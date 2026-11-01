Errani/Paolini spazzano via Dabrowski/Stefani e conquistano il primo titolo del 2026 a Tokyo

Basta un’ora di gioco a Sara Errani e Jasmine Paolini per conquistare il primo titolo stagionale in coppia: le azzurre dominano la finale di doppio femminile del WTA 500 di Tokyo, dominando nell’ultimo atto la formazione testa di serie numero 1, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani, battute in maniera netta con un duplice 6-2.

Nel primo set, dopo due game senza punti vinti in risposta, nel terzo gioco il deciding point sorride alle azzurre, che allungano sul 2-1 e poi confermano lo strappo portandosi sul 3-1. Nel quinto game la coppia italiana non sfrutta altre due palle break, con la canadese e la brasiliana che si salvano al punto decisivo. Errani e Paolini però dominano e nel settimo game arrivano altri tre break point: questa volta il deciding point sorride alle azzurre, che volano sul 5-2 e vanno a servire per il set, tenendo la battuta a quindici ed incamerando la frazione sul 6-2 in mezz’ora.

Nella seconda frazione il canovaccio è praticamente identico, con Errani e Paolini che piazzano il break a quindici ancora una volta nel terzo game, confermano lo strappo e non concedono alcuna occasione di rientro alle avversarie. Nel settimo gioco, invece, le campionesse olimpiche operano nuovamente il break, sempre a quindici, e vanno a servire per il titolo. Errani e Paolini tengono il servizio a quindici ed al primo championship point chiudono la contesa sempre sul 6-2, ancora una volta in mezz’ora di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio della coppia italiana, che vince 52 punti contro i 32 della coppia avversaria, sfruttando 4 delle 9 palle break, avute a disposizione in 5 game, e non concedendo mai occasioni di break alle rivali odierne. Errani e Paolini fanno nettamente meglio, in termini di resa, rispetto a Dabrowski e Stefani sia con la prima di servizio, 86%-55%, che con la seconda, 64%-53%.