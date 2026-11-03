WEC, Toyota si prepara per festeggiare il titolo piloti a Monza

Duello in casa Toyota per la conquista del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio giapponese, dopo aver primeggiato nella classifica costruttori, vincerà a Monza anche il trofeo piloti con l’equipaggio n. 8 oppure con quello n. 7 che a giugno ha primeggiato a Le Mans.

La n. 8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa detta il passo con 17 punti di vantaggio nei confronti di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. Di fatto all’equipaggio che ha vinto anche nel 2022 e nel 2023 basterà un quinto posto nella finale nella giornata di domenica.

La veloce pista lombarda ha visto vincere Toyota nel 2021 e nel 2023. Il secondo round tricolore del FIA WEC segnerà ufficialmente invece il ritiro di Mike Conway dal motorsport, il britannico disputerà la 86ma corsa nel Mondiale con Toyota, in totale l’inglese ha raccolto 20 vittorie (2 Le Mans) e 47 podi.

Quest’ultimo ha commentato in una nota: “Per me è l’ultima volta a Monza, ma c’è ancora molto in palio per quanto riguarda il titolo piloti. La situazione è diventata decisamente più complessa, ma abbiamo ancora una possibilità, quindi daremo il massimo e ce la metteremo tutta. Ho trascorso 12 stagioni con il team e le ho apprezzate tutte, una per una. Si chiude un capitolo, ma per me ne inizia un altro”.

Non poteva mancare il commento di Hirakawa, reduce dall’impegno in F1 con Haas in Messico settimana scorsa al posto di Esteban Ocon. “La squadra ha lavorato duramente per arrivare a questo punto ed è stato fantastico festeggiare insieme il Campionato del Mondo costruttori. Ora manca un’ultima gara e cercheremo di conqu,istare il titolo piloti con la vettura n. 8. A differenza di Barcellona abbiamo già corso a Monza, ma ci sarà molto da imparare con le gomme nuove e gli aggiornamenti che abbiamo portato rispetto al 2023”.

Toyota ha festeggiato nel 2026 a Imola (n. 8), Le Mans (n. 7), Fuji (n. 8) e Barcellona (n. 8). La TR010 Hybrid, al debutto in questa stagione, condivide almeno un successo quest’anno con BMW e Ferrari che con Cadillac si contenderanno nel tempio della velocità il secondo posto tra i costruttori.