l FIA World Endurance Championship torna in Italia per il gran finale della stagione 2026! Domenica 8 novembre l’Autodromo Nazionale di Monza ospita la 6 Ore di Monza, ultimo appuntamento del Mondiale Endurance. Toyota ha già conquistato il titolo mondiale Costruttori Hypercar grazie alla doppietta ottenuta a Barcellona. Per Ferrari, però, la gara di casa rappresenta un’occasione importante per concludere il campionato con una grande prestazione davanti ai propri tifosi.
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