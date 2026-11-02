Ranking WTA (2 novembre 2026): Elena Rybakina chiuderà l’anno da n.1, Paolini stabile in top-40

Una nuova settimana ha inizio e nel massimo circuito internazionale del tennis femminile il responso è già noto: Elena Rybakina, per la prima volta in carriera, concluderà la stagione da n.1 del ranking WTA.

I riscontri emersi nell’ultima settimana hanno portato a questa conclusione. Questo significa che la bielorussa Aryna Sabalenka sarà costretta a rincorrere nel 2027, cercando fin dagli Australian Open di cambiare la tendenza. Alle spalle delle prime due troviamo poi la giovane russa Mirra Andreeva, che la prossima stagione vorrà dare l’assalto allo scettro.

A completare la top-10 ci sono le americane Coco Gauff e Jessica Pegula, l’ucraina Elina Svitolina, le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, la polacca Iga Swiatek e l’altra ucraina Marta Kostyuk.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 2 novembre 2026

1. Elena Rybakina 8099

2. Aryna Sabalenka 6485

3. Mirra Andreeva 6306

4. Coco Gauff 5763

5. Jessica Pegula 5760

6. Elina Svitolina 5121

7. Karolina Muchova 4665

8. Linda Noskova 4343

9. Iga Swiatek 4188

10. Marta Kostyuk 3910

Per quanto riguarda le tenniste italiane, Jasmine Paolini si conferma sempre la n.1, rimanendo stabile in graduatoria. La toscana è n.35. Alle sue spalle, l’unica altra tennista nella top-100 è Elisabetta Cocciaretto, tra l’altro ferma dopo l’operazione al ginocchio sinistro. Ritroveremo la marchigiana nel 2027, attualmente n.72.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 2 novembre 2026

35. Jasmine Paolini 1512

72. Elisabetta Cocciaretto 931

108. Lisa Pigato 699

117. Lucrezia Stefanini 657

134. Lucia Bronzetti 560

154. Tyra Caterina Grant 479

186. Samira De Stefano 411

228. Nuria Brancaccio 334

236. Noemi Basiletti 321

252. Jennifer Ruggeri 292