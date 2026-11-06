WEC, Ferrari chiude il 2026 e guarda alla sfida del 2027. Coletta: “Ci aspettavamo Toyota protagonista”

Il commento di Antonello Coletta e Ferdinando Cannizzo a Monza in vista della finale del FIA World Endurance Championship. Il ‘Global Head of Endurance and Corse Clienti’ ed il ‘responsabile delle vetture Endurance’ di Ferrari hanno parlato ai media presenti a Monza, tra cui OA Sport.

La 499P si prepara per l’ultima stagione agonistica prima di evolversi durante le prossime settimane. Il prototipo italiano è ancora in contesa per il podio nella classifica piloti ed in quella costruttori, quest’anno la Ferrari ha ottenuto un successo nelle sette prove disputate in occasione della Lone Star Le Mans.

Coletta ha affermato: “Sicuramente dopo il 2025 , il 2026 è stato un anno più difficile. Immaginavamo e cvi aspettavamo una stagione del genere, i nostri avversari hanno affinato le armi per dire la loro nel corso del 2026. Noi possiamo essere contenti nonostante una serie di situazioni sfavorevoli, abbiamo sempre dato del filo da torcere fino a quanto abbiamo potuto”.

Toyota ha matematicamente vinto a Barcellona il trofeo costruttori ed in Italia trionferà anche tra i piloti. Da capire se con la n. 8 e la n. 7, la prima TR010 Hybrid ha un margine considerevole di diciassette punti. “Noi siamo partiti da una base eccellente. Siamo riusciti ad adattare il prototipo a tutte le condizioni ed alle varie piste. Barcellona infine siamo stati i primi dei ‘normali’, Toyota era irraggiungibile. Abbiamo vissuto una quarta stagione con una vettura che è di fatto sempre la stessa. Ci siamo concentrati per lavorare sulla 499P EVO, credo che avremmo potuto raccogliere qualcosa in più rispetto alla classifica attuale”.

Il parere è stato condiviso da Cannizzo. Quest’ultimo ha commentato: “Hanno fatto una Le Mans ottima, noi prima della gara avevamo già detto che loro erano i favoriti. Credo che in Spagna abbiamo visto il reale valore del loro prototipo. Noi possiamo essere contenti nonostante una serie di situazioni sfavorevoli, abbiamo sempre dato del filo da torcere fino a quanto abbiamo potuto. Personalmente mi aspettavo una TR010 Hybrid competitiva. Resta molto positivo avere dei rivali così competitivi, l’obiettivo è di chiudere alla grande il 2026″.

Monza ospita il FIA WEC dopo una breve assenza dal calendario a favore di Imola che è già stata confermata anche per il 2027 ad aprile. La 499P non ha ancora primeggiato nel tempio della velocità, nel 2023 il successo fu infatti di Toyota.

Il tecnico di Ferrari ha continuato parlando del processo di omologazione, unico per tutti in North America rispetto al passato. “Il nuovo processo di omologazione è stato penalizzante rispetto allo scorso anno e tutti hanno perso un po’ di prestazione. Chiaramente è da capire chi ha perso di più rispetto agli altri, naturalmente ci sono delle interferenze. Certamente un po’ ha influito perché abbiamo perso i riferimenti con il 2026, i nostri piccoli aggiornamenti hanno comunque avuto un impatto generale sulla vettura. Questo non può comunque essere una giustificazione su quanto fatto fino ad oggi”.