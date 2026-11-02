WTA Hong Kong 2026: buon esordio di Sakkari e Boulter. Ennesimo ko di Venus Williams

Si è alzato il sipario sul WTA di Hong Kong, uno degli ultimi di questa stagione. Buon avvio per la greca Maria Sakkari, testa di serie numero quattro, che ha superato agevolmente all’esordio l’americana Carol Youngsuh Lee con il punteggio di 6-1 6-4. Nel prossimo turno Sakkari affronterà la vincente del derby australiano tra Joint e Inglis.

Buona la prima anche per altre due teste di serie, Wang Xinyu (n°6) e Katie Boulter (n°8). La cinese ha superato nettamente la padrona di casa Adithya Karunaratne con un duplice 6-1 e se la vedrà con la vincente del match tra la croata Ruzix e l’armena Charaeva; mentre la britannica ha superato la svizzera Viktorija Golubic per 6-2 7-6 e al secondo turno affronterà l’americana Claire Liu, che ha battuto la russa Tatiana Prozorova per 6-2 6-4.

Si chiude probabilmente il disastroso 2026 di Venus Williams. L’ex numero uno del mondo è arrivata a 17 sconfitte consecutive, le ultime sei senza vincere un set, ma soprattutto ha chiuso l’anno senza ottenere un solo successo. L’ultima vittoria della 46enne americana risale addirittura a luglio 2025. Questa volta a battere Venus è stata la connazionale Mary Stoiana per 6-2 6-3. Un finale di carriera davvero molto triste per una giocatrice che è stata una grande campionessa.

RISULTATI WTA HONG KONG 2026 (2 NOVEMBRE)

Boulter (Gbr) b. Golubic (Sui) 6-2 7-6(2)

Liu (Usa) b. Prozorova (Rus) 6-2 6-4

Sasnovich (Blr) b. Volynets (Usa) 6-3 6-2

Sakkari (Gre) b. Lee (Usa) 6-1 6-4

Stoiana (Usa) b. Williams (Usa) 6-2 6-3

Wang (Chn) b. Karunaratne (Hkg) 6-1 6-1