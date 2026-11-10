WEC 2026, IL GRAN FINALE È A MONZA! TOYOTA CONQUISTA IL TITOLO PILOTI CON L’EQUIPAGGIO #8, CADILLAC FESTEGGIA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE! Il titolo Costruttori era già nelle mani di Toyota, ma restava da decidere quale dei due equipaggi della casa giapponese avrebbe conquistato il Mondiale Piloti. Alla fine, a festeggiare è stato l’equipaggio della Toyota #8, che ha portato a casa il titolo. La gara ha regalato anche un’altra grande soddisfazione: la prima vittoria stagionale del Team Cadillac con la vettura #38, protagonista di un finale di stagione da ricordare.

In studio Luca Preti e Luca Pellegrini, con un saluto a sorpresa di Beatrice Frangione