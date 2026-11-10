WEC, Pera svetta in GT a Monza: “Bella vittoria, ma sapevamo che poteva non bastare per il titolo”

Riccardo Pera è stato uno degli assoluti protagonisti del round di Monza del FIA World Endurance Champioship. Il pilota italiano ha ottenuto il secondo successo consecutivo in LMGT3 con la Porsche n. 92 Manthey condivisa con Yasser Shahin e Richard Lietz, l’equipaggio non però riuscito a vincere il titolo contro la Corvette n. 33 TF Sport.

L’affermazione in Lombardia è stata infatti ‘inutile’ visto il terzo posto sotto la bandiera a scacchi di Jonny Edgar. Il britannico è riuscito ad amministrare l’ampio margine sulla concorrenza, decisivo sotto questo aspetto la difficile prova della Porsche n. 92 in quel di Le Mans.

Il pilota toscano ha dichiarato ai media presenti a Monza dopo la gara, tra cui OA Sport: “Siamo contentissimi in ogni caso, alla fine avevamo poche chance di vincere e una di questa era vincere. Sapevamo però che poteva non bastare visto il ritardo da Corvette. Noi abbiamo dato il massimo e abbiamo conquistato una bellissima vittoria, soprattutto l’eccellente lavoro di Barcellona. È un peccato che non sia bastata per il campionato, però noi abbiamo dato il massimo. Sappiamo che il campionato non l’abbiamo perso oggi, ma a causa di vari episodi precedenti. Siamo comunque contentissimi: abbiamo fatto una gara stupenda e sono veramente contento di essere parte del Team Manthey. È stata davvero una stagione fantastica e aver condiviso l’auto con Yasser e Ricci è stata un’emozione unica. Adesso guardiamo al 2027, sperando che sia un anno pieno di vittorie anche lì. Ci sono già vari programmi, c’è solo da definirli. Insomma, sarà un bel anno”.

L’ex vincitore del FIA WEC e della 24h Le Mans deve ancora svelare i propri programmi. Una cosa è certa: non sarà più un pilota di grado ‘Silver’ dopo la promozione a ‘Gold’ da parte della Federazione Internazionale. Ricordiamo che l’italiano ha corso contemporaneamente in GTD nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ottenendo una vittoria ed un importante secondo posto nella Petit Le Mans.