Tennis
Ranking WTA (2 novembre 2026): Elena Rybakina chiuderà l’anno da n.1, Paolini stabile in top-40
Una nuova settimana ha inizio e nel massimo circuito internazionale del tennis femminile il responso è già noto: Elena Rybakina, per la prima volta in carriera, concluderà la stagione da n.1 del ranking WTA.
I riscontri emersi nell’ultima settimana hanno portato a questa conclusione. Questo significa che la bielorussa Aryna Sabalenka sarà costretta a rincorrere nel 2027, cercando fin dagli Australian Open di cambiare la tendenza. Alle spalle delle prime due troviamo poi la giovane russa Mirra Andreeva, che la prossima stagione vorrà dare l’assalto allo scettro.
A completare la top-10 ci sono le americane Coco Gauff e Jessica Pegula, l’ucraina Elina Svitolina, le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, la polacca Iga Swiatek e l’altra ucraina Marta Kostyuk.
RANKING WTA TOP-10
Lunedì 2 novembre 2026
1. Elena Rybakina 8099
2. Aryna Sabalenka 6485
3. Mirra Andreeva 6306
4. Coco Gauff 5763
5. Jessica Pegula 5760
6. Elina Svitolina 5121
7. Karolina Muchova 4665
8. Linda Noskova 4343
9. Iga Swiatek 4188
10. Marta Kostyuk 3910
Per quanto riguarda le tenniste italiane, Jasmine Paolini si conferma sempre la n.1, rimanendo stabile in graduatoria. La toscana è n.35. Alle sue spalle, l’unica altra tennista nella top-100 è Elisabetta Cocciaretto, tra l’altro ferma dopo l’operazione al ginocchio sinistro. Ritroveremo la marchigiana nel 2027, attualmente n.72.
TOP-10 AZZURRE
Lunedì 2 novembre 2026
35. Jasmine Paolini 1512
72. Elisabetta Cocciaretto 931
108. Lisa Pigato 699
117. Lucrezia Stefanini 657
134. Lucia Bronzetti 560
154. Tyra Caterina Grant 479
186. Samira De Stefano 411
228. Nuria Brancaccio 334
236. Noemi Basiletti 321
252. Jennifer Ruggeri 292