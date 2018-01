LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA: Roma e Chelsea proseguono per Dzeko e Emerson, Rafinha-Inter visite mediche, il Cagliari ufficializza Ceter e Lykogiannis

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

11.57 ROMA – Secondo Gianluca Di Marzio proseguono le trattative con il Chelsea per Dzeko e Emerson. Si sta parlando, ora, delle modalità di pagamento. Affare, a quanto pare, che procede bene…

11.50 TERAMO – Gli abruzzesi esonerano Antonio Asta. Lo comunica la Gazzetta dello Sport

11.41 GENOA – Sono iniziate le visite mediche di Iuri Medeiros, ala destra classe 1994 provenniente dal Boavista. Lo annuncia Gianluca Di Marzio

11.33 WEST HAM – I londinesi hanno rifiutato una seconda offerta del Rennes per la punta Diafra Sakho di circa 14 milioni di euro. Sulla punta si è inserito anche il Bordeaux. Lo riporta Sky Sports UK

11.26 BRESCIA – I lombardi sono ad un passo da Nikolas Spalek, esterno slovacco 1997 dello MSK Zilina. Lo riporta Alfredo Pedullà

11.18 VENEZIA – La squadra di Pippo Inzaghi annuncia l’arrivo dell’attaccante Gianluca Litteri (1988) dal Cittadella

Benvenuto Gianluca Litteri! L’attaccante, classe 1988, arriva al Venezia FC dal Cittadella con cui ha realizzato 33 reti in 84 partite. Arriva a Venezia a titolo definitivo.#VFC #LeoniDentro pic.twitter.com/ndC2iCButT — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) January 21, 2018

11.11 ARSENAL – I Gunners sembrano sempre più vicini a Pierre-Emerick Aubameyang. La dirigenza dell’Arsenal, infatti, sarebbe a Dortmund per chiudere la trattativa. Lo riporta TMW

11.02 ROMA – Giornata decisiva sul fronte Dzeko/Emersona al Chelsea. Se per il terzino le cose sembrano già fatte, mancano ancora dettaglia per l’ariete bosniaco

10.56 CAGLIARI – I rossoblù hanno ufficializzato l’arrivo di Damir Ceter Valencia, attaccante colombiano classe 1997

10.50 CHELSEA – Il club di Antonio Conte è chiaramente alla caccia di un altro attaccante. Se non dovesse arrivare Edin Dzeko un altro candidato potrebbe essere Ashley Barnes del Burnley. Lo rivela Sky Sports UK

10.42 WEST HAM – Gli Hammers hanno rifiutato un’offerta dello Swansea per l’attacante Andre Ayew. Vogliono almeno 25 milioni di euro

10.34 WATFORD – I giallorossi londinesi hanno scelto Javi Garcia come nuovo allenatore. Contratto di 18 mesi per lui

BREAKING: @WatfordFC have appointed Javi Gracia as head coach on an 18-month contract. #SSN pic.twitter.com/ka6uRWP6R9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 21, 2018

10.26 REAL MADRID – Un obiettivo sembra sfumare. Sembrava molto vicino, ma a quanto scrive Marca, il portiere Kepa Arrizabalaga avrebbe firmato il rinnovo con l’Athletic Bilbao. L’annuncio nelle prossime ore

10.17 BARCELLONA – Secondo la Gazzetta dello Sport i blaugrana starebbero frenando su Antoine Griezmann in ottica estiva. Lionel Messi, infatti, vuole Paulo Dybala e non la punta dell’Atletico Madrid

10.09 PSG – Come anticipato nei giorni scorsi è sempre più vicino Lassana Diarra che sta effettuando le visite mediche

Visite médicale de Lassana Diarra lundi matin à Paris https://t.co/Dkyt7xYeE6 pic.twitter.com/Ze9Kydawva — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 22, 2018

10.05 FEYENOORD – Direttamente dal profilo twitter personale di Robin van Persie, ecco la presentazione del giocatore olandese che torna nella squadra che lo ha lanciato

10.03 INTER – Dopo Lisandro Lopez, l’Inter nella giornata odierna, l’Inter nella giornata odierna ufficializzerà l’acquisto di Rafinha. Il centrocampista brasiliano è stato prelevato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

9.48 MANCHESTER UNITED – Ancora non è ufficiale il passaggio di Alexis Sanchez al Manchester United, ma nella giornata di ieri, il cileno ha già iniziato a fare le prove con la nuova maglia indosso. Ecco la foto, postata da un collega del Manchester Evening Standard su Twitter, in cui si vede il giocatore che posa in campo per un selfie con la maglia dei Red Devils, la ‘mitica’ numero 7.

9.36 BASILEA – Secondo tuttomercatoweb il Basilea guarda in casa Plaza Colonia. Offerta complessiva da 1,5 milioni per il difensore uruguaiano Guillermo Padula Lenna, classe 97. Trattativa in corso e buone possibilità che l’affare vada in porto

9.26 ROMA – La Gazzetta dello Sport di questa mattina dà già per scontata la doppia cessione da parte della Roma di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea, ma con i giocatori che hanno assimilato questa scelta in due modi completamente diversi. Se il brasiliano è contento della destinazione infatti, il bosniaco è rimasto deluso dalla decisione dei giallorossi. Lui avrebbe voluto mettere radici nella Capitale e sapere di essere stato inserito nella lista dei cedibili lo ha fatto arrabbiare e sfogare con gli amici italiani e bosniaci.

9.13 MILAN – “Io spero di rimanere nel Milan, che è la società nella quale ho giocato per tanti anni. In questo momento la priorità è fare bene, portare il Milan nelle posizioni più alte, trovare una solidità di squadra, non è certo il futuro di Gattuso”, lo ha detto il tecnico rossonero a Radio Anch’io Sport.

9.06 CAGLIARI – Il Cagliari annuncia l’acquisto del calciatore Charalampos Lykogiannis. Il difensore greco arriva dallo Sturm Graz e si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo legandosi al Cagliari sino al 2022.

8.58 VERONA – Vukovic è arrivato a Verona: domani il difensore serbo, classe ’88 in arrivo in prestito dall’Olympiacos, sosterrà le visite mediche con l’Hellas. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Lo rivela gianlucadimarzio.com.

8.51 VERONA – Voci sempre più insistenti parlano di un esonero di Fabio Pecchia, allenatore del Verona. Dopo l’ultimo ko in campionato, la società scaligera starebbe valutando la posizione del tecnico e Di Carlo potrebbe essere uno dei candidati per la successione.

8.44 SAMPDORIA – “Il mercato? Andremo avanti con questi gruppo fino alla fine del campionato”, questo il commento del direttore sportivo della Sampdoria Pradé sulle future mosse di mercato della società doriana.

8.32 NAPOLI – Il difensore partenopeo Maksmovic sempre più vicino allo Spartak Mosca. I contatti tra i due club proseguono ed al momento la squadra di Carrera risulta la maggiore indiziata per il proseguimento della carriera dell’ex Torino. Il lavoro degli intermediari impiegati sarà decisivo in tal senso, specie per convincere il Napoli d arrivare alla cessione. Al momento le due squadre sono ferme a contatti esplorativi legati a prestito con diritto di riscatto, ma lo Spartak insiste e vuole portare a termine l’affare.

8.21 PALERMO – Matteo Rubin potrebbe lasciare il Foggia già a gennaio. Il difensore è nel mirino del Palermo, ma anche il Parma ci sta pensando come alternativa all’affare Morleo.

8.13 NEWCASTLE – l Newcastle vorrebbe offrire una chance per la seconda parte della stagione a Sandro Ramirez, secondo quanto riferisce il Daily Mirror. L’attaccante dell’Everton è sotto contratto fino a giugno 2021 e potrebbe andar via in prestito oneroso. Lo spagnolo classe 1995 ha realizzato un solo gol in maglia Toffees nella prima parte della stagione.

8.04 ROMA – Di Francesco, il tecnico della Roma, ha parlato del futuro di Nainggolan dopo la sfida contro l’Inter: “Nainggolan non andrà all’estero, rimarrà con noi. Tatticamente mi ha soddisfatto, è un ottimo giocatore”

Foto: pagina facebook Roma