Basket femminile, Eurolega 2018: il Famila Schio spreca il primo match point. Vince Ekaterinburg

Il Famila Schio ha sprecato il primo match point. C’era bisogno di una vittoria contro l’UMMC Ekaterinburg per staccare il pass per i quarti di finale con un turno di anticipo ed invece è arrivata una sconfitta per 55-68. Le scledensi hanno combattuto ma la loro resistenza è durata un solo quarto. Nel secondo parziale, infatti, le russe allenate dall’ex Miguel Mendez hanno scavato un piccolo ma importante solco, portato fino alla vittoria finale. Peccato per Schio, che vincendo aveva l’opportunità di qualificarsi per via della sconfitta del Perfumerias Avenida sul campo del Nadezhda: le spagnole rimangono invece in corsa e proprio nell’ultima giornata riceveranno il Famila in un infuocato scontro diretto.

È stata una Schio combattiva sin dalla palla a due, con Yacoubou a rispondere colpo su colpo alle scorribande di Maya Moore. La difesa è riuscita a contenere qualche azione russa mentre in attacco è stata Miyem a tenere le padrone di casa con la testa avanti. Non solo, dopo l’acuto di Torrens con quattro punti consecutivi, ci hanno pensato Zandalasini e Yacoubou a fissare il 18-16 della prima sirena. Un parziale che ha creato premesse immediatamente svanite ad inizio secondo periodo: Ekaterinburg ha aperto con un 7-0 che ha messo le ospiti in fuga. Anderson e Yacoubou hanno provato a fermare l’emorragia ma le russe hanno mantenuto la rotta e si sono distanziate con un altro 9-0. Solo Zandalasini è riuscita a tenere Schio in partita, ma il tabellone all’intervallo recitava un pesante 24-34.

L’avvio di terzo periodo ha seguito lo stesso copione: il gioco da tre punti di Yacoubou è stato illusorio perché Griner ha innescato un 12-2, con le firme di Torrens e Meesseman. Schio ha provato a scuotersi con Dotto, riuscendo a mantenersi intorno ai dieci punti di svantaggio ma senza dare mai l’impressione di poter ricucire il gap. Mendez si è concesso anche il lusso di dare ampio spazio alla sua panchina nel corso del quarto periodo, continuando il dominio. Torrens e Moore hanno proseguito il loro show, e solo nel finale Schio è riuscita a ritrovare l’orgoglio, con Dotto ed Anderson che hanno ridotto il gap. Beliakova e Griner, però, ci hanno messo poco a chiudere definitivamente il discorso.

Il tabellino

Beretta Famila Schio-UMMC Ekaterinburg 55-68 (18-16, 6-18, 14-15, 17-19)

Schio: Yacoubou 15, Gatti, Miyem 8, Tagliamento, Anderson 10, Masciadri, Hruscakova 2, Zandalasini 8, Ngo Ndjock, Dotto 10, Macchi 2

Ekaterinburg: Arteshina 3, Beliakova 2, Torrens 12, Beglova 2, Nolan, Vieru, Toliver 5, Moore 15, Sanders 5, Meesseman 8, Griner 12, Musina 4













