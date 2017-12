Classifica generale Coppa del Mondo sci di fondo 2017-2018: Sergey Ustiugov sale in seconda posizione, ma Johannes Klaebo, anche se assente, ha ancora un vantaggio enorme

Non cambia molto in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2017/18 dopo la prima prova del Tour de Ski 2018. Al comando, infatti, rimane saldamente il norvegese Johannes Hosflot Klaebo che, anche se assente, può ancora gestire oltre 300 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore che diventa il russo Sergey Ustiugov, vittorioso nella sprint di Lenzerheide (clicca qui per la cronaca). Terza posizione per il secondo russo Alexander Bolshunov, mentre scende in quarta posizione il francese Maurice Manificat, a bocca asciutta quest’oggi. Il primo degli italiani è, come sempre, Federico Pellegrino che sale a quota 221 punti, mentre muove i primi passi in graduatoria generale Maicol Rastelli con tre punti.

CLASSIFICA GENERALE CDM UOMINI 2017/18

1 JOHANNES HOSFLOT KLAEBO NOR 752 PUNTI

2 SERGEY USTIUGOV RUS 432 PUNTI

3 ALEXANDER BOLSHUNOV RUS 430 PUNTI

4 MAURICE MANIFICAT FRA 428 PUNTI

5 ALEX HARVEY CAN 375 PUNTI

6 MARTIN JOHNSRUD SUNDBY 374 PUNTI

7 HANS CHRISTER HOLUND NOR 323 PUNTI

8 SIMEN HEGSTAD KRUEGER 320 PUNTI

9 ALEXEY CHERVOTNIK RUS 251 PUNTI

10 ILVO NISKANEN FIN 248 PUNTI

11 FEDERICO PELLEGRINO ITA 221 PUNTI

..

53 FRANCESCO DE FABIANI ITA 33 PUNTI

..

60 GIANDOMENICO SALVADORI ITA 25 PUNTI

..

96 MAICOL RASTELLI ITA 3 PUNTI

..

101 DIETMAR NOECKLER ITA 1 PUNTO













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SCI DI FONDO

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo