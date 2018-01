LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA: Napoli-Juve duello per Politano, Lucas Moura verso il Tottenham, Aubameyang si allontana dall’Arsenal

Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio

15.52 JUVENTUS – Contatti con l’Atletico Madrid per l’esetrno Carrasco! I bianconeri davvero non si vogliono fermare e cercano un altro rinforzo.

15.39 INTER – Non si lavora soltanto per Pastore ma anche per Lamela e Martinez: nerazzurri forti sugli argentini, weekend decisivo.

15.25 INTER – Spalletti elogia in conferanza stampa Lopez e Rafinha che si sono integrati molto bene.

15.12 EMPOLI – Maietta potrebbe tornare in Toscana, il club sta intensificando i contatti.

15.03 FIORENTINA – Possibili rinforzi sul mercato negli ultimi giorni, Pioli non smentisce: “Pronti a cogliere occasioni per migliorare”

14.56 INTER – Al momento non ci sono fresche novità su Pastore, vedremo se la situazione si svilupperà nel weekend.

14.47 LAZIO – Ciro Immobile out per problemi fisici, l’attaccante non è naturalmente sul mercato adesso e mercoledì dovrebbe giocare in Coppa Italia. Poi in estate se ne riparlerà.

14.36 MANCHESTER CITY – Martedì dovrebbe essere presentato Laporte.

14.27 LAZIO – Si parla del riscatto di Nani, Mendes sarebbe già al lavoro come riportano varie testate giornalistiche.

14.16 ROMA – Dzeko ed Emerson domani saranno in campo. Lo ha comunicato Di Francesco. Per ora il Chelsea è lontano.

14.08 BARCELLONA – Lunedì arriverà la firma di Piquè, prevista la diretta streaming.

14.02 CHIEVO – Inglese dovrebbe rimanere ancora a Verona come ha dichiarato Sorrentino: “Gli farò bene stare ancora con noi”.

14.00 JUVE STABIA – Ingaggiato l’esperto difensore centrale Lino Marzorati, che arriva dal Prato e firma un contratto biennale con il club di Castellammare di Stabia

13.48 INTER – I nerazzurri sono pronti a puntare su Giangiacomo Magnani, difensore classe ’95 del Siracusa. Nelle prossime ore ci sarà un contatto tra le parti per chiudere la trattativa

13.40 JUVENTUS – Secondo il Sun i bianconeri sono pronti a riportare in Italia Matteo Darmian, che lascerebbe lo United con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

13.31 LAZIO – Si lavora per piazzare i giocatori in esubero. Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta interessante dal Palmeiras per Mauricio

13.23 SALERNITANA – Il colpo a centrocampo potrebbe essere Zsombor Berecz, talento classe ’95 del Vasas, club della massima serie ungherese

13.14 BENEVENTO – Si sono arenate le trattative per Mapou Yanga-Mbiwa e Nehuen Paz. Per entrambi ci sono stati dei problemi sull’accordo economico

13.05 FIORENTINA – Il rinforzo a centrocampo potrebbe essere Bryan Dabo del Saint Etienne. L’offerta da 4.5 milioni per il cartellino del giocare sembra soddisfare le richieste del club francese

12.57 PERUGIA – Ufficiale l’arrivo del portiere Nicola Leali dalla Juventus. La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione

12.45 MONACO – Dopo Pellegri, il club monegasco punta ad un’altro giocatore della Serie A. Si tratta di Babacar della Fiorentina, che presto potrebbe trasferirsi al Monaco

12.36 ARSENAL – Continua la trattativa per Jonny Evans, difensore classe ’88 del WBA. L’ ultima offerta dei Gunners è di 12 milioni più il cartellino di Mathieu Debuchy

12.24 PADOVA – Si complica la trattativa per Matteo Rossetti, centrocampista del Torino attualmente in prestito all’Alessandria. Infatti nonostante l’accordo con il giocatore sia già stato trovato, i granata non gradirebbero questo cambio di club

12.15 CARPI – Si cerca il doppio colpo in entrata: Zinedine Machach, classe ’96 appena del Napoli, e Cosimo Chiricò, classe ’91 del Foggia.

12.08 INTER – Spunta un nuovo nome a centrocampo, si tratta di Stanislav Lobotka, mediano slovacco del Celta Vigo. Il club spagnolo valuta però il giocatore con una cifra superiore ai 30 milioni

11.59 BARCELLONA – Il rinnovo di Jordi Alba sarà in arrivo entro giugno. Al momento lo spagnolo ha un accordo fino al 2020 che sarà ritoccato sia nella durata che negli emolumenti.

11.52 MONACO – Si sono concluse le prime visite mediche di Pietro Pellegri. Nel pomeriggio seconda tranche e firma con i monegaschi

11.46 SIENA – I bianconeri toscani sono vicini a Matteo Solini, difensore centrale classe 1993 del Chievo Verona. Lo riporta Gianluca Di Marzio

11.38 ROMA – I giallorissi hanno ceduto in prestito il loro attaccante nigeriano Umar Sadiq al Nac Breda

OFFICIEEL | NAC huurt Umar Sadiq van @OfficialASRoma tot einde seizoen. De intentie is om dit in de zomer te verlengen tot medio 2019. 🔥🔥 #NACpraat 👉 https://t.co/oFtOgMhEE0 pic.twitter.com/9luDLeZQ0I — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) January 27, 2018

11.30 TOTTENHAM – Alla fine sembrano essere gli Spurs la squadra che si assicurerà Lucas Moura. La trattativa si starebbe chiudendo sui 25 milioni di euro. Brutte notizie per il Napoli.

11.22 CESENA – Saltato lo scambio tra Giovanni Sbrissa (c., 1996) e Matteo Fedele (c., 1992) con il Foggia. Il giocatore del Cesena, infatti, ha rifiutato il passaggio in Puglia. Lo riporta TMW

11.14 ROMA – Edin Dzeko è ancora in giallorosso, ma in caso di partenza la dirigenza sta pensando ad eventuali sostituti. Secondo la Gazzetta dello Sport in cima alla lista ci sarebbe Gerard Deulofeu attaccante classe 1994 del Barcellona ed ex-Milan

11.11 PADOVA – Matteo Rossetti, centrocampista del Torino, ha già l’accordo con i veneti, ma i granata non lo liberano per qualche dubbio sulla destinazione. Lo rivela TMW

11.06 BRESCIA – I lombardi inseriscono il difensore Nicolò Cherubin in prestito dal Verona, mentre prosegue nella caccia a Carlos Embalo del Palermo. Lo riporta TMW

10.57 CARPI – I biancorossi emiliani annunciano che Jacopo Manconi torna al Novara e chiude il suo prestito a Carpi. Sarà girato al Livorno

#calciomercato: Jacopo #Manconi lascia il biancorosso e rientra al Novara che lo gira al @LivornoCalcio — Carpi F.C. 1909 (@carpifc1909) January 26, 2018

10.50 AVELLINO – I biancoverdi hanno chiuso la trattativa con Bryan Cabezas dell’Atalanta. Il centrocampista dell’Ecuador non se ne va dall’Italia e va, dunque, in prestito all’Avellino

10.42 ALAVES – Si parla di cessione per Bojan Krkic. L’ex enfant prodige del Barcellona è ormai ai margini del progetto anche dell’Alaves e prosegue nella sua difficile fase di carriera che lo vede sempre meno sotto i riflettori

10.34 BORUSSIA DORTMUND – Sembrava già sul piede di partenza ed in direzione Arsenal, ma Pierre-Emerick Aubameyang si allena regolarmente con i gialloneri ed oggi sarà di scena in campionato. Trattativa bloccata fino a giugno?

10.26 AVELLINO – Gli irpini comunicano di avere ceduto in prestito Matthias Soleiro all’Albinoleffe

Matthias Solerio ceduto in prestito all’AlbinoLeffe https://t.co/27beaAG29H — U.S. Avellino 1912 (@US_Avellino1912) January 26, 2018

10.19 CARPI – Tornano dai prestiti Lamin Jawo e Federico Palmieri. I due giocatori hanno disputato la prima parte di stagione con le maglie di FeralpiSalò e Santarcangelo

10.12 CARRARESE – I gialloblù comunicato di avere risolto consensualmente il contratto del terzino destro classe 1997 Fabio Maccabruni

10.04 BETIS SIVIGLIA – Sembra ad un passo il rinnovo di contratto del centrocampista classe 1996 Fabian Ruiz. Il nuovo accordo si protrarrà fino al 2022 e prevede una clausola rescissoria di 30 milioni

La renovación de Fabián, lista para la firma https://t.co/fN3jC3OZR8 pic.twitter.com/R4oCptS3ZY — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 27, 2018

09.53 INTER – Pastore vuole a tutti i costi la maglia nerazzurri ma non è facile convincere il PSG a lasciarlo andare. La trattativa potrebbe intensificarsi nelle prossime ore.

09.44 NAPOLI – Gli azzurri puntano anche a Dolberg dall’Ajax dopo aver preso Younes.

09.31 SEEDORF potrebbe diventare il nuovo allenatore del Deportivo La Coruna. Parralo rischia infatti la panchina.

09.22 NAPOLI – Politano vuole l’azzurro e avrebbe chiesto a Squinzi di lasciarlo andare ma il Sassuolo non vuole cedere facilmente.

09.13 LAZIO – Milinkovic-Savic al centro delle attenzioni delle big europee, su di lui anche il Manchester City.

09.02 ROMA – Si continua a trattare con il Chelsea per Dzeko ma nel frattempo si starebbe avvicinando Deulofeu dal Barcellona.

08.54 SAMPDORIA – Accelerazione improvvisa e sorpasso sul Chievo per Giaccherini: si dovrebbe chiudere a inizio settimana come riporta Alfredo Pedullà.

08.42 JUVENTUS – Bianconeri insistenti su Han! Presentato un rilancio economico con tanto di contropartita al Cagliari.

08.31 NAPOLI – Pressing continuo su Politano, si può chiudere ma il tempo stringe e il Sassuolo non molla facilmente. Su di lui c’è anche la Juventus come riporta Tuttosport.

08.19 GENOA – Pellegri è arrivato a Monaco, il classe 2001 farà le visite mediche e poi dovrebbe firmare il contratto.

08.08 ROMA – Aggiornamenti su Dzeko ed Emerson che per questo weekend rimangono giallorossi. Il Chelsea avrebbe frenato sull’attaccante e anzi vira su Giroud come riporta il Tempo mentre Emerson sembra andare in porto.

08.00 INTER – Come riporta tuttomercatoweb.com, Marcelo Simonian è volato a Parigi: l’obiettivo è quello di chiudere l’affare Pastore.

