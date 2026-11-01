Primo titolo WTA per Dart. La britannica rimonta Tagger a Guangzhou

Nella finale del torneo WTA 250 di Guangzhou Harriet Dart, numero 115 WTA, rimonta l’austriaca Lilli Tagger, testa di serie numero quattro, 4-6 6-3 6-4 in due ore e diciotto minuti. La giocatrice britannica festeggia così il suo primo titolo nel circuito maggiore al termine di una settimana in cui ha vinto cinque partite su cinque al terzo set.

Tagger sfrutta la seconda opportunità per operare il break in apertura e consolida il vantaggio con il 2-0. La britannica, dopo aver annullato la palla dello 0-3, si sblocca con il punto del 2-1. L’austriaca non concede nulla al servizio e allunga 4-2 con la combo servizio-diritto. Nel momento meno atteso la numero 115 del mondo reagisce e impatta 4-4 con il diritto vincente. Tagger capitalizza il doppio fallo dell’avversaria per firmare il break del 5-4 con lo splendido rovescio lungolinea e, dopo aver rimontato da 0-30, sfrutta l’errore della rivale per timbrare il 6-4.

Dart difende il turno di battuta inaugurale. La giocatrice austriaca sigla l’1-1 con il servizio vincente. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti fino al settimo gioco. Dart, sul 4-3, si procura palla break con il rovescio lungolinea, sull’errore della rivale con il medesimo colpo le strappa il servizio per il 5-3 e chiude 6-3 al primo set point.

Sulle ali dell’entusiasmo la britannica firma il break a zero in apertura sull’errore di rovescio della rivale e consolida il vantaggio con il 2-0. La tennista austriaca entra in partita con lo smash del 2-1 e, sul doppio fallo dell’avversaria, impatta sul 2-2. Le giocatrici in risposta recitano la parte del leone con tre break consecutivi che fissano il punteggio sul 4-3 per la britannica. Dart, dopo aver annullato due palle del 4-4, allunga sul 5-3 e, dopo aver mancato due match point, sfrutta la terza palla match per siglare il 6-4 con il servizio vincente.

Dart chiude la sua prestazione con quattro ace, commette quattro doppi falli e serve il 57% di prime. La giocatrice britannica vince il 71% di punti quando mette dentro la prima e il 53% quando si affida alla seconda. Dart si aggiudica il computo complessivo dei punti 96-84.