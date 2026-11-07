WEC, Fuoco in pole a Monza con la Ferrari n. 50

Ferrari firma la pole per la 6h Monza, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. Antonio Fuoco, al volante della 499P numero 50, si è imposto sulla concorrenza durante l’Hypercar per soli 96 millesimi nei confronti di Mathieu Jaminet e la Genesis n. 19.

Il calabrese ha lottato contro il rivale fino alla conclusione della sessione. I due protagonisti hanno controllato la Cadillac n. 38 di Earl Bamber, il neozelandese si è fermato a 177 millesimi dall’autore della pole.

Antonio Giovinazzi, pilota per la 499P n. 51, ha stampato il quarto crono overall. L’ex pilota di F1 che ad aprile aveva fatto la differenza a Imola ha scavalcato Theo Pourchaire (Peugeot n. 94), Victor Martins (Alpine n. 36), Norman Nato (Cadillac n. 12), e Robert Kubica (AF Corse Ferrari n. 83). Nick Cassidy e Sheldon van der Linde si sono attestati ai margini della Top10 con la Peugeot n. 94 e con la BMW WRT n. 20.

La Toyota n. 8 partirà dalla 15ma posizione. Ryo Hirakawa (n. 8), leader del campionato, partirà davanti al compagno di squadra Kamui Kobayashi (n. 7), unico avversario per la conquista del titolo piloti. Le due auto si collocheranno alle spalle dell’Aston Martin n. 007 di Harry Tincknell e davanti alla BMW n. 15 WRT di Dries Vanthoor.

Da segnalare invece l’11mo posto per Charles Milesi. L’Alpine n. 35 dell’ex campione European Le Mans Series ha avuto la meglio nei confronti di Marco Sorensen (Aston Martin n. 009), Mathys Jaubert (Genesis n. 17).

Hadrien David firma la pole per la 6h Monza in LMGT3. La Lexus RC F GT3 EVO n. 78 Akkodis ASP ha fatto la differenza nell’ultimo giro riuscendo a scavalcare Jonny Edgar (TF Sport Corvette n. 33) e Ben Tuck (Proton Ford n. 77), rispettivamente a +0.014 ed a +0.072 dalla vetta.

Eduardo Barrichello aveva stampato il best lap provvisorio, il brasiliano ha però perso la pole per aver infranto i track limits nel secondo settore della pista. L’Aston n. 23 Heart of Racing si è collocata davanti alla Lexus n. 87 Akkodis ASP, l’auto gemella n. 27, la Ford n. 88 Proton Competition e la Mercedes n. 91 Manthey.

La Chevy n. 33, leader del campionato alla vigilia dell’ultimo round, partirà quindi dalla seconda posizione. Decima casella invece per la Corvette n. 34, mentre dobbiamo scendere in 11mo posto per trovare la Porsche n. 92. Niente da fare infine per la BMW n. 69, costretta a realizzare la pole in Lombardia per restare matematicamente in corsa per il titolo.

Domani la finale del FIA WEC 2026, la partenza alle 11.00. Ricordiamo che la corsa sarà visibile su Sky Sport, Discovery + ed in via eccezionale anche su Rai Sport.