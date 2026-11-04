WEC, Grégoire Saucy confermato con McLaren in Hypercar nel 2027

Grégoire Saucy è il ufficialmente uno dei sei piloti che correrà con McLaren in Hypercar nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship. L’elvetico, dopo aver completato il percorso nel McLaren Driver Development Program, si prepara per una nuova sfida al volante della nuovissima MCL-HY, pronta per correre nel FIA WEC 2027 ed ovviamente anche a Le Mans.

Il giovane pilota svizzero ha partecipato a quasi tutte le sessioni di test di sviluppo del team e ha guidato la Hypercar durante la sua prima apparizione pubblica al Goodwood Festival of Speed insieme al campione del mondo di F1 Lando Norris.

Il vincitore dell‘European Le Mans Series 2026 in LMP2 ha gareggiato anche nel FIA WEC negli ultimi anni in LMGT3 con una McLaren 720S GT3 EVO schierata da United Autosports, team di riferimento per il costruttore di Woking nel FIA WEC 2027.

James Barclay, Team Principal del McLaren Hypercar Team, ha affermato: “La promozione di Grégoire rappresenta esattamente l’obiettivo per cui è stato concepito il McLaren Driver Development Program: individuare talenti eccezionali, sostenerne la crescita e creare un percorso concreto verso un sedile da pilota ufficiale. Nel corso del programma di test della MCL-HY, ci ha colpito per il suo passo, per l’approccio metodico all’interno del team e per i progressi mostrati durante l’intenso calendario di prove. Si è guadagnato questa opportunità e siamo entusiasti di vederlo compiere il passo successivo nella sua carriera con McLaren”.

In attesa del sesto pilota, pronto per essere nominato settimana prossima, Saucy si aggiunge ad altri quattro protagonisti già confermati: il nostro Leonardo Fornaroli, Alex Lynn, Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor.