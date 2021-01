LIVE Calciomercato, DIRETTA 8 gennaio: idea Mbappè per il Liverpool, il Napoli fissa il prezzo per Milik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.56 HELLAS VERONA – Juric sta facendo i salti mortali e li sta facendo fare soprattutto ai suoi calciatori: in molti si sono ritrovati a giocare fuori ruolo, soprattutto nelle ultime uscite. Ilic e Salcedo finora hanno risposto bene, ma ora il tecnico, secondo Sky Sport, vuole rinforzi per la mediana ed il reparto avanzato.

21.42 GENOA – Il Grifone vorrebbe trattenere Gianluca Scamacca, ma la romantica idea del ritorno di Piatek potrebbe far cambiare gli equilibri. La vicenda è abbastanza contorta, in quanto il cartellino è del Sassuolo, ma le alternative per una partenza in attacco non mancano. Oltre a Pavoletti, su cui però c’è anche l’Atalanta, si fanno i nomi anche di Sanabria e Kouamé, tutti ex della società ligure. Lo afferma 90min.com.

21.28 FIORENTINA – I viola avevano vinto una partita importantissima a Torino prima dello stop ed hanno potuto pensare al mercato. C’è entusiasmo, ma la prima parte della stagione è stata non proprio esaltante. Urgono un attaccante ed un centrocampista: i nomi caldi, secondo SportMediaset, sono quello di Origi del Liverpool, ma occhio al Wolverhampton, mentre non è stato ancora definito il nome del regista da portare a Firenze.

21.14 CROTONE – Il tecnico Stroppa ha preferito non parlare di mercato fino alla vittoriosa sfida col Parma, che ha rilanciato le ambizioni di salvezza dei pitagorici. I calabresi sono ancora pericolosamente in zona retrocessione, anche se hanno ripreso la coda del gruppo. Esploso Messias, si cercherà comunque un attaccante per la seconda parte di stagione? Per TMW è un elemento necessario per cercare la salvezza.

21.00 CAGLIARI – Secondo Fantacalcio.it, il ds dei sardi, Pierluigi Carta, ha fatto intendere negli scorsi giorni che è possibile, anche se non scontato, un ritorno del belga Radja Nainggolan. Bisogna capire quali saranno le contropartite tecniche da offrire all’Inter, in quanto si è parlato di scambio. Entro il 3 gennaio il quadro dovrebbe schiarirsi

20.44 BOLOGNA – Secondo SportMediaset, Sinisa Mihajlovic ha ripetutamente smentito in conferenza stampa le varie voci accostate alla società felsinea negli scorsi giorni, ma ora che il campionato si è preso una decina di giorni di stop, è inevitabile pensare a puntellare la rosa. Il nome che si impone prepotentemente è quello dell’attaccante Roberto Inglese.

20.28 BENEVENTO – Prosegue la ricerca di una punta e tra i tanti nomi sul taccuino del ds Foggia torna in auge quello di Leonardo Pavoletti, già accostato ai campani in estate ed ora ritornato in alto tra i papabili essendo probabilmente in uscita dal Cagliari. C’è da battere la concorrenza di Genoa e Fiorentina. Lo scrive 90min.com.

20.12 ATALANTA – Marten de Roon sarebbe nel mirino di Manchester City e Tottenham, mentre è in arrivo Joakim Maehle. Resta da capire la situazione di Johan Mojica, terzino sinistro che non ha avuto molto spazio dal suo approdo alla Dea in estate. Depaoli invece potrebbe veder terminare anzitempo la propria avventura orobica, dato che l’approdo del danese crea affollamento a destra. Lo afferma TMW.

19.58 TORINO – Ai granata manca un attaccante da affiancare a Belotti, e secondo calciomercato.com l’identikit corrisponderebbe con Joao Pedro del Cagliari.

19.51 SPEZIA – Sky Sport riferisce dell’interessamento da parte del club ligure per il centrocampista del Cagliari Faragò.

19.34 LIVERPOOL – Clamorosa indiscrezione di calciomercato.com, secondo cui i Reds starebbe preparando l’offensiva per arrivare a Kilyan Mbappè!

19.21 NAPOLI – Secondo Sky Sport, la formazione partenopea ha imposto le sue condizioni per la partenza di Milik, conteso da Marsiglia e Atletico Madrid.

19.03 INTER – Brescia e Pescara fanno sul serio per l’attaccante Esposito. Possibile una soluzione in prestito per il baby talento. Lo riferisce calciomercato.com

18.50 ATALANTA – Appare in uscita il tedesco Lammers. Secondo calciomercato.com su di lui ci sono Bologna, Sampdoria e soprattutto Verona.

18.37 FIORENTINA – Sky Sport riporta l’acquisto da parte dei viola di Maleh del Venezia, ma il giocatore rimarrà in laguna fino al termine della stagione.

18.21 MILAN – Sembra sfumato l’obiettivo Mamu Kone, che firmerà con il Borussia Monchengladbach per 5 anni.

18.06 CROTONE – Voci riportate da calciomercato.com, il club calabrese sarebbe sulle tracce di Cerri, attaccante del Cagliari.

18.00 FIORENTINA – Secondo RCM Sport Pol Lirola è vicino al passaggio al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

17.45 BRESCIA – Stante quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a Sampdoria e Bologna piace Torregrossa del Brescia.

17.30 VERONA – Secondo la Gazzetta dello Sport il Verona è il principale indiziato a prendere in prestito Lammers dall’Atalanta.

17.15 SAMPDORIA – Seconda la Gazzetta dello Sport è lotta tra Milan, Inter e Juve per Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

17.00 MILAN – Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la prossima settimana l’agente di Hakan Chalanoglu sarà a Milano per discutere con il Milan del rinnovo del suo assistito. I rossoneri non sono intenzionati a offrire più di 3,5 milioni l’anno al calciatore turco.

16.40 LIVERPOOL – Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Liverpool è molto interessato a Rodrigo De Paul dell’Udinese, obiettivo di mercato della Juventus, ed è pronto a inserirsi nella corsa per il giocatore dell’Udinese.

16.20 ATALANTA – Secondo quanto riporta SportItalia, l’Atalanta sarebbe interessata a Matteo Lovato, ma per i nerazzurri non sarà facile battere la concorrenza di Milan e Juventus.

15.50 NAPOLI – Il Napoli continua a pressare il Verona per Mattia Zaccagni, valutato al momento 15 milioni. Fausto Pari, agente del giocatore, ha dichiarato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli “Zaccagni sta facendo molto bene ed è normale che interessi ai grandi club della serie A. Tra questi c’è il Napoli. Ha una qualità tecnica importante e lo certifica il gol che ha fatto allo Spezia. Ora è del Verona e credo resterà lì fino a giugno”.

15.30 MILAN – Stefano Pioli, allenatore della squadra milanese, ha dichiarato in conferenza stampa in merito ai rinnovi di alcuni giocatori: “C’è grande condivisione mia con l’area tecnica e la proprietà. Qualcosa faremo se ci saranno le occasioni giuste sul mercato. C’è la volontà della proprietà e dell’area tecnica di proseguire con questi due giocatori in scadenza, questa volontà c’è da entrambe le parti, molta positività. I ragazzi sono sereni e vogliosi di dare il massimo”.

15.15 UDINESE – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Leeds e il Liverpool sono interessati a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese. L’argentino si prepara a partire per l’Inghilterrra.

15.00 REAL MADRID — Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Real Madrid e Getafe hanno concordato il prestito di Takefusa Kubo fino a giugno. Il giapponese ha militato nella prima fase della stagione nel VIlareal.

14.45 VERONA – Il Verona potrebbe chiudere per un nuovo centrocampista nelle prossime ore. Stando a quanto riporta Sky Sport, il ghanese Joseph Duncan potrebbe lasciare Firenze per una nuova sfida.

14.35 MILAN – Il difensore Mohamed Simakan potrebbe passare dallo Strasburgo al Milan in questa sessione di mercato. Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ la società rossonera ha offerto 18 milioni di euro al club transalpino. Attenzione anche al Lipsia, squadra che non ha nascosto il proprio interesse per il giovane terzino francese.

14. 25 FIORENTINA – A Firenze proseguono le trattative con il Marsiglia. I francesi inseguono il terzino Pol Lirola in prestito. Stando a quanto riporta Sky Sport nelle prossime ore potremmo avere una decisione in merito.

14.15 CAGLIARI – Secondo Sky Sport il club sardo ha chiesto informazioni per il cileno Erick Pulgar. Quest’ultimo potrebbe lasciare la Fiorentina, squadra con cui sta militando come centrocampista. Non è detto che l’affare vada in porto. I dirigenti della formazione toscana vorrebbero trattenere a Firenze il sudamericano

13.53 INTER – Ivan Perisic potrebbe nuovamente salutare la società nerazzurra e la Serie A. Secondo quanto riportano i media d’oltremanica infatti, il croato sarebbe nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho.

13.49 BAYERN MONACO – Dalla Germania rimbalza l’indiscrezione, secondo la quale i bavaresi campioni d’Europa starebbero pensando a rinforzare la rosa, e in particolare il centrocampo, acquistando dal Barcellona il playmaker olandese Frankie De Jong.

13.37 NAPOLI – Secondo quanto riporta Repubblica, la società partenopea sarebbe in dirittura d’arrivo nella trattiva per il giocatore dell’Hellas Verona, che però arriverebbe a giugno in Campania. Le cifre dell’affare si aggirerebbero intorno ai 14 milioni di euro

13.20 ROMA – Si continua a monitorare la situazione relativa ad El Shaarawy. I cinesi dello Shanghai Shenua chiedono in questo momento 2 milioni per il prestito

12.55 MILAN – Continua il corteggiamento a Mohamed Simakan. Paolo Maldini vuole fare di tutto per far diventare il giocatore del Strasburgo un nuovo membro del roster rossonero, ma in questo momento c’è da trovare l’accordo col club francese e battere la concorrenza del Lipsia.

12.38 CAGLIARI – Di Francesco e i suoi vivono un momento di crisi, ma la società punta forte sul tecnico e sembra avere le idee chiare per modificare la rosa a disposizione dell’allenatore abruzzese. I nomi sul taccuino dei sardi sono Bourabia, Duncan e Calabresi (scambio con Faragò), ma anche Frabotta.

12.27 LAZIO – La società biancoceleste sta valutando alcuni rinforzi sulla fascia sinistra, ma tutto dipende dalle condizioni di salute di Senad Lulic, il capitano dei laziali. Se il bosniaco non dovesse dare garanzie fisiche per il rientro in gruppo e un costante impiego, il ds Tare è pronto a buttarsi sugli svincolati Romulo e Asamoah.

12.15 UDINESE – Rodrigo De Paul fa gola a molte squadre e non solo in Italia. Secondo quanto riporta il The Sun infatti, sul centrocampista argentino ci sarebbe – oltre che il Leeds di Marcelo Bielsa – anche il Liverpool di Jurgen Klopp.

11.58 PARMA – Come riporta Tuttomercato Web, gli emiliani hanno messo ufficialmente sul mercato Gervinho. Nell’ultimo anno ci sono stati alti e bassi per l’ivoriano, soprattutto dopo il mancato trasferimento all’Al Sadd. Così i gialloblu, dopo svariati problemi, hanno deciso di metterlo sul mercato.

11.40 ATLETICO MADRID – I madrileni hanno deciso l’attaccante che sostituirà Diego Costa, il cui contratto è stato risolto nei giorni scorsi. Stiamo parlando di Moussa Dembélé del Lione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’Atletico avrebbe fatto pervenire una richiesta per il prestito dell’attaccante. Ma il club francese vuole prima coprirsi le spalle con un sostituto, e il primo nome della lista è Islam Slimani del Leicester.

11.23 SASSUOLO – Già corteggiato da diverse squadre di Serie A, Napoli su tutti, e B, il terzino del Teramo Salim Diakite si fa sempre più vicino alla massima serie. Da come si legge su TuttoMercatoWeb.com, il classe 2000 avrebbe trovato un accordo decisamente interessante con il club modenese.

11.15 PARIS SAINT-GERMAIN – Il Paris Saint-Germain annuncia l’acquisto di Sekou Yansané, promettente attaccante francese classe 2003 e proveniente dal Digione. Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, verrà aggregato alla squadra Under 19.

11.00 ROMA – Gonzalo Montiel sarebbe vicinissimo ai giallorossi. Secondo TNT Sports, il terzino sudamericano, attualmente in forza al River Plate, si trasferirà nella capitale una volta terminata la sua esperienza in Copa Libertadores. Il costo dell’operazione sarebbe di 7 milioni, nonostante il contratto di Montiel sia in scadenza a giugno. Il difensore ha una clausola di rescissione pari a 20 milioni.

10.40 LAZIO – Felipe Caicedo non lascerà la Lazio, a meno che arrivi una proposta da urlo. A sostenerlo è Il Messaggero che fa chiarezza sul futuro dell’attaccante ecuadoregno. Caicedo rimarrà quindi in biancoceleste, seppur sia scontento e voglia avere più spazio.

10.22 INTER – Triangolo di prestiti sul mercato dei centrocampisti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, degli intermediari sono al lavoro per far tornare Eriksen al Tottenham, che darebbe Dele Alli al PSG di Pochettino, pronto a liberare Leandro Paredes per l’Inter.

10.05 MILAN – I rossoneri puntano dritto su Andrea Belotti. Come riporta Tuttosport, l’attaccante e capitano del Torino è tornato in orbita milanista. Può essere infatti l’ex Albinoleffe il futuro centravanti milanista qualora Ibrahimovic non dovesse rinnovare: in scadenza nel 2022, il Gallo torna a piacere al Milan.

9.56 AJAX – L’Ajax rende noto con un comunicato ufficiale l’acquisto di Sébastien Haller. L’attaccante franco-ivoriano arriva a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte per un costo del cartellino pari a 22,5 milioni.

9.40 GENOA – Lasse Schone ha rescisso il contratto con il Genoa. Si chiude l’esperienza del danese con la società ligure, visto che il centrocampista ex Ajax era attualmente fuori squadra.

9.28 ROMA – Carlo Ancelotti ha dato l’ok per il passaggio in giallorosso del brasiliano Bernard.

9.12 FIORENTINA – La Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Venezia per Youssef Maleh, centrocampista classe 1998, 700 mila euro più bonus al club veneto, che terrà il giocatore in prestito. Per Maleh contratto di quattro anni.

9.00 JUVENTUS – La Juve si avvicina a Bryan Reynolds, terzino classe 2001 del Dallas FC che piace molto anche alla Roma. L’americano verrebbe girato in prestito fino a fine stagione al Benevento.

8.44 SASSUOLO – Mehdi Bourabia potrebbe lasciare il Sassuolo, ma continuare a giocare in Serie A. Secondo Sky Sport, Hellas Verona, Parma e Cagliari hanno chiesto informazioni sul centrocampista marocchino.

8.30 JUVENTUS – Bianconeri a caccia del vice Morata. Secondo Tuttosport l’asse con il Genoa è molto caldo e a Torino potrebbe arrivare l’uzbeko Shomurodov.

8.23 ROMA – Come riporta Il Messaggero la Roma è alla ricerca di un colpo in attacco. Possibile il ritorno di El Shaarawy o l’arrivo dall’Everton del brasiliano Bernard.

8.10 ATALANTA – Ufficiale la cessione di Amad Diallo dall’Atalanta al Manchester United. Il giocatore che aveva risolto i problemi relativi al trasferimento nei giorni scorsi lascia l’Italia e diventa un nuovo giocatore dei Red Devils. L’Atalanta guadagnerà 5 milioni di euro subito e riceverà poi altri 25 milioni di euro dal riscatto del cartellino del calciatore.

Buongiorno a tutti. Cominciamo la nostra diretta con la giornata di calciomercato.

La quarta giornata ufficiale del calciomercato invernale: venerdì 8 gennaio 2021.

La giornata di ieri ha visto l'ufficialità del terzo cambio in panchina in questa Serie A con il ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma al posto di Fabio Liverani. Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un difensore ed un centrocampista, ma restano vivi i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Inter e Juventus cercano sempre un centravanti di scorta, con i nerazzurri che devono risolvere anche la questione Eriksen. Senza dimenticare il caso "Papu Gomez" all'Atalanta e tutte le altre trattative delle squadre di Serie A, Serie B e dei principali campionati europei.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della quarta giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, venerdì 8 gennaio, scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 09.00 e vi terremo aggiornati fino alle ore 22.00. Buon divertimento!

