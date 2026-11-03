WTA Chennai 2026, Lucrezia Stefanini vince all’esordio ed approda agli ottavi

Esordio vincente nel WTA 250 di Chennai, in India, per l’unica azzurra presente in tabellone, ovvero Lucrezia Stefanini: l’italiana, accreditata dalla testa di serie numero 10, elimina la lucky loser russa Rada Zolotareva, sconfitta con un doppio 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco. Agli ottavi di finale l’italiana sarà opposta alla vincente del match tra la wild card indiana Sahaja Yamalapalli e la svizzera Simona Waltert.

Nel primo set la russa tiene la battuta in avvio, poi però l’azzurra sale in cattedra, con un parziale di 16 punti a 3 che le consente di volare sul 4-1 pesante con break a quindici sia nel terzo che nel quinto game. Nel sesto gioco la russa recupera uno dei due break di ritardo, ma a seguire l’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria portandosi sul 5-2 ed andando a servire per il set. Stefanini annulla un break point ed ai vantaggi alla prima occasione incamera la frazione sul 6-2 in 38 minuti.

Nella seconda partita si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi la prima ad allungare è l’azzurra, che strappa la battuta a zero all’avversaria nel quinto game, passando a condurre sul 3-2. La marcia di Stefanini non si arresta, e nel settimo gioco la scena si ripete con l’italiana che strappa la battuta alla russa a quindici per il 5-2. Con un parziale di 19 punti a 4 dall’1-2, l’azzurra si procura due match point, ma non chiude, poi ai vantaggi ne arrivano altri due ed alla fine è la quarta occasione quella buona per chiudere sul 6-2 in 50 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’italiana, che vince 65 punti contro i 40 dell’avversaria, sfruttando 6 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellandone 1 delle 3 concesse alla russa. Stefanini fa meglio di Zolotareva sia con la prima di servizio, con cui ottiene il 62% dei punti, contro il modesto 35% della rivale, sia con la seconda, con cui vince il 67% dei quindici, contro il 45% della lucky loser russa.