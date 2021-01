LIVE Calciomercato, DIRETTA 11 gennaio: la Juventus a caccia di un attaccante, Crotone interessato a Pinamonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.01 CROTONE – Non mancano le richieste per Andrea Pinamonti. Come riportato da Sky Sport, il Crotone sarebbe interessato. I rossoblu stanno lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza.

8.47 MILAN – Leo Duarte lascerà il Milan in prestito per giocare nel campionato turco con l’Istanbul Basaksehir. Questo è quanto riferisce sportmediaset. Un’opportunità per il calciatore, desideroso di mettersi in mostra e di accrescere la propria esperienza.

8.23 CROTONE – “Con qualche innesto questa squadra può cambiare la fotografia che in questo momento sta mostrando“. Così il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa parlando del mercato di gennaio dopo la sconfitta col Verona.

8.09 JUVENTUS – La Juve ha bisogno di un attaccante. Lo si è detto a più riprese, da questo punto di vista il responsabile dell’area tecnica della società bianconera Fabio Paratici, prima del fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo, ha ribadito come il mercato di gennaio sarà sulla base delle opportunità per cui tutto sarà da vedere.

Buongiorno e bentrovati a una nuova giornata dedicata agli aggiornamenti sulle operazioni di calciomercato e le possibile trattative tra i club.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della quinta giornata del calciomercato. Si apre la seconda settimana di trattative dopo aver assistito a delle interessanti novità che hanno preceduto uno spettacolare week-end di gare.

A poche ore dalla conclusione della seconda domenica di match del 2021, i club della Serie A si preparano a contrattare per realizzare i propri obiettivi in questa finestra di mercato. Ricordiamo che tutte le società hanno occasione fino alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio, giorno in cui si concluderà questa fase invernale del calciomercato. Aspettiamo di scoprire le ultime novità in una giornata che potrebbe rivelarci delle sorprese.

OA Sport vi terrà aggiornati ininterrottamente dalla prima all’ultima ora su toccando tutte le realtà del Bel Paese. Buon divertimento!

Foto: LaPresse