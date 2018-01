Calcio a 5, Italia-Polonia 7-0: azzurri straripanti nel penultimo test prima degli Europei! De Oliveira, Calderolli e Lima scatenati

Ottimi segnali per l’Italia in vista degli Europei 2018 di Lubiana, che prenderanno il via il prossimo 30 gennaio e si concluderanno in 10 febbraio. Nel penultimo test che precede la rassegna continentale, gli azzurri mettono alle corde la Polonia al Palacesaroni di Genzano, prevalendo con un perentorio 7-0 che la dice lunga sul talento di un gruppo che fa già sognare. Il ct Menichelli schiera in avvio Mammarella, Honorio, De Luca, Fusari e Murilo, mentre la Polonia risponde con Kaluza, Zastawnik, Lutecki, Mikolajewicz, Poplawski. Dopo una lunga fase di studio in cui l’equilibrio regna sovrano, si scatenano gli oriundi dell’Acqua&Sapone e la partita si incanala sul binario azzurro. De Oliveira al 18′ libera al tiro Calderolli, che a tu per tu con Kaluza lo trafigge con un destro preciso, portando in vantaggio l’Italia. Due minuti dopo gli azzurri raddoppiano con un’azione in fotocopia: De Oliveira triangola ancora con Calderolli, che in scivolata anticipa il portiere avversario e mette il sigillo sul 2-0 con cui le squadre giungono all’intervallo.

L’Italia è viva e non corre quasi mai pericoli neppure in avvio di ripresa, ma al 5′ Zastawnik salta Fortini e Miarelli e calcia verso la porta sguarnita, sparando però a lato. Dopo il brivido, l’Italia si ricompone e per la Polonia sono guai. Al 13′ De Oliveira torna protagonista e confeziona il terzo assist della serata, stavolta per capitan Lima, abile nel superare ancora il portiere polacco e nel siglare il 3-0. Ormai non c’è più storia e l’Italia decide di dilagare. Passano appena 14 secondi e Zastawnik, nel tentativo di respingere un tiro di Baron, confeziona un autogol che di fatto chiude i giochi. Le battute finali sono pura accademia. Al 15′ Lima realizza la sua personale doppietta, poi al 18′ ci pensa Castagna a confezionare un autentico gioiellino e a siglare il sesto gol, seguito a tempo quasi scaduto dal sigillo di Merlim, che fissa il punteggio sul definitivo 7-0. Per la Nazionale italiana si tratta di un successo decisamente incoraggiante contro un avversario impegnato a sua volta nei prossimi Europei, nel girone con Russia e Kazakistan. Gli azzurri sfideranno la Francia venerdì 26 gennaio nell’ultima amichevole prima degli Europei, poi Menichelli scioglierà i dubbi sulle convocazioni, tagliando gli ultimi 4 elementi il prossimo 28 gennaio e definendo il gruppo che affronterà la crociata in Slovenia.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook FIFA Futsal World Cup