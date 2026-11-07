F1, Max Verstappen risponde ad Antonelli in FP3 a Interlagos. Ferrari penalizzate

Dopo aver sostituito l’intera power unit andando così in penalità (partirà domani dal fondo della griglia), Max Verstappen si conferma in grande spolvero sul circuito di Interlagos realizzando il miglior tempo in condizioni di pista asciutta nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il quattro volte campione iridato della Red Bull ha effettuato un bel passo avanti rispetto a ieri sul giro secco con gomme soft, fissando il nuovo limite in 1’11″622 e battendo per soli 25 millesimi la Mercedes del favorito Kimi Antonelli. Riscontri positivi nel time-attack per il ventenne di Casalecchio di Reno, che al netto dell’eventuale pioggia si giocherà la pole position con le McLaren considerando le varie penalizzazioni degli altri big.

Oltre a Verstappen, dovranno infatti scontare delle posizioni di penalità in griglia anche l’altra Mercedes di George Russell (5 piazze) ed entrambe le Ferrari (10 posti), dopo che è stato introdotto un nuovo motore endotermico sia sulla SF-26 di Charles Leclerc che su quella di Lewis Hamilton. Il veterano inglese ha poi accusato un problema di affidabilità durante la FP3, completando solamente 7 giri prima di abbandonare la sessione per consentire ai meccanici di lavorare sulla macchina in vista della qualifica.

Tornando a focalizzarci sulle prestazioni, Lando Norris ha ottenuto il terzo riscontro cronometrico con la McLaren a 131 millesimi dalla testa stando davanti a Russell (quarto a 0.184), Leclerc (quinto a 0.274) e all’altra monoposto papaya guidata da Oscar Piastri (sesto a 0.313). Molto bene le Racing Bulls, con Arvid Lindblad settimo a 0.438 e Liam Lawson ottavo a 0.549, mentre chiudono la top10 un opaco Isack Hadjar sulla Red Bull ed il padrone di casa brasiliano Gabriel Bortoleto sull’Audi.

CLASSIFICA FP1 GP BRASILE F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:11.622

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.025

3. Lando NORRIS (McLaren) +0.131

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.184

5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.274

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.313

7. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.438

8. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.549

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.591

10. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.022

11. Pierre GASLY (Alpine) +1.022

12. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.211

13. Nico HULKENBERG (Audi) +1.243

14. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.303

15. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +1.359

16. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.487

17. Alexander ALBON (Williams) +1.525

18. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.549

19. Carlos SAINZ (Williams) +1.681

20. Sergio PEREZ (Cadillac) +1.951

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.100

22. Lance STROLL (Aston Martin) +3.144