Rafael Nadal si sbilancia su Alcaraz: “Ha sette Slam, è già una leggenda del nostro sport”

Il 2026 è iniziato nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è riuscito a vincere anche l’Australian Open, l’unico Major che mancava all’appello per completare il career grand slam. Il murciano, all’età di 22 anni, è già stato capace di conquistare tutti e quattro i tornei più importanti del circuito ed il suo palmares sembra inevitabilmente destinato a crescere.

Il fuoriclasse spagnolo è salito a quota 7 Slam conquistati, un numero già impressionante per il classe 2003. La prima vittoria a Melbourne, obiettivo numero uno della stagione, è stata archiviata ed ora Alcaraz è pronto a continuare a stupire nei primi tornei sulla tanto amata terra rossa, di cui è in questo momento il miglior interprete del circuito.

Sull’iberico si è anche espresso, ai microfoni di Marca, Rafael Nadal che ha speso parole di elogio per il connazionale, considerandolo già uno dei pilastri di questo sport. Il ventidue volte campione Slam ha infatti dichiarato: “Alcaraz non è una promessa, ha sette Grand Slam, quindi è già una leggenda del nostro sport. Se guardi ai grandi giocatori storici, non ce ne sono molti che hanno vinto sette grandi. In Australia ha giocato una partita di alto livello in cui si è vista la differenza di età, ma ognuno ha cercato di portare le proprie prestazioni al massimo, con le proprie armi. Ho apprezzato molto guardando la finale”.