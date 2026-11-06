Ufficiale l’addio tra Jannik Sinner e Darren Cahill: “Ero solo un ragazzo pieno di domande. Sei stato più di un allenatore”

La notizia era nell’aria da diverse settimane, adesso acquisisce anche il crisma dell’ufficialità. Jannik Sinner e Darren Cahill si separeranno alla fine del 2026. Sulla panchina dell’azzurro sembra tutto pronto per l’arrivo dello svedese Magnus Norman.

A ufficializzare la scelta sono stati Sinner e Cahill attraverso un video diffuso sui propri canali social in cui il vincitore degli ultimi due Wimbledon ha voluto ringraziare l’allenatore australiano per il cammino ricco di soddisfazioni che hanno saputo compiere insieme. Con l’australiano nel proprio box Sinner ha conquistato cinque titoli dello Slam.

L’inizio del cammino con Cahill nel 2022: “Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte. Mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto presto sei diventato molto di più. Qualcuno di cui potermi fidare, qualcuno su cui poter contare, un amico. Melbourne, il primo Slam, il numero uno, Wimbledon, potrei continuare. Ne abbiamo passate tante insieme”.

L’affettuoso ringraziamento al di là dei risultati sportivi: “I trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c’è intorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante, tu sei stato lì per tutto questo. Sapevo sempre di essere in buone mani. Non solo io, chiunque viaggi con noi, tutti dietro le quinte. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato così tanto. Il tennis è importante, ma non è tutto; che essere un buon giocatore inizia con l’essere una buona persona, e che le cose complicate possono essere semplici”.

Il saluto a colui che lo stesso Sinner definisce un amico: “Spero di averti insegnato qualcosa anch’io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia quello che abbiamo fatto o cosa significano questi anni per me. Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa vi viene chiesto, non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno. Grazie di tutto, amico mio, è stato un privilegio”.

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