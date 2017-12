LIVE Lazio-Fiorentina, Coppa Italia in DIRETTA: 1-0, biancocelesti in semifinale. Decide Lulic

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo: si gioca a Santo Stefano, il calcio non si ferma durante le feste e dopo le abbuffate di ieri e oggi ci regala un grande spettacolo con un incontro che si preannuncia appassionante e divertente tra due formazioni che stanno attraversando un buon momento di forma e che non si tireranno indietro.

Sulla carta ci dovrebbe essere un piccolo turnover per entrambe le formazioni anche considerando quanto successo tra sabato e oggi, non ci si è fermati per il Natale e vedremo come starrano le due compagine. Sulla carta i padroni di casa partiranno leggermente favoriti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

LAZIO-FIORENTINA 1-0. Decide Lulic. Biancocelesti in semifinale contro la vincente di Milan-Inter.

FINISCE QUI.

Tre minuti di recupero.

88′ La Lazio sta cercando di amministrare il risultato, la Fiorentina non riesce più a spingere.

86′ Ultima sostituzione della partita. Esce Milinkovic-Savic, entra Luis Alberto.

83′ Cartellino giallo per Veretout. Ha fermato Immobile in maniera irregolare sulla trequarti. Brutto fallo. La Lazio ora giocherà anche con il cronometro.

82′ Grande azione personale di Lulic che sfrutta il movimento di Immobile, si accentra e tira la bordata dal limite ma è troppo centrale.

81′ Bella uscita di Strakosha su Babacar che cercava un colpo di testa in area piccola. La Lazio sta soffrendo, deve alleggerire un po’ la pressione. Serve anche l’ultimo cambio da parte di Inzaghi.

79′ Cartellino giallo per Strakosha. Troppo lento nel rinvio da fondo campo. La Lazio sta cercando di perdere tempo, è in grande difficoltà fisica e teme la spinta della Fiorentina.

76′ Immobile cerca una difficile soluzione dal fondo, schiaccia il pallone a terra ma senza alcuna velleità.

74′ Esce Gaspar, entra Dias. Ultimo cambio per la Fiorentina. Pioli le prova tutte inserendo un giocatore offensivo a caccia del pareggio. Inzaghi teme la beffa, come in campionato un mese fa.

72′ OCCASIONISSIMAAAAA! Immobile va via a Vitor Hugo a centrocampo, lo salta via benissimo sulla trequarti, arriva al limite dell’area di rigore e sta per tirare a botta sicura quando lo stesso difensore rientra su di lui e devia in angolo.

70′ La Lazio è comunque più stanca in questo frangente e non è facile contenere la verve dei viola. Le due squadre hanno a disposizione un cambio a testa.

68′ Dopo lo spavento la Lazio si è riorganizzata e sta cercando di limitare le velleità della Fiorentina, poco continua nella propria manovra ma sicuramente più convinta rispetto al primo tempo.

65′ MIRACOLOOOOOOOOOOO! STRAKOSHAAAAAAAAAAAA! Paratone del laziale su tiro precisissimo di Chiesa, una puntata di fino su cui però il portiere è riuscito ad arrivare. Prima palla gol per la Fiorentina.

64′ Milenkovic cerca una girata su calcio d’angolo ma viene nuovamente deviato in corner.

62′ Ora la Lazio alza un po’ il proprio baricentro e cerca di allentare la morsa della Fiorentina che comunque si è un po’ spenta negli ultimi minuti.

59′ Esce Anderson, entra Lukaku. Secondo cambio per la Lazio. Anderson è tornato, ottima prestazione.

55′ Gioco particolarmente bloccato a centrocampo in questo frangente del secondo tempo. Tra poco dovrebbe entrare Lukaku, Inzaghi cerca più freschezza.

52′ La Fiorentina si sta sì esprimendo meglio ma senza creare grossi grattacapi alla Lazio. Qualche perplessità però per Inzaghi che sta pensando il da farsi.

49′ I viola stanno pressando alto, la Lazio si è un po’ rintanata nella propria trequarti e ora fatica a uscire. Non riescono a tenere su il pallone, la squadra sembra essere rimasta negli spogliatoi.

47′ La Fiorentina è partita un po’ meglio in questo avvio di ripresa, motivata a cercare il pareggio.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Sostituzioni per la Fiorentina durante l’intervallo. Nel primo tempo non ha funzionato davvero nulla. Fuori Benassi e Saponara, dentro Eysseric e Simeone.

LAZIO-FIORENTINA 1-0.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO.

Un minuto di recupero.

45′ Occasionissimaaaaaaa! Ancora palla persa dalla Fiorentina, Milinkovic-Savic scappa, allarga sulla destra per Anderson che cerca la piazzata dal limite, pallone a lato di poco.

43′ Finale di primo tempo senza particolari sussulti, la Lazio amministra.

41′ La Fiorentina dovrà assolutamente ritrovare le idee negli spogliatoi, in questo primo tempo non ha mai tirato in porta e non è mai stata capace di creare pericoli a una grande Lazio.

39′ MIRACOLOOOOOO! Dragowski para a terra il tiro di Lulic nel cuore dell’area. Anderson accelera per vie centrali, passaggio per Immobile sulla destra dell’area di rigore, assist per il compagno che sfiora la doppietta.

37′ Anderson e Lulic sono l’asso nella manica di questa Lazio, spingono tantissimo e tengono alta la squadra, mettono in difficoltà la Fiorentina e creano davvero molto.

35′ Cartellino giallo per Gaspar, fallo su Lulic che si stava involando sulla fascia sinistra e che poteva poi crossare in mezzo per Immobile.

32′ Il copione non cambia. La Lazio rallenta leggermente il ritmo ma è ben disposta in campo, la Fiorentina non ha idee e non riesce a costruire un’azione capace di impensierire gli avversari.

30′ Immobileeeeeeeeeee! Accelerazione di Anderson dopo una palla persa dalla Fiorentina, passaggio rasoterra per Ciro che al limite tira una bordata ma troppo alta. La Lazio sta facendo la partita, Fiorentina quasi invisibile in fase di costruzione.

27′ Inzaghi non avrebbe voluto operare questo cambio e cercava di dare un turno di riposo al suo bomber ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

26′ Sostituzione per la Lazio. Entra Immobile, esce Caicedo.

25′ Che bombaaaaaa! Milinkovic-Savic si inventa un numero sulla trequarti, si smarca e tira un missile verso la porta, purtroppo per lui era troppo centrale.

24′ Lazio in dieci. Caideo si è stretto il bicipite femorale, non dovrebbe riuscire a proseguire. Vediamo cosa deciderà di fare Inzaghi.

22′ ATTENZIONE: Caicedo a terra! L’attaccante si accascia da solo, sembra avere problemi muscolari. Inzaghi manda a scaldare Immobile, voleva farlo riposare ma sembra servire il suo ingresso.

20′ Lazio costantemente in attacco, pressing davvero insistente. Anderson sta incantando insieme a Caicedo. La Fiorentina fatica anche a uscire dalla propria metà campo.

18′ Bastos scatenato in copertura su Chiesa e insieme a Parolo fa ripartire subito l’azione. Quando rubano palla i biancocelesti dimostrano tutta la loro superiorità.

16′ La Lazio sta facendo la partita. I tre attaccanti stanno mettendo in seria difficoltà una Fiorentina davvero troppo spenta e incapace di reagire.

13′ OCCASIONISSIMAAAAAAA! Lazio vicinissima al raddoppio. Contropiede fulmineo, Caicedo riesce a entrare in area, sulla destra, salta il portiere e prova a piazzare il diagonale ma Gaspar salva sulla linea!

12′ Azione individuale di Babacar al limite, prova a entrare in area ma Lulic lo ferma.

11′ Cancelo va via di forza, usa il fisico su Milenkovic, l’arbitro fischia un fallo al limite dell’area. Decisione davvero al limite, la Lazio poteva avere un’occasione per il raddoppio.

10′ Le due squadre si stanno un po’ controllando a centrocampo, il gioco si basa su alcune fiammate, la Lazio sta piacendo meglio per come è disposta in campo.

7′ La Fiorentina sta cercando di reagire ma in maniera troppo calma, la Lazio si sta coprendo davvero molto bene.

LAZIO-FIORENTINA 1-0.

5′ GOOOOOOOOOOOOL! LULIIIIIIIIIC! CHE RETEEEEEEEE! Pallone perso dalla Fiorentina a centrocampo, assist perfetto di Milinkovic-Savic, Lulic riceve palla defilato sulla sinistra in ara di rigore, sterzata perfetta sul destro per dribblare Gaspar e piazza un diagonale stellare.

4′ Buona risposta della Lazio che costruisce un’ottima azione di gioco per portare al tiro Milinkovic, forte dalla distanza ma non trova la porta.

2′ Fiorentina in attacco in questo avvio, i viola non riescono a sfruttare una buona punizione dalla sinistra dell’area di rigore.

INIZIA LA PARTITA.

20.55 Cinque minuti all’inizio della partita, ormai è tutto pronto all’Olimpico.

20.48 Entrambe le squadre hanno fatto un ampio turnover anche in vista dei prossimi impegni. Ma la qualificazione alle semifinali è davvero troppo importante per entrambe le squadre.

20.44 Questo è il primo quarto di finale. Domani spazio al derby tra Milan e Inter, poi settimana prossima toccherà a Juventus e Napoli. Si gioca su partita secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i calci di rigore.

20.42 Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria in campionato e hanno passato il Natale allenandosi proprio per preparare al meglio questa partita.

20.40 Venti minuti all’inizio della partita. In palio un posto in semifinale. Si gioca allo Stadio Olimpico, tutti in campo a Santo Stefano.

20.35 FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA:

20.30 FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO.

(foto pagina Facebook Lazio)