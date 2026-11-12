WEC, nuovi colori e nomi per LMP2, LMP3 e GT

In vista della prima tappa dell’Asian Le Mans Series 2026/27, in programma questo weekend al Paul Ricard in Francia, L’Automobile Club de l’Ouest e Le Mans Endurance Management hanno deciso di cambiare i nomi ed i colori che definiscono alcune categorie.

Nel FIA World Endurance Championship resteranno le Hypercar e le LMGT3, le due categorie verranno raggiunte a Le Mans dalle LMP2 ‘PRO’ e dalle LMP2. Le ORECA 07 Gibson, pronte per essere modificate nel 2028, resteranno impiegate anche nell’European Le Mans Series e nell’Asian Le Mans Series.

Le LMP2 PRO spiccano a Le Mans e come top class dell’ELMS, mentre le LMP2 (ex LMP2 PRO Am) sono attese in ALMS, ELMS e 24h Le Mans. Il meccanismo ‘PRO’ sarà attuato anche per la classe LMP3 che avrà il nuovo colore arancione al posto del viola. Niente modifiche invece di colori per la LMP2 che mantiene il blu per le PRO e l’azzurro per le ‘PRO Am’.

LMP3 PRO e LMP3 verranno impiegate nella Michelin Le Mans Cup e nell’inedita Asian Le Mans Cup, mentre in ELMS continueranno a gareggiare solo le LMP3 (non PRO).

Niente LMGT3 PRO, ma solo LMGT3. Ricordiamo che in Asian Le Mans Series, Le Mans Cup e Asian LM Cup resteranno le medesime GT3 che vedriamo anche nelle categorie non organizzate da ACO.

LE CLASSI DEL 2027 (ACO)

FIA World Endurance Championship

– Hypercar (rosso)

– LMGT3 (verde)

European Le Mans Series

– LMP2 PRO (blu)

– LMP2 (azzurro)

– LMP3 (arancione)

– LMGT3 (verde)

Asian Le Mans Series

– Hypercar (rosso)

– LMP2 (azzurro)

– LMGT3 (verde)

Michelin Le Mans Cup

– LMP3 PRO (oro)

-LMP3 (arancione)

– GT3 (nero)

Asian Le Mans Cup

– LMP3 PRO (oro)

-LMP3 (arancione)

– GT3 (nero)