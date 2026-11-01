Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA di doppio e perché hanno 1000 punti di differenza tra loro

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il titolo nel torneo di categoria WTA 500 di Tokyo andato in scena sul veloce outdoor della capitale del Giappone. La coppia italiana, inoltre, con l’accesso in finale si era anche garantita la qualificazione aritmetica alle WTA Finals.

Nel ranking WTA le azzurre hanno piazzamenti differenti: Sara Errani, al 19° torneo nelle 52 settimane, guadagna 380 punti netti e sale a quota 4100, scalando una posizione e diventando 14ma, mentre Jasmine Paolini, al 13° torneo utile per la classifica, scala 7 piazze e va in 23ma posizione guadagnando 499 punti netti e raggiungendo quota 3116. Questa differenza è dovuta al fatto che, a causa dei problemi al piede ravvisati da Paolini nell’arco del 2026, Errani ha giocato 6 tornei con compagne diverse.

Nella Race WTA, invece, le azzurre, che erano none alla vigilia del torneo, hanno confermato il loro piazzamento, giocando il 12° torneo stagionale in coppia, guadagnando 500 punti netti e salendo a quota 2917, ma qualificandosi per l’ultimo atto stagionale in virtù del forfait della coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic, per l’infortunio di quest’ultima.

RANKING WTA DOPPIO SARA ERRANI

Ranking lunedì 26 ottobre: 3720 punti, 15° posto. (18 , -120)

Ranking dopo la vittoria in finale: 4100 punti, 14° posto.

RANKING WTA DOPPIO JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 26 ottobre: 2617 punti, 30° posto. (12, -1)

Ranking dopo la vittoria in finale: 3116 punti, 23° posto.

RACE WTA DOPPIO SARA ERRANI/JASMINE PAOLINI

Race lunedì 26 ottobre: 2417 punti, 9° posto. (11)

Race dopo la vittoria in finale: 2917 punti, 9° posto (qualificate per la rinuncia di Danilina/Krunic).