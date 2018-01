LIVE Australian Open 2018, domenica 21 gennaio in DIRETTA: Seppi cede contro Edmund ed è eliminato. Nadal soffre ma va ai quarti di finale, Dimitrov avanti di due set contro Kyrgios

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Il programma degli incontri di oggi (domenica 20 gennaio)

Il programma degli italiani in gara oggi (domenica 20 gennaio)

12.32: Sparacchia fuori il dritto Kyrgios, 5-4 per l’australiano in questo terzo set. Ora per padrone di casa la possibilità di concludere la frazione sul proprio servizio.

12.32: Rovescio in contropiede sulla riga per Dimitrov e vantaggio per lui.

12.32: L’ace centrale di Dimitrov annulla questa chance.

12.31: GRANDISSIMO KYRGIOS!!! Attacco immediato sul servizio di Dimitrov e con una voleé, simile ad una parata si guadagna una palla break.

12.29: Ottimo rendimento di Kyrgios in battuta che conferma il break: 5-3 per l’australiano in questo 3° set. Dimitrov serve per rimanere nel set.

12.25: Tiene il servizio con qualche patema d’animo Dimitrov con un Kyrgios che, specie con il dritto, fa male. 4-3 per l’australiano, avanti di un break in questo 3° set.

12.21: Conferma il break di vantaggio Kyrgios con ottime percentuali di prime al servizio: 4-2 per l’australiano in questo terzo set.

12.17: E C’E’ IL BREAKKK!!!!! Grande dritto lungolinea per Kyrgios e per la prima volta strappa il servizio a Dimitrov: 3-2 per il padrone di casa in questo 3° set. Il bulgaro ha vinto i primi due.

12.16: 2 palle break per Kyrgios! Il nastro rallenta l’attacco di Dimitrov, favorendo il passante di rovescio dell’australiano.

12.14: Prova a cambiare qualcosa Kyrgios con il servizio, scegliendo traiettorie più esterne e venendo premiato: 2-2 in questo 3° set.

12.10: Dimitrov tiene il servizio a zero e conduce 2-1 in questo 3° set dopo aver vinto i primi due.

12.08: Kyrgios cancella la palla break e con il cross di dritto pareggia il conto in questo terzo set: 1-1.

12.08: Due servizi vincenti (22 ace nel match) lo portano ad essere in vantaggio.

12.07: PALLA BREAK!!!! Troppi errori per l’australiano, molto innervosito anche dal secondo fallo di piede dell’incontro.

12.04: Gioca troppo di istinto Kyrgios e con due errore di dritto favorisce Dimitrov: tiene il servizio il bulgaro, avanti 1-0 in questo 3° set.

12.03: Ancora parità: stavolta la risposta di rovescio è molto profonda, ma in campo, ed errore di dritto di Dimitrov.

12.03: Vantaggio per Dimitrov con Kyrgios che spara fuori su un servizio non certo irresistibile del bulgaro.

12.02: Si va ai vantaggi in questo primo game del 3° set. Kyrgios di pura rabbia, alza il ritmo alla risposta.

11.57: BRAVISSIMO DIMITROV!!!! Altro tie-break conquistato e 2 set a 0 per lui. Molto abile il bulgaro a “parare” la risposta violentissima di Kyrgios che, poi, sparacchia fuori il suo rovescio.

11.56: 6-4 per Dimitrov, larga la risposta di rovescio di Kyrgios.

11.55: Prende l’iniziativa Dimitrov con il suo dritto lungolinea e 5-4 per il bulgaro che torna a condurre, potendo chiudere sul servizio questo 2° set.

11.54: Lampi di pura classe per l’australiano: dritto incrociato strettissimo e 4-4 in questo tie-break del 2° set.

11.54: Non ci sta però Kyrgios!!! Grande difesa dell’australiano e poi un rovescio incrociato micidiale: 4-3 per il bulgaro.

11.53: 4-2 per il Dimitrov, troppi colpi giocati dall’australiano che affossa il rovescio nello scambio da fondo.

11.52: 3-2, ottimo gioco di volo di Kyrgios nonostante un’ottima difesa del bulgaro.

11.51: BRAVISSIMO DIMITROV!!!! Cross strettissimo di dritto di Kyrgios ma bravissimo il bulgaro a rispondere con il dritto lungolinea e chiudere con una voleé di rovescio splendida: 3-1 per lui.

11.51: 2-1 per Dimitrov, servizio esterno e dritto incrociato in contropiede per lui.

11.50: Risponde subito presente Dimitrov con un servizio vincente al centro: 1-1.

11.49: 1-0 per Kyrgios, ace n. 20 per l’australiano.

11.49: Anche questo secondo set verrà deciso dal tie-break. Kyrgios al servizio.

11.44: Tiene la battuta Kyrgios suggellando il game con l’ennesimo ace: 6-5 per l’australiano ed ora Dimitrov servirà per restare nel set dopo aver sprecato nel gioco precedente un’occasione per chiudere il parziale in proprio favore.

11.42: E C’E’ IL BREAKKKK!!!!! Dimitrov non trova fluidità con il servizio ed è abilissimo Kyrgios ad approfittarne, annullando anche un set point: 5-5 nel 2° set.

11.42: BRAVISSIMO KYRGIOS!!!! Palla break grazie ad un rovescio ad uscire magistrale.

11.41: Si va ai vantaggi in questo decimo game: bravo Kyrgios ad affondare con il suo dritto e costringere Dimitrov ad un difficile recupero.

11.36: Si salva però Kyrgios che riesce a tenere il servizio ma ora è nelle mani di Dimitrov il destino di questo 2° set. Il bulgaro è avanti 5-4.

11.35: Si va ai vantaggi ancora una volta: Kyrgios inizia a spazientirsi ed doppio fallo “anomalo” (con fallo di piede) lo dimostra.

11.32: Parziale micidiale di Dimitrov (10-1) ed il bulgaro tiene il servizio ed il break: 5-3 per il bulgaro. Ora, Kyrgios chiamato a tenere il servizio per rimanere nel 2° set.

11.29: C’E’ IL BREAKKK!!!! Brutto punto giocato da Kyrgios che scende a rete con un attacco non sufficientemente profondo ed il bulgaro passa a condurre 4-3.

11.28: ATTENZIONE!!!! Due palle break per Dimitrov: scappa il rovescio lungolinea a Kyrgios.

11.25: Scappa il dritto a Kyrgios dopo aver giocato un ottimo game l’australiano. Dimitrov, però, tiene botta con prime di servizio estremamente efficaci: 3-3 in questo 2° set.

11.20: L’arma del servizio funziona ancora bene e Kyrgios conquista anche questo quinto gioco: 3-2 nel 2° set per l’australiano.

11.18: Ottima prima di servizio al centro per il bulgaro che riesce ad uscire da un game complicato: 2-2 in questo 2° set. Dimitrov ha vinto il primo al tie-break.

11.17: Affossa il rovescio Kyrgios, un po’ fermo con le gambe. Vantaggio per Dimitrov.

11.16: Doppio fallo per Dimitrov che colpisce due volte il nastro! Parità.

11.15: Ottimo servizio slice per Dimitrov e vantaggio per il bulgaro.

11.14: Si va ai vantaggi in questo quarto game del 2° set: Kyrgios prova a salire di intensità con il dritto.

11.08: Se la cava Kyrgios, nonostante un buon game alla risposta dell’avversario. Tiene la battuta l’australiano e va avanti 2-1 nel 2° set. Non ci sono stati break.

11.05: Con il settimo ace Dimitrov si conferma convincente nel fondamentale: 1-1 in questo secondo set.

11.03: 2 ace consecutivi per Kyrgios (15 ace totali) e riparte bene in questo secondo set l’australiano: 1-0. Ora in battuta Dimitrov.

11.01: DOPPIO FALLO KYRGIOS!!! Dimitrov dunque, con il parziale di 7-3, si aggiudica il tie-break ed il 1° set.

11.00: Bravissimo Dimitrov! Splendido dritto incrociato, in contropiede, per lui e tre set point per il bulgaro.

10.59: Colpisce male con il dritto Dimitrov e perde il primo punto al servizio nel tie-break: 5-3.

10.58: Scappa il dritto a Kyrgios e doppio mini-break di vantaggio per Dimitrov: 5-2. Ora il bulgaro potrà provare a chiudere il set avendo due servizi a disposizione.

10.57: 4-2 per Dimitrov: spinge forte Kyrgios e con il dritto ad incrociare si prende il punto.

10.56: 4-1 per Dimitrov che continua con il dritto a sventaglio, cercando il rovescio di Kyrgios. Strategia premiante fino ad ora.

10.55: 3-1 per Dimitrov, con il dritto fa male sul lato del rovescio all’australiano.

10.55: 2-1 per Dimitrov, ace con traiettoria esterna di Kyrgios.

10.54: Primo mini-break per Dimitrov: grande cross di dritto incrociato, costringendo ad un difficile recupero Kyrgios, chiudendo con una voleé di rovescio ben eseguita: 2-0.

10.53: 1-0 Dimitrov entrando bene con il dritto, dopo un’ottima prima.

10.52: 2 ace in questo game Kyrgios (12° in tutto il match) ed epilogo quasi scontato al tie-break.

10.49: Si aiuta con la prima di servizio Dimitrov, diretta al corpo di Kyrgios e 6-5 per il bulgaro. Si giocherà su pochi punti questo 1° set.

10.48: Risponde Dimitrov con un dritto incrociato molto profondo e vantaggio per il bulgaro.

10.47: Si va ai vantaggi: gran numero di Kyrgios, su un back ottimamente eseguito da Dimitrov mette a segno un vincente di dritto lungolinea semplicemente fenomenale.

10.44: Prova con la risposta a salire di livello Dimitrov, ma le prime di servizio di Kyrgios sono micidiali: 9 ace al momento e 5-5 in questo 1° set.

10.40: 5-4 per Dimitrov che tiene, anch’egli, il ritmo alla battuta piuttosto alto ed a 15 si porta a casa il game. Ora Kyrgios servirà per rimanere nel 1° set.

10.38: Non si gioca in questo game ed in un amen tiene la battuta Kyrgios: velocità e potenza (7 ace messi a segno al momento) per l’australiano: 4-4.

10.34: Tiene la battuta a zero Dimitrov: 2 ace per il bulgaro e 4-3 in suo favore, non ci sono stati break. Partita, al momento, dominata al servizio quella della Rod Laver Arena.

10.32: Bravo a Kyrgios a salvare 3 palle break, entrando molto bene con il dritto ad uscire: 3-3. Dimitrov al servizio.

10.27 Si prosegue seguendo il ritmo della battuta. Dimitrov tiene il servizio e sale 3-2. Ancora nessuna palla break da registrare

10.23 2-2. Kyrgios chiude il game con un ace potentissimo, a 217 km/h

10.18 Mantiene la battuta Dimitrov, chiudendo il game con uno schiaffo di dritto a rete dopo il servizio. 2-1

10.15 Tiene il primo servizio senza particolari patemi anche Kyrgios. 1-1

10.13 1-0 Dimitrov. Il bulgaro è andato avanti 40-0, si è fatto rimontare e ha poi tenuto la battuta al terzo vantaggio, pur senza concedere palla break

10.07 Terminato il riscaldamento, sta per iniziare l’incontro: inizierà Dimitrov al servizio

9.59 Entrano in campo Dimitrov e Kyrgios

9.50 Manca poco all’inizio della sessione serale di Melbourne: si disputeranno gli ultimi due quarti di finale dei due tabelloni, Nick Kyrgios contro Grigor Dimitrov ed Elina Svitolina contro Denisa Allertova

9.44 Fin qui nessuna sorpresa nei match disputati. In campo maschile Nadal, Cilic ed Edmund sono ai quarti, mentre tra le donne si sono qualificate Suarez Navarro, tornata a livelli elevati dopo una stagione opaca, Wozniacki e Mertens, vera sorpresa di questo inizio di stagione in cui è imbattuta

9.31 Edmund attende ora il vincitore del match tra Kyrgios e Dimitrov, che scenderanno in campo tra poco sulla Rod Laver Arena

9.29 E finisce qui. La risposta di Seppi finisce in rete. Edmund vince 6-7 7-5 6-2 6-3 e vola ai quarti di finale. Peccato per l’azzurro, che ha giocato un grande match. Non è bastato: la sua avventura a Melbourne finisce ancora una volta agli ottavi di finale

9.28 Match point Edmund. Il britannico ha giocato un gran dritto ad aprire il campo

9.27 Splendido rovescio lungolinea di Seppi. 30-15

9.27 Due ace e 30-0. Si fa dura…

9.25 NOOOOO! Break Edmund. Finisce sul nastro il rovescio di Seppi: alla settima occasione il britannico è passato ed ora servirà per il match

9.25 Annullata la prima! Edmund risponde a fatica al servizio di Seppi

9.24 Pericolo! 15-40: gran dritto di Edmund e due palle break

9.20 Edmund tiene la battuta con più facilità, a 15, e sale 4-3

9.18 Avanti Seppi!! Dritto vincente ed ace e servizio tenuto! Siamo 3-3 nel corso del quarto set

9.17 Annullata! Gran prima vincente e gran risposta al punto perso in precedenza!

9.16 Palla break Edmund: doppio fallo Seppi con un fallo di piede sulla seconda di servizio…Andreas ne ha appena annullata una con un ace

9.13 Chiude Nadal! 6-3 6-7 6-3 6-3 contro Schwartzman: ai quarti di finale affronterà Marin Cilic

9.10 Tiene il servizio anche Edmund. Altra situazione di equilibrio, sul 30-30, risolta però dal britannico

9.07 Seppi tiene il turno di battuta e sale 2-2. Dal 15-30 ha messo tre prime vincenti in campo

09.00 Doppio ace di Edmund che tiene il proprio turno in battuta: 2-1 nel quarto set.

08.56 Bravissimo Seppi a tenere il servizio! 1-1 nel quarto set.

08.54 Seppi le annulla entrambe.

08.54 Due palle break per Edmund.

08.52 Nadal è invece avanti 4-2 su Schwartzman nel quarto set e si avvicina alla vittoria.

08.50 Due ace di Edmund nel game di apertura del quarto set, il britannico conduce 1-0 su Seppi.

08.44 Nadal intanto allunga sul 3-1 contro Schwartzman.

08.43 Edmund piazza anche il break in chiusura e vince il terzo set per 6-2. Ora il britannico conduce 2-1 su Seppi, chiamato a una rimonta durissima.

08.40 Edmund non crolla. Tiene il servizio e conduce 5-2.

08.36 Bravo Seppi a stringere i denti e a tenere il servizio: 2-4 nel terzo set.

08.35 Mertens ha battuto Martic per 2-0 (7-6, 7-5) e accede ai quarti di finale dove incontrerà la vincente di Allertova-Svitolina.

08.34 Edmund tiene a zero il proprio game in battuta e vola sul 4-1. Seppi prova a non mollare ma fisicamente sta facendo molta fatica. Intanto Nadal-Schwartzman 1-1.

08.34 Edmund tiene a zero il proprio turno in battuta

08.31 Seppi vince il suo game di battuta e accorcia 1-3.

08.30 Ace di Seppi che si porta avanti 40-30 sul suo turno in battuta. Nadal ha vinto il terzo set 6-3 ma ora è sotto 0-1 nel quarto.

08.26 Seppi è in grande difficoltà e sta calando alla distanza. Edmund si porta agevolmente sul 3-0 nel terzo set.

08.24 Edmund piazza il break e ora conduce 2-0 su Seppi. Si fa durissima…

08.20 Seppi perde il primo game del terzo set, ora serve per pareggiare i conti ma sta comunque soffrendo fisicamente. Edmund sembra averne di più.

08.12 Andreas Seppi vs Kyle Edmund 7-6(4) 5-7. Nadal ha vinto il terzo set 6-3 contro Schwartzman e si porta sul 2-1. Martic-Mertens sul 4-4.

08.12 Il dritto di Seppi finisce sul nastro e poi out. Edmund ha vinto il secondo set 7-5.

08.12 Seppi serve benissimo ma non chiude con il dritto.

08.11 Lo annulla con una grande prima di servizio.

08.10 Seppi gioca una seconda troppo morbida e conduce il set-point a Edmund.

08.07 Nadal prende il largo nel terzo set: 5-2 su Schwartzman.

08.06 Seppi è in ritardo, il suo diagonale si ferma in rete. Edmund sale 6-5 e ora Seppi dovrà servire per rimanere nel match.

08.05 Seppi ci sta provando ma Edmund trova una grande giocata d’anticipo e si porta sul 40-30.

08.02 Benissimo Seppi che tiene il turno in battuta: 5-5 nel secondo set.

08.00 Edmund con l’ace si porta sul 5-4. Ora Seppi deve servire per rimanere nel set.

07.57 Seppi gioca un bel game in battuta e pareggia prontamente i conti: 4-4 piazzando anche un ace. Break di Nadal che ora conduce 3-1 nel secondo.

07.54 Edmund replica tenendo il servizio e conduce 4-3 nel secondo. Il match è calato di intensità, entrambi i giocatori sembrano soffrire sotto il profilo fisico.

07.53 Nadal ora conduce 2-1 su Schwartzman mentre Mertens ha vinto il tie-break del primo set contro Martic e conduce per 3-2 nel secondo.

07.52 Seppi recupera subito tenendo il proprio turno di battuta: 3-3.

07.46 Edmund tiene senza problemi il suo turno in battuta: 3-2 per il britannico. Nadal vince il primo game del terzo set.

07.44 Che peccato. Fuori di un soffio la risposta di Seppi e poi Edmund piazza il break: 2-2 nel secondo set.

07.43 FANTASTICO! Seppi annulla tre palle break.

07.42 E annulla anche la seconda…

07.41 Seppi annulla la prima.

07.40 Edmund ha tre palle per il controbreak.

07.37 BREEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAK! GRANDISSIMOOOOOOOOOO! 2-1 di Andreas Seppi nel secondo set, ora al servizio per allungare subito!

07.36 SEPPIIIIIIIIIII! PASSANTE DI DRITTO DA SOGNOOOOOOOO! 40-15 nel game di servizio di Edmund, due palle per il break!

07.35 Nadal ha perso il secondo set! 4-7 al tie-break contro Schwartzman, l’argentino sta giocando la partita della vita.

07.35 Seppi recupera brillantemente dallo 0-30 e tiene la battuta.

07.33 Il britannico sbaglia il rovescio e poi spedisce un facile dritto in rete: 30-30.

07.32 Seppi in difficoltà in avvio di secondo set. L’azzurro serve ma Edmund piazza subito due lungolinea: 30-0.

07.30 Edmund vince il primo game del secondo set con tranquillità. Schwartzman è invece avanti 5-4 nel tie-break con Nadal, mai così in sofferenza in questo torneo.

07.27 Seppi vs Edmund 7-6 (4). L’azzurro ha vinto il primo set contro il britannico!

07.27 SIIIIIIIIIIIIIIIII! LUNGOLINEAAAAAA MAGISTRALEEEEEEEEEEE! SEPPI HA VINTO IL PRIMO SET!

07.26 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! MINI BREAAAAAAAAAAAAAAAK! Lungolinea stupendo di Andreas che beffa il rivale dopo un tentativo in diagonale: 6-4, set-point.

07.26 Rovescio lungolinea di Edmund, largo di pochissimo! Seppi si salva e conduce per 5-4 nel tie-break ma ora serve il suo avversario.

07.25 Grande prima di Seppi che poi va a rete per chiudere: 4-4.

07.25 Eccellente prima di servizio di Edmund, Seppi risponde male: 4-3 per il britannico, ora serve Andreas.

07.24 Intanto tie-break anche tra Nadal e Schwartzman, l’argentino ha piazzato il terzo contro-break nel secondo set.

07.23 Edmund costruisce bene lo scambio sul suo turno in battuta, con la seconda mette Seppi in difficoltà e in contropiede chiude il punto: 3-3.

07.23 E ancora! Eccellente seconda di Andreas che mette in crisi Edmund per tutto lo scambio, largo il suo diritto: 3-2 per l’italiano.

07.23 In corridoio il rovescio di Edmund. Seppi gioca in maniera molto solida da fondo campo: 2-2.

07.22 Edmund si porta avanti 2-1, ora serve Seppi per non farlo scappare via.

07.21 Niente da fare. Andreas Seppi e Kyle Edmund vanno al tie-break per decidere questo primo set.

07.20 Due giocate micidiali di Edmund mettono però in difficoltà l’azzurro che ora si trova costretto a inseguire: 30-40.

07.18 Seppi è estremamente concreto e da fondo campo domina lo scambio: 30-15 su Edmund.

07.16 Edmund si porta subito avanti 15-0 sul suo turno in battuta ma Seppi risponde prontamente. Intanto Nadal piazza un altro break su Schwartzman: 6-5 e ora serve per vincere il secondo set.

07.13 GLACIALE! Andreas Seppi non concede praticamente sul suo turno in battuta e chiude rapidamente: ora conduce 6-5 nel primo set. O piazza il break in chiusura oppure si andrà al tie-break. Intanto 5-5 tra Nadal e Schartzman.

07.10 Niente da fare. La reazione di Edmund è veemente e travolge Seppi nel corso del decimo gioco: 5-5. Ora Andreas dovrà tenere il proprio turno in battuta per garantirsi quantomeno il tie-break. Martic riaccuffa Mertens: 4-4, partita folle tra la croata e la belga.

07.09 Edmund però pareggia subito i conti: 30-30. Martic si è rifatta sotto su Mertens: 3-4.

07.08 IL POLSO NON TREMA! Seppi avanti 30-0 sul turno in battuta di Edmnund, l’azzurro cerca il break in chiusura di primo set. Intanto 5-5 tra Nadal e Schwartzman ma l’argentino sembra in affanno rispetto ai suoi standard.

07.05 Magistrale turno in battuta di Andreas Seppi che tiene il servizio a 0. L’azzurro conduce 5-4 nel primo set.

07.03 Dopo aver annullato cinque break-point, Edmund riesce a chiudere il game sul proprio turno in battuta: 4-4 nel primo set, ma quante occasioni sciupate da Andreas Seppi.

07.02 Edmund annulla ancora. Si soffre…

07.02 QUINTA PALLA BREAK! DAI ANDREAS ORA PIAZZA IL VINCENTE!

07.01 ATTENZIONE: Edmund si è portato in vantaggio per la prima volta nell’ottavo game e può chiuderlo ma un grande Seppi lo anticipa. Nuova parità, la quinta in un gioco infinito.

07.00 Nuovo controbreak di Schartzman! E’ il secondo nel secondo set, l’argentino fa soffrire Nadal: 4.4.

06.59 Niente da fare. Edmund continua a salvarsi con grande caparbietà, vacilla ma Seppi non riesce ad affondarlo.

06.59 TERZA OCCASIONE! Nuova palla break per Andreas Seppi nell’ottavo gioco.

06.58 Ma Edmund annulla ancora…

06.57 CHE CUORE! Seppi spinge e trova una nuova palla-break.

06.57 Edmund la annulla, un vero peccato. Seppi deve riprovarci. Questo è il momento buono.

06.56 BREAK POINT PER SEPPI! Occasione da sfruttare fondamentale…

06.55 Per la prima volta Seppi si trova in vantaggio durante un turno in battuta di Edmund: 30-15, ora bisogna spingere.

06.51 Stratosferico turno in battuta di Seppi che non concede nulla a Edmund! 4-3 per l’azzurro, questo sarebbe il momento di un break…

06.50 Allungo di Nadal: tiene il proprio turno in battuta con fatica e vola 4-2 nel secondo set. Nel frattempo una scatenata Mertens piazza il 4-0 sulla Martic nel match femminile appena iniziata, la belga è incontenibile.

06.48 Seppi ha cercato di mettere pressione a Edmund, lo ha acciuffato sul 40-40 ma il britannico si è salvato prontamente e ha chiuso il suo game di servizio: 3-3, la situazione non si sblocca.

06.45 Seppi ha sofferto qualcosina in più nel quinto game ma dal 30-30 ha piazzato un micidiale uno-due che ha messo in ginocchio Edmund: 3-2 per Andreas nel primo set, ora serve il britannico.

06.41 Nadal ha invece piazzato un nuovo break su Schwartzman e ora conduce per 3-2 nel secondo set.

06.40 Anche Edmund però sta concedendo pochissimo sui propri turni in battuta. Seppi va avanti 15-0 nel terzo game, poi il britannico non sbaglia nulla e impatta subito: 2-2 nel primo set.

06.38 Prosegue invece il botta e risposta tra Nadal e Schwartzman, 2-2 nel secondo set.

06.37 Seppi glaciale sul suo turno in battuta. Concede un misero 15 a Edmund, poi si scatena e tiene benissimo gli scambi: 2-1.

06.34 Edmund restituisce il favore e tiene il servizio a zero: 1-1 tra Seppi e il britannico nel primo set.

06.31 Andreas tiene in maniera eccellente il proprio turno in battuta non concedendo nemmeno un punto a Kyle Edmnud. L’azzurro ha l’occasione della vita, il giovane britannico è forte ma l’esperienza potrebbe fare la differenza.

06.30 IN CAMPO ANDREAS SEPPI! SI INIZIA!

06.28 Mirabolante controbreak di Schwartzman contro Nadal! L’argentino non vuole arrendersi e strappa il servizio in maniera convincente.

06.25 Ma alla quarta non ce la fa! Break di Nadal in apertura di secondo set.

06.22 Primo game infinito nel secondo set tra Nadal e Schwartzman, lo spagnolo sta cercando di piazzare subito il break, l’argentino ha già annullato tre palle break.

06.12 Il match di Andreas Seppi inizierà alle 06.30.

06.11 Nadal strappa il servizio a Schwartzman nel corso dell’ottavo gioco e poi chiude il primo set per 6-3.

06.10 Cilic ha sconfitto Carreno-Busta per 3-1! Il croato si aggiudica il tie-break del quarto set per 7-3 e chiude i conti con il punteggio di 6-7(2) 6-3 7-6(0) 7-6(3).

06.05 L’Italia si stringe tutta con Andreas Seppi che tra pochi minuti affronterà Edmund: occasione della vita per l’azzurro che può volare ai quarti di finale.

06.03 In campo anche Nadal. Il numero 1 al mondo si è portato avanti 4-3 su Schwatzman nel primo set.

06.01 Tra gli uomini, invece, Cilic è avanti 2-1 su Carreno-Busta. Inizia ora il tie-break del quarto set.

06.00 Si sono già concluse le due partite femminili della notte. Wozniacki ha sconfitto Rybarikova con un perentorio 2-0 (6-3 6-0) mentre Suarez Navarro si è imposta su Kontaveit per 2-1 (4-6 6-4 8-6). Dunque ai quarti di finale sarà Wozniacki-Suarez Navarro.

(foto Twitter Federtennis)