LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA: Dzeko-Chelsea, sembra fatta. Duelofeu vuole il Milan, Milan su Politano

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.03 INTER – Andrea Pinamonti è appetito da molte squadre. L’ultima in ordine di tempo, dopo Sassuolo e Crotone, è il Cadice, squadra di seconda divisione spagnola. Lo riferisce TMW

12.58 ROMA – Con Emerson vicino al Chelsea, i giallorossi hanno individuato il sostituto in Matteo Darmian, che sta trovando poco spazio al Manchester United. Stando a Il Messaggero, però, bisogna convincere Mourinho, poco disposto alla cessione a gennaio

12.50 NAPOLI – Si lavora anche in uscita: secondo Sky Sport è praticamente fatta per il passaggio di Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca con la formula del prestito secco

12.41 WEST HAM – “Ci sono un certo numero di club interessati, è un giocatore che tutti conoscono ed è un grande professionista. Il nostro obiettivo principale è un club dove possa giocare il maggior numero di partite“. Così l’agente dell’attaccante messicano Chicharito Hernandez a Fox Sports. Tanti i club interessati, anche in Italia

12.33 NAPOLI – I partenopei vogliono Matteo Politano. Squinzi non vuole cederlo a gennaio ma l’agente del giocatore Davide Lippi sta pressando la società neroverde

12.20 JUVENTUS – Stephan Lichtsteiner dovrebbe rientrare in lista Champions. Questo esclude in maniera definitiva una sua cessione. Lo stesso svizzero lo ha confermato ieri sera ai microfoni di Premium Sport

12.14 INTER – Sulle pagine del Quotidiano Sportivo si parla di Davide Santon. Il giocatore ha ricevuto diversi attacchi via social per l’errore commesso domenica. È in scadenza a giugno: potrebbe iniziare a cercarsi una nuova destinazione o addirittura partire a gennaio con la giusta offerta

12.08 ROMA – Su Il Corriere della Sera spunta il nome di Hakim Ziyech, attaccante dell’Ajax valutato 20 milioni di euro

11.59 VIRTUS ENTELLA – L’obiettivo dei liguri è Felipe Curcio, terzino italo-brasiliano classe 1993, in forza alla Fidelis Andria

11.53 MILAN – La Gazzetta svela i possibili retroscena sull’affare Deulofeu-Milan. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto 20 milioni di euro per il ritorno dell’attaccante spagnolo

11.41 UDINESE – L’attaccante Rodrigo Aguirre. lascerà l’Udinese. Il giocatore piace al Palmeiras e al Botafogo che ha avanzato un’offerta per il prestito con diritto di riscatto.

11.30 CROTONE – Andrea Pinamonti dell’Inter e Simone Edera del Torino sono gli obiettivi in attacco per il Crotone secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport

11.18 PESCARA- Prelevato dagli abruzzesi in prestito dal Chievo l’attaccante Kevin Yamga, nella prima parte della stagione a Carpi.

11.09 FOGGIA – Per il sito GianlucaDiMarzio.com Daoud Bousbiba, esterno olandese classe 1995 è a Foggia dove sosterrà le visite mediche. Il giocatore arriva dal Gaziantep FK (Turchia).

10.56 INTER – Inter terreno di conquista per i club inglesi. Potrebbe partire anche Joao Mario che interessa al West Ham. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’offerta

10.46 INTER – Il Crystal Palace è interessato a Eder. Secondo Tuttomercatoweb oggi potrebbe essere la giornata decisiva con la visita a milano del diesse londinese Freedman. L’Inter vuole una decina di milioni per il cartellino del giocatore e non è interessata a cederlo in prestito

10.39 ARSENAL – Arsene Wenger si è opposto alla possibile cessione dell’attaccante Danny WQelbeck al Besiktas che aveva avzanato un’offerta molto interessante al club londinese. Lo sostiene il Daily Mirror

10.27 ROMA – Potrebbe essere Laxalt il colpo della Roma che sta per cedere Emerson e Dzeko al Chelsea. Il club giallorosso avrebbe offerto 10 milioni di euro al Genoa secondo Il Secolo XIX

10.18 VERONA – Il difensore Jagos Vukovic è un nuovo giocatore del Verona. Arriva il prestito dall’Olimpiacos. Questo il tweet ufficiale della società scaligera

Ufficiale: Jagos #Vukovic è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona FC. Arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@olympiacos_org

Dettagli e carriera ➡️ https://t.co/zNJzezVj0i#BenvenutoJagos pic.twitter.com/rKZ8aw6Wbl — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 23, 2018

10.10 ROMA – Kenedy è a Newcastle. Il brasiliano sarà ceduto in prestito dal Chelsea e libera il posto per Emerson Palmieri, che sarà tesserato dal club londinese

09.57 NAPOLI – Lucas e Younes sono sempre nel mirino. Nel frattempo sembra ormai certo che Grimaldo arriverà a giugno.

09.46 ROMA – Nuovo assalto dalla Cina per Nainggolan come riportano diverse testate. Attenzione a un possibile addio.

09.35 SPAL – Possibile il ritorno di Bonifazi come riporta la Nuova Ferrar.

09.23 REAL MADRID – Sport rivela che il PSG avrebbe contattato Zidane: possibili rivoluzioni?

09.12 BENEVENTO – I giallorossi sarebbero su Skorupski, la Roma chiede 8 milioni di euro.

09.03 LAZIO – La Gazzetta dello Sport parla di Milinkovic-Savic come mister 100 milioni. Si preannuncia una vera e propria asta europea per il centrocamposta serbo. La sua valutazione avrebbe già superato i 100 milioni.

08.53 TORINO – Arriva in prova il centrocampita bulgaro Chalakov come riporta Gianluca Di Marzio.

08.46 INTER – Possibili prove di scambio tra Joao Mario e Obiang del West Ham come riportano le principali testate.

08.37 LAZIO – Blitz dell’Inter su De Vrij, giallo sul rinnovo con la Lazio.

08.29 MILAN – Clamoroso retroscena su Deulofeu corteggiato da tante squadre italiane ma il giocatore vorrebbe tornare al Milan.

08.18 FIORENTINA – I casi Babacar e Sanchez scottano sempre di più come riporta La Nazione.

08.09 ROMA – Il Tempo dà ormai per certo l’addio di Edin Dzeko, ormai promesso al Chelsa. L’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore.

08.00 JUVENTUS – Marotta starebbe stringendo per Pellegri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Genoa avrebbe chiesto 30 milioni ma si potrebbe chiudere a 25. Idea per giugno.

(foto Gianfranco Carozza)