lombardi Massimo Cellino però ritiene il calciatore indispensabile, oltre che uno degli elementi cardine del futuro del club, e ha quindi bloccato la sua cessione in questa finestra di mercato.

10.02 SAMPDORIA – Nella giornata di ieri il nome di Federico Bonazzoli è stato accostato allo Spezia ma il giocatore non potrà in nessun modo firmare per il club ligure. Come riporta Il Secolo XIX di questa mattina l’attaccante ha infatti già giocato con due maglie in questa stagione, alla prima giornata con quella della Samp e poi altre otto volte con quella della SPAL, e in base al regolamento non potrà vestire una terza maglia in questa stagione

9.58 CARPI – Il Carpi è in pole position per Zinedine Machach, centrocampista giunto da poco al Napoli ma che i partenopei vogliono cedere in prestito. Intanto, in uscita, c’è stato un ostacolo relativo alla documentazione per entrare nel Regno Unito per Jerry Mbakogu, vicino al passaggio al Leeds. A rivelarlo è Sportitalia

9.53 GENOA – I rossoblu cercano un centrocampista: Grenier non convince e il primo obiettivo si chiama Dimitri Bisoli, con cui c’è stato un contatto con il Brescia

9.46 BRESCIA – È corsa a due tra Roma e Hellas Verona per il centrocampista Emanuele Ndoj, classe ’96, considerato però incedibile da Cellino. Fonte: TMW

9.40 MILAN – Mirabelli guarda al futuro e stando a Sky ha messo gli occhi su Augustin Rogel, difensore uruguaiano classe ’97 del Nacional Montevideo. Il giocatore è in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero nella prossima stagione

9.32 TORINO – Il presidente Cairo ha parlato nella serata di ieri a Sportitalia. “Mazzarri preferisce lavorare con i giocatori che ha, vedremo se ci saranno occasioni. Donsah? È un buon giocatore ma non parlo di calciatori altrui. Ljajic? L’allenatore lo stima e troverà il modo giusto per utilizzarlo. Ha un potenziale incredibile”

9.26 BOLOGNA – Secondo gianlucadimarzio.com, i felsinei sono interessati a Riccardo Orsolini, attaccante della Juve in prestito all’Atalanta. Oggi potrebbe esserci un incontro tra le parti

9.20 FIORENTINA – UFFICIALE: la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Bryan Dabo, classe ’92, dal Saint-Etienne. Il francese arriverà oggi a Firenze per le visite mediche

9.13 CAGLIARI – Daniele Ragatzu torna al Genoa. L’attaccante classe ’91, ora in forza all’Olbia, tornerà a vestire la maglia del club con cui è cresciuto a partire dalla stagione 2019, rimanendo nella sua attuale squadre per un altro anno e mezzo. Lo rivela TMW

9.06 GENOA – Clement Grenier potrebbe tornare in Italia. Secondo Il Secolo XIX, il Lione avrebbe offerto il centrocampista ex Roma al Genoa, incontrando però la diffidenza della dirigenza del Grifone

8.59 INTER – “Ansia Icardi” titola La Gazzetta dello Sport. L’attaccante nerazzurro ha postato sui social la frase “dire addio è crescere“: un segnale per il futuro?

8.53 FIORENTINA – “Silenzi e Dabo” è il titolo de Il Corriere Fiorentino, che allude alla contestazione dei tifosi di domenica e all’imminente del giocatore francese

8.45 ROMA – Secondo Sportitalia, i giallorossi potrebbero riutilizzare i 20 milioni derivanti dalla cessione di Emerson Palmieri al Chelsea per tentare l’ultimo assalto ad Aleix Vidal, in uscita dal Barcellona

8.37 PELLEGRI – Il giovane attaccante ha parlato a Premium Sport della sua nuova avventura al Monaco. “Sono pronto e sono molto emozionato. Ho le farfalle nello stomaco per questa nuova esperienza, speriamo che vada tutto bene. Sono molto emozionato, anche se dall’altra parte mi dispiace lasciare la mia famiglia, i miei amici e il Genoa. Ho scelto il Monaco anche per il progetto, è un club che punta molto sui giovani, questa era la squadra giusta per crescere”

8.30 SAMPDORIA – Stando a Sky, i blucerchiati hanno messo nel mirino per la prossima stagione Taison, centrocampista dello Shakhtar classe ’88

8.21 ROMA – I giallorossi lavorano per la prossima stagione. Sky riporta di un tentativo di bloccare Bryan Cristante dell’Atalanta per l’estate ed anticipare così la concorrenza di Juventus e Inter

8.13 CASSANO – Antonio Cassano è stato ospite di Tiki Taka ieri. “Aspetto un’occasione, ma devo scegliere io. Vorrei restare in Italia, non mi interessa andare in Cina. Devo trovare un allenatore che si fida al 100% di me ed una società che voglia accettare questa scommessa. Non gioco per i soldi, lo faccio solo per passione”

8.06 INTER – Ausilio lavora per un centrocampista centrale. Gianluca Di Marzio riporta di un’offerta di prestito oneroso molto alto e diritto di riscatto per Stanislav Lobotka, slovacco classe ’94 del Celta Vigo

ore 8.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale!

