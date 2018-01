Australian Open 2018: quando gioca Andreas Seppi contro Kyle Edmund il 21 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Domenica 21 gennaio, per la quarta volta in carriera, Andreas Seppi scenderà in campo negli ottavi di finale degli Australian Open a Melbourne. Un traguardo inaspettato alla vigilia ma l’aria dell’emisfero è una sorta di elisir per l’altoatesino, in grado di superare nell’ordine il francese Corentin Moutet, il giapponese Yoshihito Nishioka ed il croato Ivo Karlovic, quest’ultimo al termine di una maratona di quasi 4 ore di gioco.

Ora per Andreas c’è la prova contro uno dei giocatori, della nuova generazione, che più si è messo in evidenza in questo inizio di 2018 ovvero il britannico Kyle Edmund (n.50 del mondo), arrivato a questo punto del torneo, anch’egli, attraverso una vittoria al quinto set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Attendiamoci, dunque, una sfida molto equilibrata nella quale saranno i dettagli a fare la differenza.

L’azzurro scenderà in campo all’Hisense Arena nel quarto incontro del programma non prima delle ore 6.00 italiane. La diretta tv sarà affidata ai canali Eurosport HD ed Eurosport 2 HD, mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere al match su Eurosport Player. OA Sport seguirà tutta la giornata degli Australian Open 2018 di domenica 21 gennaio con la DIRETTA LIVE testuale.

Domenica 21 gennaio

non prima delle 6.00 italiane Andreas Seppi (ITA) vs Kyle Edmund (GBR) – Hisense Arena













