Che avvio di Errani/Paolini alle WTA Finals! Battono le temibili Siniakova/Towsend dopo un super tie-break di fuoco

Sara Errani e Jasmine Paolini inaugurano nel migliore dei modi il proprio cammino alle WTA Finals 2026. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 superano in rimonta la coppia numero 2 del seeding, composta dalla ceca Kateřina Siniaková e dall’americana Taylor Townsend, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-1, 10-8 in 1 ora e 34 minuti di gioco. Un successo di grande peso, maturato al termine di una sfida combattuta e capace di confermare la solidità e la capacità di reazione delle azzurre nei momenti più delicati.

Sul cemento di Indian Wells, Errani e Paolini si prendono una rivincita nei confronti delle avversarie, dopo la sconfitta rimediata nella finale del WTA 1000 di Miami dello scorso marzo. La vittoria assume un valore ancora maggiore alla luce delle ambizioni delle italiane, chiamate a confrontarsi con un girone particolarmente impegnativo. Partire con due punti in classifica rappresenta un vantaggio significativo nella corsa verso le semifinali.

L’incontro si apre nel segno della coppia ceco-americana, che impone fin da subito un ritmo elevato, sfruttando l’aggressività da fondo campo e una buona presenza sotto rete. Siniaková e Townsend riescono a mettere sotto pressione i turni di servizio delle italiane, costringendole a una gestione meno agevole degli scambi. Errani e Paolini provano a contenere l’iniziativa avversaria, ma nel primo set non riescono a trovare la continuità necessaria per ribaltare l’inerzia. Il 6-4 premia così le seconde teste di serie, più incisive nei passaggi decisivi della frazione.

La risposta delle azzurre, però, è immediata e convincente. Nel secondo parziale cambia radicalmente l’andamento della partita: Errani aumenta la qualità delle proprie soluzioni a rete, mentre Paolini ritrova aggressività e profondità, riuscendo a incidere maggiormente negli scambi da fondo. La combinazione tra esperienza, intelligenza tattica e intensità consente alle italiane di prendere il controllo del gioco. I break si susseguono, le avversarie perdono progressivamente certezze e il 6-1 finale ristabilisce la parità, rinviando ogni verdetto al match tie-break.

Il decisivo prolungamento al super tie-break si trasforma in una volata ad alta tensione. Errani e Paolini partono con maggiore incisività e riescono a costruire un margine prezioso, mettendo le avversarie nella condizione di dover inseguire. Siniaková e Townsend non si arrendono e tentano di riaprire la contesa nelle battute conclusive, ma le azzurre dimostrano lucidità e sangue freddo. La gestione degli ultimi punti si rivela determinante: l’Italia chiude sul 10-8, completando una rimonta che vale un successo di grande prestigio dopo un’ora e mezza di gioco.

A spiegare la qualità della prestazione italiana contribuiscono anche i numeri dell’incontro, che evidenziano la capacità di Errani e Paolini di fare la differenza soprattutto nei momenti di maggiore pressione. Il dato più significativo riguarda il rendimento sulla seconda di servizio: le azzurre conquistano 13 punti su 18, pari al 72%, una percentuale particolarmente elevata che ha permesso loro di limitare le occasioni di aggressione delle avversarie.

Decisivo anche il rendimento sulle palle break. Entrambe le coppie hanno avuto a disposizione sette opportunità, ma le italiane hanno saputo sfruttarle meglio, convertendone due e annullandone sei su sette in risposta alle occasioni costruite dalle rivali. Una dimostrazione di concretezza che ha consentito a Errani e Paolini di rimanere agganciate alla partita nel momento più complicato e di capitalizzare la superiorità mostrata nel secondo set e nel super tie-break.

Le azzurre, dunque, sono in seconda posizione nella classifica del raggruppamento, alle spalle di Bucsa/Melichar-Martinez, che si sono imposte all’esordio due set a zero contro Perez/Schuurs.