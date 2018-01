LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 24 gennaio in DIRETTA: Dzeko ed Emerson verso il Chelsea, Inter forte su Pastore, Mascherano all’Hebei, City vicino a Laporte per 70 milioni!

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di mercoledì 24 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

12.57 MILAN – Il difensore centrale paraguaiano Gustavo Gomez rimane in rossonero. Saltata, infatti, come riporta TMW, la trattativa con il Boca Juniors.

12.48 ALBINOLEFFE – I lombardi annunciano il rinnovo del difensore centrale Andrea Zaffagnini fino al 2019

12.40 NOVARA – Jacopo Marconi (a., 1994) ha numerose pretendenti. Sul giocatore c’è da tempo la Pro Vercelli (che ha già un’accordo) ma si sono inserite anche Cittadella e Livorno. Vedremo nelle prossime ore chi la spunterà. Lo riferisce Gianluca Di Marzio

12.35 BOLOGNA – Oggi è il giorno dell’arrivo di Nehuen Paz. Il difensore argentino classe 1993 arriva dal Newell’s Old Boys ma dovrebbe rimanere in Argentina in prestito. Favorito il Lanus.

12.31 ARSENAL – Prosegue la rifondazione dei Gunners. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il club londinese punta a Chris Smalling, difensore classe 1989 del Manchester United. Trattativa difficile.

12.22 BETIS SIVIGLIA – Dalla Francia sono sicuri: alla corsa per l’attaccante esterno Lucas Moura (1992) si è inserito anche il club biancoverde. Pronta un’offerta da 30 milioni per strappare il brasiliano al PSG ed alla concorrenza di Napoli e Inter

Mercato : le Betis avance sur Lucas https://t.co/VRXHUpuC5l — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) January 24, 2018

12.14 BARCELLONA – Dopo l’ufficialità ecco le cifre. Javier Mascherano passa all’Hebei Fortune per 5,5 milioni di euro. Per il giocatore, ovviamente, lo stipendio sarà di ben altro tenore

Mascherano llega al Hebei China Fortune por 5,5 millones de euros https://t.co/dNwwrxqyrD #Fichajes pic.twitter.com/xMXnRUCws4 — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 24, 2018

12.06 CRYSTAL PALACE – I londinesi sono vicini a Vicente Guaita portiere classe 1987 del Getafe. Lo spagnolo, infatti, ha superato in mattinata le visite mediche e presto potrà firmare il suo nuovo contratto

Guaita pasa reconocimiento médico y en breve podría ser jugador del Crystal Palace https://t.co/5h7rEEOxBD #Fichajes pic.twitter.com/Xi9g3qlRRB — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 24, 2018

11.52 NAPOLI – De Vrij potrebbe arrivare? La sinergi tra Lotito e De Laurentiis ha alimentato questa voce…

11.41 FIORENTINA – Sempre più forte l’ipotesi Mattiello per questa estate.

11.32 INTER – La pista Sturridge è sempre più calda! Nel frattempo il Liverpool si informa su Pinamonti.

11.23 ARSENAL – Evans del WBA sembra viaggiare verso i Gunners

11.14 LAZIO – Il rinnovo di De Vrij è bloccato, Inter e Barcellona alla finestra.

11.03 ROMA – Dzeko è praticamente del Chelsea. Si sta decidendo sulla durata nel contratto.

10.56 INTER – I nerazzurri stanno monitorando diversi nomi per il centracampo. Come riporta la Gazzetta dello Sport ci sarebbero Carvalho, Fernandes, Thomas, Wylyan, Ciprien, Bissouma.

10.44 MANCHESTER CITY – Ormai è fatta per Laporte. Come riportano i tabloid inglesi si dovrebbe chiudere nelle prossime ore.

10.35 ROMA – Il Messaggero dà ormai per certi gli addii di Dzeko ed Emerson. Roma e Chelsea avrebbe trovato un’intesa per 50 milioni + 10 di bonus per il pacchetto completo.

10.28 MILAN – Come riporta tuttomercatoweb.com, salta l’affare Gomez. Il Boca Juniores si è defilato.

10.16 BARCELLONA – UFFICIALE: Mascherano passa all’Hebei Fortune!

10.07 NAPOLI – L’affare Politano non sembra fattibile. Nelle ultime ore sarebbe arrivato un altro no dal Sassuolo.

10.02 BOLOGNA – Oggi arriva l’argentino Paz che potrà poi essere ceduto in prestito.

09.54 NAPOLI – Anche Younes ormai vuole soltanto il Napoli ma la distanza tra offerta e domanda resta: i partenopei propongono 2,5 milioni di euro, l’Ajax ne pretende 4.

09.45 SPAL – Il club ferrarese starebbe sondando nuovamente il terreno per De Maio ma intanto si aspetta Bonifazi.

09.33 JUVENTUS – L’affare Emre Can sembra più difficile del previsto. L’operazione non si sta ancora chiudendo e si stanno facendo dei passi indietro come riporta anche alcune testate inglesi.

09.25 EMPOLI – Brighi è davvero vicinissimo dopo la rescissione del contratto con il Perugia come riporta Gianluca Di Marzio.

09.17 LAZIO – Lotito non cede. Milikovic-Savic è un pezzo pregiatissimo del mercato e non lo cederà facilmente, respinto l’assalto della Juventus come riporta calciomercato.it.

09.08 INTER – Incontro per Pastore! Si potrebbe chiudere l’affari, i nerazzurri non si arrendono. Prende piede anche l’ipotesi Correa.

09.02 ROMA – Monchi rilancia e prosegue l’assalto su Aleix Vidal.

08.54 ROMA – Monchi ci starebbe provando per Carrasco, forte giocatore dell’Atletico Madrid. Sarebbe un rinforzo davvero importante per Di Francesco.

08.43 JUVENTUS – I bianconeri sono ormai lanciatissimi su Pellegri, l’affarae con il giovane del Genoa sembra ormai chiuso. Il Corriere di Torino lo dà ormai per certo.

08.35 NAPOLI – Tuttosport riporta di una grande Jorginho. Manchester City, United, Arsenal e Liverpool sarebbero sul centrocampista e il club teme l’addio. Si punta a Torreira della Sampdoria.

08.28 MILAN – Incredibile notizia riportata da ElGolDigital. Il Real Madrid avrebbe proposto Keylor Navas come merce di scambio per Gigi Donnarumma!

08.16 NAPOLI – Un emissario sta valutando con l’Ajax se esistono margini per anticipare l’arrivo di Younes come riporta il Corriere dello Sport.

08.08 JUVENTUS – Voci su un possibile interessamento per il difensore Bartra, giovane prospetto per il futuro, un’operazione restyling.

08.00 ROMA – Al momento non ci sono novità su Dzeko: l’affare con il Chelsea si è fermato?

(foto Gianfranco Carozza)