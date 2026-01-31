Rafael Nadal: “Non sono sorpreso da Djokovic, Sinner imparerà da questa sconfitta”

Melbourne si prepara a vivere un’edizione degli Australian Open all’insegna della storia: Rafael Nadal è tornato a calcare i campi di un torneo dove ha scritto pagine indimenticabili del tennis mondiale. In occasione della sua presenza agli impianti del torneo, lo spagnolo è stato omaggiato con una Kia personalizzata, decorata con immagini che celebrano alcuni dei suoi più grandi successi. Tra un sorriso e una foto, Nadal ha trovato il tempo per incontrare la stampa e commentare i momenti clou della giornata di venerdì, segnata dalla semifinale maschile.

“È stata una giornata fantastica per tutti i tifosi, me compreso. Una di quelle giornate che creano ricordi indelebili. Adoro guardare partite come questa, vedere come la gente si impegna in battaglie spettacolari come quella di ieri. La partita di Carlos Alcaraz ha avuto tutto, davvero. Non vedo l’ora di assistere a una finale grandiosa e mi piacerebbe molto godermi un po’ di ottimo tennis tra di loro“, ha dichiarato Nadal, riflettendo sull’intensità delle sfide appena concluse.

Lo spagnolo ha poi parlato dei suoi sentimenti contrastanti rispetto alla finale imminente tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz: “Onestamente, ho sentimenti contrastanti perché la mia storia con Novak è spettacolare. Abbiamo giocato ai massimi livelli per molti anni e gli auguro tutto il meglio. Onestamente, se vince, sarò molto felice per lui. Ma d’altra parte, Carlos è un mio connazionale e abbiamo condiviso momenti importanti alle Olimpiadi, quindi devo sostenerlo. In ogni caso, non ci saranno problemi per me, qualunque cosa accada“, ha spiegato.

Sul giovane Alcaraz, Nadal ha espresso ammirazione per la sua professionalità: “È un vero professionista, ha una squadra fantastica e non mi ha chiesto consigli perché non ne ha davvero bisogno“, ha detto, riferendosi anche al percorso di crescita del murciano: “Sono convinto che si riprenderà bene; ha il vantaggio dell’età rispetto a Novak, farà molto bene”.

Emozionanti anche le parole dedicate a Djokovic: “Non mi sorprende vedere Novak in finale. Perché no? Anch’io sarei in gara se non fosse per gli infortuni. Se non sei esausto per tutto ciò che il tennis comporta, puoi continuare. È molto positivo per il nostro sport che sia ancora attivo e in grado di competere ad armi pari con i giocatori più giovani. Non è al suo apice, ma ha ancora tutto ciò che gli serve per raggiungere grandi successi. Merita molto rispetto; considero Djokovic un grande esempio di resilienza e impegno per tutti“, ha detto.

Infine, Nadal ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale, sottolineando il valore dell’esperienza e dell’umiltà. “Deve essere stato difficile per Jannik accettare questa sconfitta perché era il favorito, ma deve capire che si è trovato di fronte a un giocatore con un’aura speciale e unica in questo torneo. Ha avuto delle opportunità, non è riuscito a sfruttarle, e nel quinto set le cose sono cambiate; la tendenza era chiaramente a favore di Novak. Si impara da tutto, ed è un ragazzo molto umile con una grande capacità di autocritica. Sono convinto che presterà molta attenzione a quanto accaduto per evitare che accada di nuovo“, ha concluso.