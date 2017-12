Lazio-Fiorentina, Coppa Italia 2018: si gioca a Santo Stefano! Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming

Santo Stefano nel pallone. Lazio e Fiorentina si sfidano nel primo quarto di finale della Coppa Italia 2017-2018, in programma martedì 26 dicembre allo stadio Olimpico. I biancocelesti punteranno sul fattore campo per cercare di guadagnarsi il pass per le semifinali e dare linfa al percorso di avvicinamento verso l’ultimo atto, a cui parteciparono un anno fa, uscendo però sconfitti dalla Juventus. I viola, dal canto loro, faranno leva sulla compattezza di un gruppo che, partito in sordina, sta trovando un feeling importante grazie al lavoro di Pioli, ex di turno che proverà a giocare un brutto tiro alla Lazio.

Inzaghi punterà sul senso del gol di Immobile e sul talento di Milinkovic Savic, ma sul fronte opposto Chiesa, Simeone e Babacar hanno tutta l’intenzione di far male in contropiede e di confezionare una vittoria che vale l’accesso in semifinale.

Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 21.00. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Rai2, ma la gara sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso la piattaforma web RaiPlay.

PROGRAMMA E ORARIO



Martedì 26 dicembre

Stadio Olimpico, ore 21.00: Lazio-Fiorentina (diretta tv su Rai2)













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Fiorentina