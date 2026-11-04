WTA Finals 2026: definito il girone di Errani/Paolini in doppio

L’ultimo appuntamento della stagione tennistica femminile si avvicina e il sorteggio delle WTA Finals 2026 ha già delineato scenari di grande interesse. Dall’8 al 15 novembre, l’Indian Wells Tennis Garden farà da cornice alla sfida tra le migliori coppie del circuito, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre arrivano in California con ambizioni importanti e la consapevolezza di poter competere con le principali candidate al titolo.

Il recente successo nel WTA 500 di Tokyo ha ulteriormente consolidato le certezze della coppia, che punta a chiudere un’annata straordinaria, segnata anche dallo storico oro olimpico. Il sorteggio, tuttavia, non ha concesso particolari agevolazioni alle italiane, inserite in un Gruppo 2 che si preannuncia estremamente competitivo.

L’esordio metterà subito alla prova la tenuta tecnica e mentale di Errani e Paolini. Dall’altra parte della rete ci saranno Taylor Townsend e Katerina Siniakova, seconde teste di serie del torneo e avversarie di altissimo livello. La sfida rappresenta anche una rivincita della semifinale disputata a Indian Wells nella prima parte della stagione, un precedente che aggiunge ulteriore interesse a un confronto già ricco di contenuti tattici.

Il girone comprende inoltre Ellen Perez e Demi Schuurs, coppia capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria grazie alla propria solidità, e Cristina Bucsa insieme a Nicole Melichar-Martinez. Proprio quest’ultima rappresenta un elemento di particolare interesse nella lettura del tabellone: la statunitense ha condiviso una parte della stagione con Errani, raggiungendo due finali durante l’assenza di Paolini per infortunio. Una conoscenza reciproca che potrebbe trasformarsi in un fattore determinante nel corso della competizione.

Il Gruppo 1 presenta altrettanti motivi di interesse. Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, prime favorite del seeding, dovranno misurarsi con un insieme di coppie caratterizzate da esperienza e qualità tecnica. Tra queste spiccano Kristina Mladenovic e Guo Hanyu, Hsieh Su-Wei e Jelena Ostapenko, oltre a Elise Mertens e Zhang Shuai. Un quadro che conferma l’elevato livello del torneo e la difficoltà di individuare una favorita assoluta.

Per Errani e Paolini, la strada verso le semifinali passa dunque da un equilibrio delicato tra aggressività e gestione dei momenti chiave. La capacità di imporre il proprio ritmo, sfruttando l’intesa costruita nel corso della stagione, sarà fondamentale per superare un girone che non concede margini di distrazione.

Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno alle semifinali a eliminazione diretta. Un format che rende ogni partita decisiva e che potrebbe premiare le coppie più abili nel gestire la pressione.

GIRONI WTA FINAL 2026 DOPPIO

Gruppo 1

G. Dabrowski / L. Stefani [1]

G. Hanyu / K. Mladenovic [3]

J. Ostapenko / H. Su-Wei [5]

E. Mertens / Z. Shuai [7]

Gruppo 2

T. Townsend / K. Siniakova [2]

C. Bucsa / N. Melichar-Martinez [4]

E. Perez / D. Schuurs [6]

S. Errani / J. Paolini [8]