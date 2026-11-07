WEC, Antonio Fuoco: “Anche per noi non è stato facile, le condizioni erano complicate”

Antonio Fuoco ottiene la pole per la 6h Monza 2026, ultima tappa del FIA World Endurance Championship. Il pilota calabrese ha fatto la differenza nei minuti conclusivi riuscendo a respingere l’assalto finale da parte della Genesis di Mathieu Jaminet.

La 499P numero 50 regala al marchio di Maranello l’undicesima pole nel FIA WEC dal 2023 ad oggi. Per la quarta volta è Fuoco a fare la differenza in qualifica, il nostro connazionale aveva ottenuto sempre nel 2023 la prima pole per la 499P nel weekend del debutto in quel di Sebring.

L’autore dell’ultimo best lap in qualifica del FIA WEC 2026 ha dichiarato ai media presenti nel circuito lombardo, tra cui OA Sport: “Le condizioni erano complicate, come avevo detto durante tutto il weekend. Sapevamo che avremmo affrontato la qualifica con le gomme slick, ma non sapevamo dove si sarebbero posizionati i nostri avversari. Anche per noi non è stato facile: avevamo svolto dei test qui, ma con condizioni completamente diverse. Devo ringraziare la squadra perché mi ha messo a disposizione una grande macchina. Ho cercato di ottimizzare tutto e mettere insieme ogni elemento”.

Il compagno d’auto di Nicklas Nielsen e Miguel Molina ha concludo dicendo: “Ci sono voluti diversi giri per portare le gomme in temperatura e abbiamo dovuto spingere dall’inizio alla fine. I tempi continuavano a migliorare man mano che riuscivamo a scaldare gli pneumatici. Alcuni cordoli erano ancora umidi, soprattutto nella zona dell’Ascari, e questo rendeva tutto un po’ complicato. Onestamente, quando mi trovo in situazioni di questo tipo, a metà tra asciutto e bagnato, mi diverto. Mi piace spingere e cercare il limite. Sono davvero contento sia dei miei due giri sia della qualità della macchina. Siamo veramente contenti, ma ora speriamo domani di regalare una grande gara a questa macchina, perché se la merita“