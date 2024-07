StarVegas è un bookmaker autorizzato dall’AAMS / ADM che si è ritagliato un posto di rilievo in Italia grazie alla sua proposta di gioco che include scommesse sportive e casinò online. In questa guida, vedremo nel dettaglio il servizio di trasmissione di eventi sportivi in diretta di StarVegas, confrontandolo con altri siti scommesse con partite in streaming live.

Le scommesse live sono fra le più gettonate fra gli appassionati di sport. StarVegas offre una piattaforma strutturata, all’interno della quale è possibile scommettere in diretta e vedere decine di eventi sportivi internazionali ogni giorno.

Nello specifico, all’interno della sezione “Sport”, è presente una “Live Suite” nella quale sono mostrati tutti gli eventi quotati in diretta ed è anche presente un filtro denominato “Streaming”. Cliccando il relativo pulsante rosso, si possono vedere tutte le partite in diretta, tramite un elenco chiaro con i match di tennis, calcio, basket e altri sport.

Per iniziare a vedere i match, è sufficiente seguire questi 3 step:

Registrarsi su Starvegas, compilando il modulo. Effettuare il login sul proprio profilo. Completare una ricarica con uno dei metodi di deposito disponibili, per avere del saldo reale sul conto.

Fatto questo, tutti i match in palinsesto saranno a piena disposizione degli utenti.

Bonus Starvegas per nuovi giocatori

I giocatori che scelgono registrarsi Starvegas, sia per approfittare del servizio streaming Starvegas che per altre ragioni, potranno partecipare alle inziative di benvenuto a loro riservate. Qui sotto vengono fornite brevemente le indicazioni relative alle offerte scommesse e casinò attualmente attive.









Palinsesto degli sport disponibili

StarVegas offre un palinsesto variegato per quanto concerne gli eventi in diretta, che spesso includono:

Calcio : con match dei principali campionati europei, come il Superettan svedese.

: con match dei principali campionati europei, come il Superettan svedese. Tennis : sono mostrati in diretta molti match dei tornei ATP e WTA, incluse anche competizioni di altissimo livello come Wimbledon.

: sono mostrati in diretta molti match dei tornei ATP e WTA, incluse anche competizioni di altissimo livello come Wimbledon. Basket : gli utenti iscritti possono vedere partite di WNBA e NBA in regular season.

: gli utenti iscritti possono vedere partite di WNBA e NBA in regular season. Pallavolo.

Hockey.

Badminton.

Tennistavolo.

Golf.

e molti altri ancora.

Sono più di 100 gli eventi quotati ogni giorno: fra questi, vengono selezionati dai 20 ai 50 match quotidiani trasmessi in streaming. Il calendario mostra il palinsesto preavviso con 1 giorno di preavviso.

Scommesse live nella sezione streaming

Il numero e la profondità dei mercati live disponibili nell’area streaming di StarVegas sono quelli di un bookmaker di alto livello. A seconda dello sport e della rilevanza dell’evento, gli utenti possono scegliere fra:

Calcio : esito finale, doppia chance, prossimo gol, handicap asiatico, pari/dispari e decine di altri ancora.

: esito finale, doppia chance, prossimo gol, handicap asiatico, pari/dispari e decine di altri ancora. Basket : esito finale, punti totali, 12 handicap, pari/dispari.

: esito finale, punti totali, 12 handicap, pari/dispari. Tennis : esito finale, primo set, prossimo gioco, totale giochi.

: esito finale, primo set, prossimo gioco, totale giochi. Pallavolo: esito finale, vincitore del set, numero di punti totali, totale set.

Una peculiarità della sezione streaming di Starvegas è l’Instant Betting, che permette di scommettere su alcuni mercati selezionati in tempo reale, come il prossimo punto in partite di sport come il basket e la pallavolo.

Payout e quote live

Le quote live su StarVegas sono competitive e i payout sono di buon livello. Per sport come l’hockey e il tennis, i payout superano spesso il 90%, arrivando fino al 93% in alcuni casi. Anche per il calcio, il payout per le scommesse dal vivo può superare il 94%, facendo di StarVegas un’opzione quantomeno di buon livello.

Qualità delle immagini e modalità di visualizzazione live streaming su StarVegas

Negli ultimi mesi, Starvegas ha lavorato per rafforzare la sua proposta per quanto riguarda la diretta di match sportivi. Nella sezione “Streaming”, è possibile vedere l’elenco completo dei match che verranno trasmessi, con info rilevanti come l’orario di inizio e alcune quote principali.

Il player, per il momento, non consente la visualizzazione a schermo intero, dettaglio che potrebbe fare la differenza in particolar modo su dispositivi di dimensioni ridotte come gli smartphone.

Ciononostante, la qualità delle immagini è alta: nel player classico a riquadro, posto nella parte destra della pagina, si possono infatti vedere immagini dal vivo in qualità HD (sui principali match) o SD (per quelli di minor rilevanza).

In aggiunta, viene fornito il feed audio dal vivo che consente agli utenti di sentire i rumori ambientali, potenzialmente molto rilevanti nelle partite di tennis o di calcio.

Strumenti a sostegno del live streaming: livescore e statistiche

Per tutti i match, inclusi quelli mostrati live streaming, StarVegas fornisce strumenti utili come l’interfaccia livescore e le sue grafiche animate. Questi strumenti consentono agli scommettitori di seguire lo svolgimento delle partite in tempo reale attraverso aggiornamenti costanti e animazioni che illustrano l’andamento dell’evento. Le statistiche dettagliate forniscono dettagli utili per prendere decisioni informate, capaci di orientare le proprie decisioni nelle scommesse live.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti dall’operatore, è possibile dare un’occhiata alle recensioni Starvegas curate dalla redazione scommesse.

FAQ – streaming Starvegas

Sul sito StarVegas è disponibile un servizio di streaming sport?

Sì, nell’omonima sezione, cui fa capo un pulsante rosso posto nella barra di navigazione secondaria, sono elencati tutti gli eventi sportivi mostrati in diretta streaming su Starvegas.

Bisogna pagare per vedere partite in diretta su questo bookmaker?

Non necessariamente. Una volta effettuato un deposito iniziale, qualora sia ancora disponibile del saldo reale sull’account di gioco, sarà possibile vedere tutti i match in diretta.

Si può scommettere live in multipla con StarVegas?

Sì, è possibile fare scommesse multiple live, anche se si tratta di un tipo di giocata considerata a bassa probabilità di “strike rate”.