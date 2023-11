Calcio, i convocati dell’Italia per Macedonia e Ucraina: due novità, un’assenza di lusso e un ritorno

Luciano Spalletti ha convocato 29 azzurri per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, valide per le qualificazioni agli Europei 2024. Il CT della Nazionale Italiana ha chiamato due nomi nuovi: Andrea Colpani del Monza e Andrea Cambiaso della Juventus. Il milanista Davide Calabria torna in azzurro dopo le assenze delle ultime finestre. L’Italia incrocerà la Macedonia venerdì 17 novembre a Roma e l’Ucraina lunedì 20 novembre a Leverkusen (Germania): gli azzurri si qualificheranno in caso di vittoria contro l’Ucraina, potrebbero accontentarsi di un pareggio nello scontro diretto se prima riusciranno a battere la Macedonia.

Il portiere titolare dovrebbe essere Gianluigi Donnarumma, convocato insieme ad Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario. Tra i difensori spiccano Federico Dimarco, Rafael Toloi, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, oltre a Matteo Darmian e al già citato Calabria. Gli uomini di rifferimento a centrocampo saranno Nicolò Barella e Davide Frattesi, ci saranno anche Jorginho, Giacomo Bonaventura, Manuel Locatelli e Bryan Cristante.

In attacco spicca l’assenza di Ciro Immobile, presente Nicolò Zaniolo dopo l’assenza dell’ultima volta legata al caso scommesse. Le altre punte chiamate agli ordini sono Domenico Berardi, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.

CONVOCATI ITALIA PER QUALIFICAZIONI EUROPEI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta).