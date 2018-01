Australian Open 2018: il programma di domani (domenica 21 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming

Domani sarà la volta della settima giornata degli Australian Open 2018 e sarà tempo dei primi ottavi di finale per il tabellone maschile e femminile. Scenderà in campo ancora una volta Rafael Nadal che si confronterà contro l’argentino Diego Schwartzman e poi big match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Nick Kyrgios. Grandi attese anche per i colori azzurri per la presenza di Andreas Seppi opposto a Kyle Edmund. Nel tabellone femminile Caroline Wozniacki ed Elina Svitolina saranno le osservate speciali, rispettivamente contro Magdalena Rybarikova e Denisa Allertova.

Tutta la settima giornata degli Australian Open 2018 sarà visibile in tv, come sempre, su Eurosport HD ed Eurosport 2 HD, che trasmetteranno, a partire dall’1 di notte, i match dei due campi principali e quelli più interessanti dei campi secondari. Tutti gli altri incontri, in ogni caso, saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OASport seguirà tutta la giornata degli Australian Open 2018 di domenica 21 gennaio con la DIRETTA LIVE testuale

IL PROGRAMMA COMPLETO – DOMENICA 21 GENNAIO – AUSTRALIAN OPEN

Rod Laver Arena – 11:00 licali – 01.00 italiane

1 KONTAVEIT, Anett (EST) [32] vs SUÁREZ NAVARRO, Carla (ESP)

2 RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) [19] vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2]

3 NADAL, Rafael (ESP) [1] vs SCHWARTZMAN, Diego (ARG) [24]

Alle ore 19.00 locali – 09.00 italiane

4 DIMITROV, Grigor (BUL) [3] vs KYRGIOS, Nick (AUS) [17]

5 ALLERTOVA, Denisa (CZE) vs SVITOLINA, Elina (UKR) [4]

Margaret Court Arena – 11:00 ore locali – 01.00 italiane

1 KICHENOK, Nadiia (UKR) / RODIONOVA, Anastasia (AUS) vs BEGU, Irina-Camelia (ROU) / NICULESCU, Monica (ROU) [10]

2 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs CILIC, Marin (CRO) [6]

3 MARTIC, Petra (CRO) vs MERTENS, Elise (BEL)

4 PEREZ, Ellen (AUS) / WHITTINGTON, Andrew (AUS) vs BABOS, Timea (HUN) / BOPANNA, Rohan (IND) [5]

Hisense Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 LD301 MCENROE, John (USA) / MCENROE, Patrick (USA) vs BAHRAMI, Mansour (FRA) / SANTORO, Fabrice (FRA)

2 MD307 BRYAN, Bob (USA) / BRYAN, Mike (USA) [6] vs CHARDY, Jeremy (FRA) / MARTIN, Fabrice (FRA)

3 ANDUJAR, Pablo (ESP) / RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) vs Vincente dif: S.Groth (AUS) / L.Hewitt (AUS) vs J.Rojer (NED) / H.Tecau (ROU) [3]

4 EDMUND, Kyle (GBR) vs SEPPI, Andreas (ITA)

5 ADAMCZAK, Monique (AUS) / EBDEN, Matthew (AUS) vs SCHUURS, Demi (NED) / ROJER, Jean-Julien (NED)

Show Court 2 – 11:00 locali – 01.00

1 CHAN, Latisha (TPE) / MURRAY, Jamie (GBR) [1] vs KLEPAC, Andreja (SLO) / RAM, Rajeev (USA)

2 JOHANSSON, Thomas (SWE) / WILANDER, Mats (SWE) vs CASH, Pat (AUS) / WOODFORDE, Mark (AUS)

3 MELICHAR, Nicole (USA) / PESCHKE, Kveta (CZE) [13] vs Vincente di: J.Brady (USA) / V.King (USA) vs A.Barty (AUS) / C.Dellacqua (AUS) [3]

4 ATAWO, Raquel (USA) / GROENEFELD, Anna-Lena (GER) [12] vs HSIEH, Su-Wei (TPE) / PENG, Shuai (CHN) [8]

5 PARRA SANTONJA, Arantxa (ESP) / LOPEZ, Marc (ESP) vs DELLACQUA, Casey (AUS) / PEERS, John (AUS) [2]

Show Court 3 – 11:00 AM

1 BRADTKE, Nicole (AUS) / STUBBS, Rennae (AUS) vs MOLIK, Alicia (AUS) / SCHETT, Barbara (AUT)

2 XU, Yifan (CHN) / DANIELL, Marcus (NZL) vs MAKAROVA, Ekaterina (RUS) / SOARES, Bruno (BRA) [3]

3 Vincente di: M.Matkowski (POL) / A.Qureshi (PAK) [15] vs R.Lindstedt (SWE) / F.Skugor (CRO) vs ALBOT, Radu (MDA) / CHUNG, Hyeon (KOR)

4 RODIONOVA, Anastasia (AUS) / MARACH, Oliver (AUT) vs KICHENOK, Nadiia (UKR) / GRANOLLERS, Marcel (ESP)

5 YANG, Zhaoxuan (CHN) / QURESHI, Aisam-Ul-Haq (PAK) vs CHAN, Hao-Ching (TPE) / VENUS, Michael (NZL) [7]

Court 5 – 11:00 locali – 01.00 locali

1 JEONG, Yeongseok (KOR) vs LYEONS, Jaycer (USA)

2 STEARNS, Peyton (USA) vs TOPALOVA, Gergana (BUL)

3 EREL, Yanki (TUR) vs FENTY, Andrew (USA) [13]

4 EL JARDI, Diae (MAR) / HEATH, Gemma (GBR) vs TOPALOVA, Gergana (BUL) / VISMANE, Daniela (LAT) [6]

5 GD115 BOLTON, Elysia (USA) / MOSSMER, Nicole (USA) vs NOEL, Alexa (USA) / SAIGO, Rina (JPN)

Court 7 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 MARSHALL, Amber (AUS) vs ZHENG, Qinwen (CHN) [14]

2 PARK, Sohyun (KOR) vs DEMA, Viktoriia (UKR)

3 RAKHIMOVA, Kamilla (RUS) [16] vs COLLINS, Ali (GBR)

4 BAEZ, Sebastian (ARG) / SEYBOTH WILD, Thiago (BRA) [1] vs DRAPER, Jack (GBR) / DROGUET, Titouan (FRA)

Court 8 – 11.00 locali – 01.00 italiane

1 DROGUET, Titouan (FRA) vs STORCH, Stefan (AUS)

2 PAES, Leander (IND) / RAJA, Purav (IND) vs CABAL, Juan Sebastian (COL) / FARAH, Robert (COL) [11]

3 SAFAROVA, Lucie (CZE) / STRYCOVA, Barbora (CZE) [4] vs CIRSTEA, Sorana (ROU) / HADDAD MAIA, Beatriz (BRA)

4 SPEARS, Abigail (USA) / CABAL, Juan Sebastian (COL) vs VORACOVA, Renata (CZE) / MARTIN, Fabrice (FRA)

5 PESCHKE, Kveta (CZE) / KONTINEN, Henri (FIN) [4] vs HIVES, Zoe (AUS) / MOUSLEY, Bradley (AUS)

Court 10 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 WENGER, Damien (SUI) vs ZAKHAROV, Alexey (RUS) [12]

2 GASTON, Hugo (FRA) [5] vs BANTHIA, Siddhant (IND)

3 SAWANGKAEW, Mananchaya (THA) vs MANSOURI, Yasmine (FRA) [15]

4 BANTHIA, Siddhant (IND) / CHIN, Christian Didier (MAS) vs ANDREEV, Adrian (BUL) / WESTSTRATE, Lodewijk (NED)

5 COLLINS, Ali (GBR) / ROGOZINSKA DZIK, Stefania (POL) vs DA SILVA FICK, Gabriella (AUS) / POPOVIC, Ivana (AUS)

Court 12 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 SKATOV, Timofey (RUS) [1] vs MO, Ye Cong (CHN)

2 DRAPER, Jack (GBR) vs SVRCINA, Dalibor (CZE)

3 BUREL, Clara (FRA) vs MAKATSARIA, Ana (GEO)

4 FOREJTEK, Jonas (CZE) / SVRCINA, Dalibor (CZE) vs BOYER, Tristan (USA) / CERUNDOLO, Juan Manuel (ARG) [5]

5 CHARAEVA, Alina (RUS) / RAKHIMOVA, Kamilla (RUS) vs FRAYMAN, Daria (RUS) / MAKATSARIA, Ana (GEO)

Court 13 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 WANG, Xinyu (CHN) [1] vs HOSOGI, Sakura (JPN)

2 ORPANA, Oona (FIN) vs SATO, Himari (JPN)

3 NAGATA, Anri (JPN) vs PARRY, Diane (FRA)

4 FOMIN, Sergey (UZB) / LYEONS, Jaycer (USA) vs SALMON, Campbell (AUS) / STORCH, Stefan (AUS)

5 IVANOV, Valentina (NZL) / WONG, Hong Yi Cody (HKG) vs CARLE, Maria Lourdes (ARG) / SLEETH, Layne (CAN) [5]

Court 14 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 KORDA, Sebastian (USA) [7] vs TABUR, Clement (FRA)

2 PARK, Uisung (KOR) [4] vs ANGELE, Jaimee Floyd (FRA)

3 NAHIMANA, Sada (BDI) vs UCHIJIMA, Moyuka (JPN)

4 KALENDER, Admir (CRO) / MICHALSKI, Daniel (POL) vs JEONG, Yeongseok (KOR) / PARK, Uisung (KOR) [8]

Court 15 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 HENNING, Philip (RSA) vs LOFFHAGEN, George (GBR)

2 MCHUGH, Aidan (GBR) vs JIANU, Filip Cristian (ROU)

3 ZEPPIERI, Giulio (ITA) vs STYLER, Ondrej (CZE) [14]

4 JIANU, Filip Cristian (ROU) / TIRANTE, Thiago Agustin (ARG) vs PUCINELLI DE ALMEIDA, Matheus (BRA) / REIS DA SILVA, Joao Lucas (BRA)

Court 19 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 CAVRAK, Ken (AUS) vs ANDREEV, Adrian (BUL)

2 SWEENY, Dane (AUS) vs SEYBOTH WILD, Thiago (BRA) [9]

3 GADECKI, Olivia (AUS) vs LIANG, En Shuo (TPE) [2]

4 CAVRAK, Ken (AUS) / SWEENY, Dane (AUS) vs KORDA, Sebastian (USA) / MEJIA, Nicolas (COL) [2]

5 GD101 LIANG, En Shuo (TPE) / WANG, Xinyu (CHN) [1] vs BRANKOVIC, Zara (AUS) / POULOS, Annerly (AUS)

Court 20 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 HARDT, Nick (DOM) vs DONG, Chen (AUS)

2 CARLE, Maria Lourdes (ARG) [4] vs HEWITT, Dalayna (USA)

3 CRNOKRAK, Alexander (AUS) vs SRIDHAR, Sangeet (USA)

4 MORVAYOVA, Viktoria (SVK) vs BLACK, Hurricane Tyra (USA)

5 DALAKISHVILI, Mariam (GEO) / KARDAVA, Zoziya (GEO) vs HEWITT, Dalayna (USA) / STEARNS, Peyton (USA)

Court 22 – 01:00 AM

1 BOLTON, Elysia (USA) [12] vs POPOVIC, Ivana (AUS)

2 VILLER MOLLER, Hannah (DEN) vs CHARAEVA, Alina (RUS)

3 BHAN, Akanksha A (IND) vs GARLAND, Joanna (TPE) [6]

4 HENNING, Philip (RSA) / PAULSON, Andrew (CZE) vs BAIRD, Drew (USA) / HARDT, Nick (DOM)

5 GD116 BHAN, Akanksha A (IND) / HOSOGI, Sakura (JPN) vs WALTERT, Simona (SUI) / WANG, Xiyu (CHN) [2]













