Calcio a 5, Italia-Francia 0-0: azzurri poco incisivi ma imperforabili nell’ultimo test pre-Europei. Si infortuna Azzoni

Si conclude a reti bianche l’ultimo test dell’Italia prima degli Europei 2018 di calcio a 5. Gli azzurri non riescono ad andare a segno contro la Francia, destando un’impressione leggermente meno brillante rispetto all’amichevole di lunedì 22 gennaio contro la Polonia, vinta in goleada. Allo Sport Ska Dvorana di Novigrad, in Croazia, l’Italia non entra in campo col piglio giusto e i transalpini provano ad approfittarne, centrando il palo al 9′ con un gran tiro di N’Gala e la traversa poco dopo con Mouhoudine. Occorre un time out provvidenziale del ct Menichelli per dare una svolta al match e così l’Italia finalmente si desta dal torpore e cambia registro. Al 19′ De Oliveira con un gran destro colpisce l’incrocio dei pali, poi Calderolli e Honorio scaldano i guanti di Haroun, abile nel respingere le due conclusioni.

Nella ripresa gli azzurri pareggiano il conto dei pali con Cesaroni, ma la vera grande occasione arriva al 18′ con Merlim, che si incarica di battere un tiro libero a causa del quinto fallo commesso dalla Francia. Al primo tentativo Kerroumi para oltre i 5 metri e viene ammonito, ma nel secondo tentativo il fuoriclasse azzurro sbatte ancora contro il portiere avversario e tutto resta invariato. Merlim non ci sta a diventare protagonista in negativo e nel finale sale in cattedra, costruendo due occasioni che però non vanno a buon fine. Il match si conclude così sullo 0-0 e per l’Italia si tratta di una buona sgambata contro un avversario che parteciperà alla competizione nel gruppo D con Spagna e Azerbaijan. Le buone notizie arrivano dalla difesa, imperforabile nelle prime due uscite, ma Menichelli perde Giacomo Azzoni, infortunato, e domenica 28 gennaio dovrà tagliare ancora tre elementi per decidere la rosa dei 14 da portare con sé a Lubiana.













