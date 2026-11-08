WTA Finals 2026, Linda Noskova supera Marta Kostyuk all’esordio nella fase a gironi

Le WTA Finals 2026 di tennis, scattate questa sera ad Indian Wells (California, Stati Uniti), iniziano con il successo della numero 8, la ceca Linda Noskova, che supera, nel primo match della fase a gironi, la numero 9, l’ucraina Marta Kostyuk, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. Nell’altro match del Gruppo 1, a seguire, ci sarà il derby statunitense tra Coco Gauff e Jessica Pegula.

Nel primo set si inizia subito con uno scambio di break, in entrambi i casi a trenta, poi dall’1-1 la ceca allunga sul 5-1 togliendo la battuta all’ucraina anche nel terzo e nel quinto game, prima a trenta e poi a quindici. Kostyuk tiene per la prima volta il servizio nel settimo game, ma nell’ottavo Noskova va a servire per il set, tiene la battuta a quindici, ed incamera la frazione sul 6-2 in 34 minuti.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, anche se nel quarto game Noskova deve annullare una palla break all’ucraina. Nel quinto gioco, però, è la ceca a portarsi sul 30-40 in risposta, convertendo il break point ed allungando sul 3-2. Noskova conferma lo strappo ai vantaggi e si porta sul 4-2, ma Kostyuk resta in scia, accorciando sul 3-4. A seguire l’ucraina ha anche l’opportunità per portarsi sul 4-4, ma la ceca cancella la palla break ed ai vantaggi trova il 5-3. Noskova va a servire per il match nel decimo gioco, tiene la battuta a quindici, e porta a casa il successo col 6-4 in 53 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia della ceca, che conquista 66 punti contro i 54 dell’ucraina, rivelandosi chirurgica nei momenti decisivi, sfruttando tutte le 4 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 4 concesse a Kostyuk. Noskova mette a segno più vincenti, 10-6 e concede meno gratuiti, 8-11, facendo la differenza con la seconda di servizio, col 56%, contro il 45% dell’avversaria.