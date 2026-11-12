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WEC, Alpine saluta con un podio. La A424 ci saluta troppo presto…

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25 secondi fa

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Per approfondire:
Alpine #36 FIA WEC
Alpine #36 FIA WEC / IPA Sport

Alpine ha siglato a Monza nella finale del FIA World Endurance Championship, ultima competizione prima di salutare la serie. Victor Martins e Jules Gounon hanno salutato i tifosi sul podio del tempio della velocità chiudendo la corsa alle spalle della sola Cadillac n. 38 di Earl Bamber, Jack Aitken e Seb Bourdais.

La A424 è migliorata negli ultimi anni in modo significativo. Dal 2024 ad oggi il progetto transalpino ha saputo vincere (6h Fuji 2025) e progressivamente è diventata una costante nelle prime posizioni in classifica, un programma apparentemente solido che è crollato lo scorso febbraio.

Il gruppo Renault ha infatti vinto la Dakar con Dacia e successivamente ha deciso di cambiare i propri impegni. La chiusura del FIA WEC non ha tolto l’entusiasmo di Alpine che soprattutto nella seconda parte di stagione ha mostrato di poter lottare costantemente tra i grandi.

Una cosa è certa: non ci sarà nessun accordo con Geely Group Motorsport per salvare le A424. Ad oggi il gruppo Signatech sta provando in ogni modo a tornare in azione il prossimo anno, ricordiamo però gli infiniti ostacoli da superare.

Un esempio? L’iscrizione al campionato. La cifra è infatti di 1 milione di euro per entrambe le auto, una somma che come accaduto lo scorso anno per il Team Penske deve essere necessariamente versata da un costruttore e non da un privato.

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La A424 chiude a Monza la propria breve storia con un sigillo ed in totale altri cinque piazzamenti in Top3. Victor Martins/Jules Gounon hanno ottenuto il secondo posto al Fuji ed in Lombardia, mentre nel 2025 in Giappone vinsero Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin.

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